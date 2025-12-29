தி ராஜா சாப் பிரம்மாண்ட விழா: “கிளைமாக்ஸ் பார்த்து மிரண்டு போனேன்” - மேடையில் நெகிழ்ந்த பிரபாஸ்

ரெபல் ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள திரைப்படம் ‘தி ராஜா சாப்’ (The Raja Saab). இயக்குநர் மாருதி இயக்கத்தில் ஹாரர்-காமெடி பாணியில் உருவாகியுள்ள இப்படம், வரும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி சங்கராந்தி பண்டிகையை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது. இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட முன்னோட்ட விழா நேற்று ஹைதராபாத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
பிரபாஸின் நெகிழ்ச்சியான பேச்சு: விழாவில் பேசிய பிரபாஸ், “ரசிகர்களுக்கு ஒரு சிறந்த பொழுதுபோக்கு விருந்தாக இருக்க வேண்டும் என்றே ‘தி ராஜா சாப்’ படத்தை உருவாக்கினோம். இப்படத்தின் கிளைமாக்ஸை பார்த்த பிறகு, இயக்குநர் மாருதியின் எழுத்துத் திறமைக்கு நான் ரசிகனாகிவிட்டேன். இந்த சங்கராந்திக்கு வெளியாகும் அனைத்து படங்களும் வெற்றி பெற வேண்டும்; அதோடு நமது படமும் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற வேண்டும்,” எனத் தெரிவித்தார்.
#TheRajaSaabTrailer 2.0 Tamil
Pongal feast https://t.co/1lgp2a7pGH#Prabhas #Thaman #Maruthi#MalavikaMohanan#RiddhiKumar#NidhiAgerwal
#TheRajaSaabOnJan9th
— Rebel (@RebelPlaysFn) December 29, 2025
படக்குழுவினர் பகிர்ந்த சுவாரசிய தகவல்கள்:
இயக்குநர் மாருதி: பிரபாஸின் புகழை உலகம் முழுவதும் தான் உணர்ந்த அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார். மேலும், “படம் ஒரு சதவீதம் கூட ரசிகர்களை ஏமாற்றாது. அப்படி ஏமாற்றினால் எனது வீட்டுக்கே வந்து நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம்,” எனத் துணிச்சலாகத் தெரிவித்தார்.
நடிகர் சப்தகிரி: “ ‘சாலார்’ படத்தின் வெற்றியை நான் முன்பே கணித்தேன். இப்போது ‘தி ராஜா சாப்’ டிரெய்லரைப் பார்த்தபோது அது வேற லெவலில் இருக்கிறது. இப்படம் கண்டிப்பாக 2000 கோடி வசூல் செய்யும்,” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
நடிகர் VTV கணேஷ்: “ ‘பீஸ்ட்’ படத்தின் மூலம் எனக்குக் கிடைத்த அடையாளம் தான் என்னை இங்கு கொண்டு வந்துள்ளது. பிரபாஸ் சாருடன் 55 நாட்கள் பணியாற்றியது என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அனுபவம்,” என்றார்.
நடிகைகள் மாளவிகா மோகனன் & ரித்தி குமார்: பிரபாஸை ‘ராஜா சாப்’ என்றும் ‘டார்லிங்’ என்றும் புகழ்ந்த அவர்கள், இப்படத்தில் பிரபாஸின் பழைய ஸ்டைலான அந்த எனர்ஜியை ரசிகர்கள் மீண்டும் பார்க்கலாம் எனக் குறிப்பிட்டனர்.
தயாரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம்: பீப்பிள் மீடியா ஃபேக்டரி சார்பில் டி.ஜி. விஷ்வ பிரசாத் மிகப்பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு எஸ்.எஸ். தமன் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தில் பாலிவுட் நடிகர் சஞ்சய் தத் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
