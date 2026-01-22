ரஜினி Vs விஜய்: யாருடைய சொத்து மதிப்பு அதிகம், யார் கோடீஸ்வரர்?

Rajinikanth vs Thalapathy Vijay: தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகரான பல பிரபங்களில் விஜய், ரஜினி முக்கிய நபர்கள் ஆவராகள். இதில் விஜய் தற்போது தனது கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தித்தின் வெளியீட்டிற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார். மறுபுறம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பல படங்களில் கமிட்டாகி அடுத்தெடுத்த படங்களில் நடித்து வருகிறார். அதன்படி நடிகர் ரஜினிகாந்த் மல்டி ஸ்டாரர் படமான ஜெயிலர் படத்தின் இரண்டாவது பாகத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்திற்கு பிறகு கமல் தயாரிப்பில் நடிக்க உள்ளார், இது தவிர மேலும் இரண்டு படத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அந்த வகையில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் விஜய் இருவரில் யாரிடம் அதிகம் சொத்து இருக்கிறது? யாருக்கு அதிகம் சம்பளம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது? என்பதைப் பற்றி இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Rajinikanth or Thalapathy Vijay: யாரிடம் அதிக சொத்து உள்ளது?
கசிந்தகாசில தகவல்களின்படி, தளபதி விஜய்யின் மொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.600 கோடி இருக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. அதேசயம் ரஜினிகாந்தின் மொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.430 கோடியை விட அதிகமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
சம்பளத்தில் ரஜினிகாந்தை மிஞ்சிய தளபதி விஜய்
சம்பள விஷயத்தில், ரஜினியை விட தளபதி விஜய் முன்னணியில் இருக்கிறார். 'ஜன நாயகன்' படத்திற்காக நடிகர் விஜய் ரூ.275 கோடி சம்பளம் வாங்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது, அதே சமயம் 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் நடிக்க ரஜினிகாந்த் சுமார் ரூ.200 முதல் ரூ.230 கோடி சம்பளமாக பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Rajinikanth or Thalapathy Vijay: படங்களில் முழு எண்ணிக்கை
1975 ஆம் ஆண்டில் திரையுலகில் அறிமுகமான ரஜினிகாந்த், 170-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். அதேசயம் 1984 ஆம் ஆண்டில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடிக்க ஆரம்பித்த நடிகர் விஜய், 1992 ஆம் ஆண்டில் கதாநாயகனாக உயர்ந்து 80-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.
Rajinikanth or Vijay: வசூல் மன்னன் யார்?
அதிக வசூல் செய்த தமிழ்த் திரைப்படம் என்ற சாதனையை ரஜினிகாந்த் பெற்றுள்ளார். IMDb அறிக்கையின்படி, 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான '2.0' திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.675 கோடி வசூலித்தது. அதேசமயம் ரூ.618 கோடி வசூலுடன் விஜய்யின் 'லியோ' திரைப்படம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. இதன் மூலம் அதிக வசூல் செய்த என்ற பெருமை ரஜினிக்கு உண்டு.
Rajinikanth Vs Thalapathy Vijay: வரவிருக்கும் திரைப்படங்கள்
ரஜினிகாந்தின் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் ஜூன் 2026-லும், 'தலைவர் 173' திரைப்படம் 2027-லும் வெளியாக இருக்கிறது. அதேசயம் விஜய்யின் கடைசிப் படமான 'ஜன நாயகன்' பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், தற்போது சில காரணங்களால் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி இந்தப் படத்திற்குப் பிறகு, விஜய் சினிமா துறையை விட்டு விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
