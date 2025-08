மலையாள பட வடிவில் ஒரு திரில்லர்! சரண்டர் படத்தின் திரை விமர்சனம்!

தமிழ் சினிமாவில் போலீஸ் படங்களுக்கு என்று ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. அந்த வகையில் இந்த வாரம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை கவர வந்து இருக்கும் படம் தான் சரண்டர். கௌதமன் கணபதி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள சரண்டர் படத்தை விஆர்கே குமார் தயாரித்துள்ளார். இந்த படத்தில் தர்ஷன் தியாகராஜா, நடிகர் லால், சுஜித் சங்கர், மன்சூர் அலிகான், முனிஸ்காந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். விகாஸ் படிஷா இசையமைக்க, மெய்யேந்திரன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

