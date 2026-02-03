English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : பராசக்தி to ராஜா சாப் - எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release : இந்த வாரம், ஓடிடியில் பல புதிய படங்களும் தொடர்களும் வெளியாக இருக்கின்றன. இவற்றில், எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 3, 2026, 03:27 PM IST
  • இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்!
  • பிப்ரவரி முதல் வார ரிலீஸ்கள்..
  • என்னென்ன தெரியுமா?

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : பராசக்தி to ராஜா சாப் - எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release February 7th: கொரோனா ஊரடங்கில் பெருகிய ஓடிடி தளங்களின் பயனாளர்கள், இத்தனை ஆண்டுகள் நடந்தும் அப்படியே படங்களையும் தொடர்களையும் பார்ப்பதை தொடர்ந்து வருகின்றனர். இதன் தாக்கமாக, இப்போது அனைத்து படங்களுமே தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆவதற்கு முன்பு ஓடிடிக்கு விற்கப்படுகின்றன. இதனால், மக்கள் பலர் தியேட்டரில் படங்களை பார்க்க தவறிவிட்டாலும், ஓடிடியில் படங்களை பார்த்து விடுகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, வாரா வாரம் புதுப்புது படங்களும், வெப் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளிவருகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம், வாங்க.

பராசக்தி:

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம், ‘பராசக்தி’. சுதா கொங்கரா இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். ரவி மோகன், முதன் முறையாக இப்படத்தில் வில்லனாக நடித்திருந்தார். ஸ்ரீலீலா, அதர்வா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்த படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருந்தார். இப்படம், வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜீ 5 தளத்தில் வெளியாகிறது. 

கொம்பு சீவி:

விஜயகாந்தின் 2வது மகனான ஷன்முக பாண்டியன் ஹீரோவாக நடித்திருந்த படம், கொம்பு சீவி. இந்த படத்தை பொன்ராம் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் ஷன்முக பாண்டியனுடன் சேர்ந்து, சரத்குமாரும் நடித்திருந்தார். இப்படம், பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி டெண்ட்கொட்டா தளத்தில் வெளியாகிறது.

தி ராஜா சாப்:

தெலுங்கில் வெளியாகி, சமீபத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற படம், தி ராஜா சாப். இந்த படத்தை மாருதி இயக்கியிருந்தார். பிரபாஸ் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தை, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் வரும் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி பார்க்கலாம். 

பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் படங்கள்:

Even this love disappears tonigh திரைப்படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.

மோகிலிகன்: இன் தி மொமென்ட் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்

தி ஹவுஸ் மெய்ட் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை

தி டச் மேன் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை

ஹாம் நெட் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை

தி பிளேக் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை

தி சீக்ரெட் ஏஜென்ட் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை

வீ பரி திடெட் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை

பிப்ரவரி 4:

Naari Naari Naduma Murari (தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், கன்னடம் & இந்தி) - பிரைம்வீடியோ

Sych Siddhartha (தெலுங்கு) - AhaVideo

The Investigation Of Lucy Letby (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ்

Is It Cake? Valentines  (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ்

ரிலேஷன்ஷிப் கோல்ஸ் (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo

Deadth Whisperer3 (தாய்) - Netflix

பிப்ரவரி 5:

அன்ஃபெமிலியர் - ஜெர்மன், ஆங்கிலம், தமிழ், இந்தி தொடர் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ்

தி லிங்கன் லாயர் - சீசன் 4 ஆங்கிலம், இந்தி தொடர் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ்

Ella McCay - ஆங்கிலம் - ஹுலு

பிப்ரவரி 6 : 

நீலகண்டா (தெலுங்கு, தமிழ்) - சன்நெக்ஸ்ட்

ஷபத்: ரீத் அவுர் ரிவாஸ் (ஹிந்தி) [தொடர்] - ஜீ5

குயின் ஆஃப் செஸ் (ஆங்கிலம், ஹிந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ்

டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்ஒன் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்

பாய்ஸ்கோடோஜூபிடர் (ஆங்கிலம்) - எச்பிஓமேக்ஸ்

லாக்ரேசியா (ஆங்கிலம்) - மூபி

ஓபெக்ஸ் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை

ஸ்ப்ளிட்ஸ்வில்லே (ஆங்கிலம்) - ஹுலு

வயலன்ட்எண்ட்ஸ் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை

மேலும் படிக்க | ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு செல்கிறதா ஜனநாயகன் படம்? வெளியான முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | 5,000 சம்பளத்தில் தொடங்கி இன்று 6 கோடி சம்பளம் வாங்கும் தனுஷ் பட நடிகை

