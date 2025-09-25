OTT Release This Week: இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release September 26th 2025 : வாரா வாரம், ஓடிடியில் புதுப்புது படங்கள் வெளியாவது வழக்கமாகி விட்டது. அந்த வகையில், வரும் செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி (நாளை) பல திரைப்படங்களும், வெப் தொடர்களும் வெளியாக உள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதையும், அவற்றை எந்த தளத்தில் எப்படி பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
ஹிருதயபூர்வம்: மோகன்லால் நடிப்பில் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியான மலையாள படம் ‘ஹிருதயபூர்வம்’. இந்தப் படத்தை மலையாள சினிமாவின் மூத்த இயக்குநர் சத்யன் அந்திக்காட் இயக்கியுள்ளார். படத்தில் மாளவிகா மோகனன் நாயகியாக நடித்துள்ளார். சித்திக், பாபு ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் இதில் நடித்துள்ளனர். ரூ.12 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.80 வசூலை செய்தது. இதனிடையே இந்தப் படம் நாளை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது. இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் காண முடியும்.
ஓடும் குதிரை சாடும் குதிரை: நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில், கல்யாணி ப்ரியதர்ஷனுடன் இணைந்து, கடந்த ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான திரைப்படம் 'ஓடும் குதிரை சாடும் குதிரை', நாளை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இந்த படம் வெளியாகிறது. இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் காண முடியும்.
சுமதி வளவு: மலையாளத்தில் 'மடப்பள்ளி' என்ற பெயரிலும், தமிழிலும் சுமதி வளவு என்ற பெயரில் கடந்த மாதம் திரையரங்கில்
வெளியானது. இப்படத்தில், அன்னா ராஜன், ஷாஹின் சித்தி, மற்றும் சித்தா இக்குவாந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தின் வெற்றியைத்தொடர்ந்து படத்தின் இரண்டாம் பாகம் சுமதி வளவு 2: தி ஆரிஜின் என்ற பெயரில் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் சுமதி வளவு நாளை ஸ்ட்ரீமிங் ஆக உள்ளது. இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் காண முடியும்.
காட்டி: தமிழில் வானம் படத்தை இயக்கிய க்ரிஷ் ஜகர்லமுடி இயக்கத்தில், நடிகை அனுஷ்கா முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள காட்டி திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியானது. இந்நிலையில் தற்போது நாளை அமேசான் பிரைம் தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பிற ஓடிடி ரிலீஸ்கள்; படங்கள் மற்றும் தொடர்களின் விவரம்: ஆங்கிலத்தில்
Dangerous Animals- LionsGatePlay, SharkTank : Season 17- JioHotstar, All of You- AppleTv+, Ruth And Boaz- Netflix, The Man In My Basement- Hulu, Went Up The Hill- Prime video Rent, Mantis (K) - Netflix, French Lover (F) - Netflix.
