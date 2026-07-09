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‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ படத்தின் புதிய பாேஸ்டர்! வித்தியாசமான தோற்றத்தில் காஜல்..

நச்சு பூச்சிக்கொல்லி விவசாயத்தின் பின்னணியை மையமாகக் கொண்ட ‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ புதிய போஸ்டர் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. இதில் காஜல் அகர்வால் ஹீரோயினாக நடித்திருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 09, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:23 PM IST
‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ படத்தின் புதிய பாேஸ்டர்! வித்தியாசமான தோற்றத்தில் காஜல்..
Image Credit: The Great Indian Story | Zee File PhotoSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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