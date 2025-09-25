English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OTT Release This Week: இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release September 26th 2025 : இந்த வாரம், ஓடிடியில் சில படங்கள் வெளியாக உள்ளன. இவற்றை, எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 25, 2025, 11:05 AM IST
  • எந்த தளத்தில் எப்படி பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
  • ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

Trending Photos

கலைமாமணி விருது பெறும் 10 சினிமா பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Kalaimamani Award
கலைமாமணி விருது பெறும் 10 சினிமா பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
மாதவிடாய் சமயத்தில் Cravings இருப்பது ஏன்? இது தான் காரணம்!
camera icon7
Periods
மாதவிடாய் சமயத்தில் Cravings இருப்பது ஏன்? இது தான் காரணம்!
காந்தாரா படம் பார்க்க இறைச்சி சாப்பிட்டு வரக்கூடாதா? ரிஷப் ஷெட்டி சொன்ன பதில்!
camera icon7
Kantara Chapter 1
காந்தாரா படம் பார்க்க இறைச்சி சாப்பிட்டு வரக்கூடாதா? ரிஷப் ஷெட்டி சொன்ன பதில்!
வீடு இல்லாதவர்கள் ரேஷன் கார்டு பெறுவது எப்படி? முக்கிய தகவல்
camera icon10
Ration Card
வீடு இல்லாதவர்கள் ரேஷன் கார்டு பெறுவது எப்படி? முக்கிய தகவல்
OTT Release This Week: இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release September 26th 2025 : வாரா வாரம், ஓடிடியில் புதுப்புது படங்கள் வெளியாவது வழக்கமாகி விட்டது. அந்த வகையில், வரும் செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி (நாளை) பல திரைப்படங்களும், வெப் தொடர்களும் வெளியாக உள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதையும், அவற்றை எந்த தளத்தில் எப்படி பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஹிருதயபூர்வம்: மோகன்லால் நடிப்பில் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியான மலையாள படம் ‘ஹிருதயபூர்வம்’. இந்தப் படத்தை மலையாள சினிமாவின் மூத்த இயக்குநர் சத்யன் அந்திக்காட் இயக்கியுள்ளார். படத்தில் மாளவிகா மோகனன் நாயகியாக நடித்துள்ளார். சித்திக், பாபு ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் இதில் நடித்துள்ளனர். ரூ.12 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.80 வசூலை செய்தது. இதனிடையே இந்தப் படம் நாளை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது. இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் காண முடியும்.

ஓடும் குதிரை சாடும் குதிரை: நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில், கல்யாணி ப்ரியதர்ஷனுடன் இணைந்து, கடந்த ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான திரைப்படம் 'ஓடும் குதிரை சாடும் குதிரை', நாளை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இந்த படம் வெளியாகிறது. இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் காண முடியும்.

சுமதி வளவு: மலையாளத்தில் 'மடப்பள்ளி' என்ற பெயரிலும், தமிழிலும் சுமதி வளவு என்ற பெயரில் கடந்த மாதம் திரையரங்கில் 
வெளியானது. இப்படத்தில், அன்னா ராஜன், ஷாஹின் சித்தி, மற்றும் சித்தா இக்குவாந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தின் வெற்றியைத்தொடர்ந்து படத்தின் இரண்டாம் பாகம் சுமதி வளவு 2: தி ஆரிஜின் என்ற பெயரில் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் சுமதி வளவு நாளை ஸ்ட்ரீமிங் ஆக உள்ளது. இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் காண முடியும்.

காட்டி: தமிழில் வானம் படத்தை இயக்கிய க்ரிஷ் ஜகர்லமுடி இயக்கத்தில், நடிகை அனுஷ்கா முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள காட்டி திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியானது. இந்நிலையில் தற்போது நாளை அமேசான் பிரைம் தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பிற ஓடிடி ரிலீஸ்கள்; படங்கள் மற்றும் தொடர்களின் விவரம்: ஆங்கிலத்தில்

Dangerous Animals- LionsGatePlay, SharkTank : Season 17- JioHotstar, All of You- AppleTv+, Ruth And Boaz- Netflix, The Man In My Basement- Hulu, Went Up The Hill- Prime video Rent, Mantis (K) - Netflix, French Lover (F) - Netflix.

மேலும் படிக்க | முதல் மனைவி காலில் விழுந்து கெஞ்சிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? இது தெரியாம போச்சே!

மேலும் படிக்க | ஷபானாவிடம் வம்பு செய்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
OTT releasesSeptember OTT ReleaseTamil MoviesHindi MoviesOTT Updates

Trending News