பவன் கல்யாணின் 'They call him OG' படம் எப்படி இருக்கு? GBU-வை மிஞ்சிவிட்டதா?

They call him OG Movie Review: தெலுங்கு திரையுலகின் 'பவர் ஸ்டார்' என்றழைக்கப்படும் பவன் கல்யாணின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'They call him OG' திரைப்படம் நேற்று (செப். 25) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகி இருக்கிறது.
OG Movie Review: ரூ.90 கோடி வசூல்
ஆந்திராவின் துணை முதலமைச்சராக பவன் கல்யாண் பொறுப்பேற்ற பின்னர் அவர் நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கும் 2வது திரைப்படம் இதுவாகும். கடந்த ஜூலை மாதம் வெளியான 'ஹரி ஹரா வீர மல்லு' பாக்ஸ் ஆபிஸில் சொதப்பிய நிலையில், நேற்று வெளியாகியிருக்கும் OG திரைப்படம் 90 கோடி ரூபாயை முதல் நாளில் வசூலித்திருக்கிறது. ஆந்திராவை தாண்டியும் OG படத்திற்கு முதல் நாளில் அதிக வரவேற்பு இருந்த நிலையில், இப்படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை இங்கு காணலாம்.
OG Movie Review: படத்தின் கதை சுருக்கம்
சூர்யா தாதா என்ற பிரகாஷ் ராஜ் பம்பாயில் ஒரு துறைமுகத்தை நடத்தி வரும் பெரும்புள்ளி. முதலமைச்சரே வீட்டுக்கு வந்து சந்திக்கும் வகையில் செல்வாக்கான நபர். தன்னுடைய மக்களுக்காக பல நன்மைகளை அவரும், அவரைச் சார்ந்தவர்களும் செய்து வருகின்றனர். பிரகாஷ் ராஜின் தத்துப்பிள்ளையாக இருந்த Ojas Gambheera என்ற பவன் கல்யாண், குடும்பத்தின் நல்லதுக்காக பிரகாஷ் ராஜை விட்டு வெளியேறுகிறார்.
அதே நேரத்தில், தனது துறைமுகத்தில் சட்டவிரோதமான கண்டெய்னர் ஒன்று வருகிறது. அதை வெளியே போகவிடாமல் பிரகாஷ் ராஜ் மகன் தடுக்கிறார். அப்போது எதிரிகள் அவரை கொலை செய்துவிட அப்போது பெரிய புயலே அடிக்க தொடங்கிவிடுகிறது. பவன் கல்யாண் குடும்பத்தை விட்டுச் சென்று 15 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது. இந்த சம்பவம் பவன் கல்யாணின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் ஒரு கட்டத்தில் சீர்குலைத்துவிடுகிறது.
OG Movie Review: திரை தீப்பிடிக்கும்... மிரட்டலான இன்டர்வெல்
Ojas Gambheera யார், அவரின் சிறு வயது எப்படி இருந்தது, அவர் பம்பாயை விட்டுச் சென்ற 15 ஆண்டுகளில் அவர் என்னவெல்லாம் செய்தார், இப்போ OG மீண்டும் பம்பாய்க்கு வந்து எதிரிகளை எப்படி வீழ்த்துகிறார், அவரை குறிவைக்கும் சர்வதேச எதிரிகள் யார் என்பதே 'They call him OG' திரைப்படத்தின் மீதிக்கதையாகும். படத்தின் முதல் பாதியில் அவ்வப்போதுதான் பவன் கல்யாண் வருகிறார் என்றாலும் அவர் வரும் அத்தனை காட்சிகளிலும் திரை தீப்பிடிக்கிறது. படத்தின் இடைவேளை திரையரங்கு பார்வையாளர்களுக்கு பெரிய Goosebumps-ஐ கொடுக்கும்.
OG Movie Review: GBU-வை மிஞ்சிவிட்டதா?
Yakuza, Samurai என ஜப்பானில் இருந்து தொடங்கும் கதை, பம்பாய் நகரத்தைச் சுற்றில் திரைக்கதை பம்பரமாய் சுற்றி வருகிறது. தமிழில் வெளியான 'குட் பேட் அக்லி' பாணியிலான திரைப்படம் போல இருக்கிறதே என யோசிக்கலாம், ஆனால் OG திரைப்படம் தனித்துவமாக தெரிவதற்கு முக்கிய காரணம் படத்தின் கதையும், திரைக்கதையும்தான்...
OG Movie Review: கேஜிஎப் பாணி கதை சொல்லல்
கேஜிஎப், சலார் போன்ற பாணியில் கதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த படங்களை போல், இப்படத்திலும் செட்டிமெண்ட் நல்ல வொர்க்அவுட் ஆகியுள்ளது. பிரசாந்த் நீல் படத்தை வேற Tone-ல் பார்த்த அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கிறார், இயக்குநர் சுஜீத். பழைய திரைப்படங்களின் Reference-களுக்கு படத்தில் அவர் குறைவைக்கவில்லை.
OG Movie Review: நடிகர்களின் அசத்தலான தேர்வு
பவன் கல்யாண் ரசிகர்கள் படம் நெடுக கொண்டாடி தீர்க்கும் வகையில் ஒவ்வொரு ஃபிரேமும் இருக்கிறது. ரவி கே சந்திரன் மற்றும் மனோஜ் பரமஹம்சா இரண்டு ஒளிப்பதிவாளர்களும் தங்களின் மொத்த வித்தையையும் இறக்கி உள்ளனர். ஒவ்வொரு சண்டை காட்சிகளும் வேற லெவலில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிரகாஷ் ராஜ், ஸ்ரீயா ரெட்டி, அர்ஜுன் தாஸ், வில்லன் எம்ரான் ஹஸ்மி என பலரும் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். சில காட்சிகள் மட்டுமே வரும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தாலும், இதிலும் ரசிகர்களின் மனதில் நிலைத்துவிட்டார் பிரியங்கா மோகன்.
OG Movie Review: கொண்டாட வைத்த தமன்
தமனின் இசை உங்களை சீட் அமைதியாக உட்காரவே விடாது, படம் முழுக்க நீங்கள் தமனின் வைப்பில் முழுவதுமாக மாட்டிக்கொள்வீர்கள். உங்களை அறியாமலேயே நீங்கள் கூச்சலிட்டு சத்தம் போட்டு கொண்டாடி மகிழ்வீர்கள், அந்தளவிற்கு அவர் பார்த்து பார்த்து செதுக்கியிருக்கிறார். பாடல்களும் அனல் பறக்கின்றன.
OG Movie Review: வசனங்கள் நறுக்
வசனங்களும், காட்சிகளும் சிறப்பாக எழுதப்பட்டுள்ளன. காவல் நிலையத்தில் இன்ஸ்பெக்டரிடம் பவன் கல்யாண் விசாரிக்கும் காட்சியை ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம். சிக்கலான திரைக்கதையை எளிமையாக சொன்னதும் சிறப்பு. தெலுங்கை போல் தமிழ் வசனங்களும் சிறப்பாக வந்திருக்கிறது.
OG Movie Review: லாஜிக் தவறுகள்
இரண்டாம் பாதியில் காட்சிகளும், சண்டைகளும் கொஞ்சம் அழுப்பை தந்தாலும், பவன் கல்யாண் விரைவாகவே அதில் இருந்து உங்களை மீட்டுவிடுவார். லாஜிக் பல இடங்களில் இடிக்கும். நீங்கள் லாஜிக்கெல்லாம் பார்க்காமல், திரையரங்கில் கொண்டாடி மகிழ வேண்டும் என நினைத்தால் 'They call him OG'உங்களுக்கு நிச்சயம் ரொம்ப பிடிக்கும்.
