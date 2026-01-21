English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்த வாரம் தியேட்டரில் வெளியாகும் தமிழ் படங்கள்..திரௌபதி 2 to ஹாட்ஸ்பாட் - முழு லிஸ்ட்..

இந்த வாரம் தியேட்டரில் வெளியாகும் தமிழ் படங்கள்..திரௌபதி 2 to ஹாட்ஸ்பாட் - முழு லிஸ்ட்..

This Week Movie Releases Tamil : இந்த வாரம், தியேட்டரில் சில முக்கிய படங்கள் வெளியாகின்றன. அவற்றின் லிஸ்ட்டை இங்கு பார்ப்பாேம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 21, 2026, 03:54 PM IST
  • இந்த வாரம் வெளியாகும் படங்கள்
  • ஜனவரி 23ஆம் தேதி வெளியாகிறது
  • முழு லிஸ்ட்..இதோ!

இந்த வாரம் தியேட்டரில் வெளியாகும் தமிழ் படங்கள்..திரௌபதி 2 to ஹாட்ஸ்பாட் - முழு லிஸ்ட்..

This Week Movie Releases Tamil : 2026 வருடம் தொடங்கியது முதல், பல முக்கிய படங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்து விட்டன. இதையடுத்து, பொங்கல் பண்டிகை முடிந்த அடுத்த வாரமான இந்த வாரத்திலும் சில முக்கியமான படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன.

திரௌபதி 2: 

மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம், திரௌபதி 2. இந்த படத்தில் அஜித்தின் மச்சான் ஆன ரிச்சர்ட் ரிஷி ஹீரோவாக நடித்திருக்கின்றார். அவருக்கு ஜோடியாக ரக்சனா இந்துசூடன் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம், வரலாற்று பின்னணியில் உருவாகியிருக்கும் படமாகும். இது, வரும் ஜனைவரி 23 திரைக்கு வருகிறது.

ஹாட் ஸ்பாட் டூ மச்:

விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்கத்தில், உருவான ஹாட் ஸ்பாட் திரைப்படம், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற படமாகும். இதையடுத்து, இப்படத்தின் 3ஆம் பாகம் தற்போது உருவாகி இருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு ஹாட் ஸ்பாட் டூ மச் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் பிரியா பவானி சங்கர், எம்.எஸ்.பாஸ்கர், தம்பி ராமையா, ஆதித்யா பாஸ்கர், அஸ்வின் குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இதனை விஷ்ணு விஷால் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் ஏ2ஈ சினிமாஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. இந்த படமும் வரும் ஜனவரி 23ஆம் தேதியன்று திரைக்கு வருகிறது.

வங்காள விரிகுடா:

குகன் சக்வர்த்தியார் நாயகனாக நடித்திருக்கும் படம், வங்காள விரிகுடா. இந்த படம், மக்கள் வாழ்வியலை படம் பிடிக்கும் காவியமாக உருவாகி இருகிறது. அப்துல் கலாமின் கனவு காணுனெக்கள் எனும் கருத்தை மையமாக கொண்டு, இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

பேபி கேர்ள்:

நிவின் பாலி நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம், பேபி கேர்ள். மலையாள படமான இது, ஒரு மெடிக்கல் த்ரில்லராக உருவாகி இருக்கிறது. இது, இந்த வாரத்தின் மஸ்ட் வாச் படங்களுள் ஒன்று என்று சொல்லப்படுகிறது. இதில் லிஜோமோல் ஜோஸ், அதிதி ரவி, சங்கீத் பிரதாப் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படமும் ஜனவரி 23ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

மாயபிம்பம்:

ஜே.ஜே.சுரேந்தர் தயாரித்து இயக்கியிருக்கும் படம், மாயபிம்பம். இந்த படத்தில் ஆகாஷ் பிரபு, ஹரி கிருஷ்ணன், ஜானகி, அருண் குமார் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தை வரும் ஜனவரி 23ஆம் தேதி தியேட்டர்களில் பார்க்கலாம். 

ஜாக்கி: 

மதுரையின் பாரம்பரிய கலாச்சார விளையாட்டாக கருதப்படுகிறது, கெடா சண்டை. இந்த விளையாட்டை மையமாக கொண்டு, ஜாக்கி என்கிற திரைப்படம் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தில் அம்மு அபிராமி, ரிதான் கிருஷ்ணாஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இப்படம், வரும் ஜனவரி 23ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

