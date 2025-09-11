English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

OTT Release This Week : இந்த வாரம், சில புது படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக இருக்கின்றன. அவற்றில் எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 11, 2025, 02:56 PM IST
  • ஓடிடி தளங்களின் வருகை நாளுக்கு நாள் பெருகிக்கொண்டே இருக்கிறது.
  • என்னென்ன படங்கள் நாளை ரிலீஸ்?

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Releases September When and Where to Watch: ஓடிடி தளங்களின் வருகை நாளுக்கு நாள் பெருகிக்கொண்டே இருக்கிறது. இதையடுத்து, தியேட்டர்களில் வெளியாகும் பல படங்கள் ஓடிடியிலும் வெளிவந்து விடுகின்றன. இந்த வாரம், பல புதுப்படங்களும் எதிர்பார்ப்புக்குரிய திரைப்படங்களும் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா?

கூலி: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம், கூலி. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், அமீர்கான், உப்பேந்திரா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இப்படம், இன்று அதாவது செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகி உள்ளது.

பாகாசூரா ரெஸ்டாரண்ட்: பாகாசூரா ரெஸ்டாரன் படம் மலையாளத்தில் ப்ரைம் வீடியோவில், செப்டம்பர் 8 அன்று வெளியான நிலையில் நாளை, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் சன் நெக்ஸ்டில் வெளியாகிறது. 

மீஷா: நடிகர் கதிர் நடிப்பில் வெளியான மீஷா படம் மலையாளம் மற்றும் தமிழில் செப்டம்பர் 12 அன்று வெளியாகிறது.

பீனிக்ஸ்: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய் சேதுபதியின் மகன் சூர்யா சேதுபதி. இவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் 'பீனிக்ஸ்'. இந்த படத்தின் மூலம் சூர்யா சேதுபதி கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி உள்ளார். பீனிக்ஸ் படம் டெண்ட்கொட்ட ஓடிடி தளத்தில் நாளை வெளியாக உள்ளது.

ஜென்ம நட்சத்திரம்: அமோஹம் ஸ்டூடியோஸ் ஒயிட் லாம்ப் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் 'ஒரு நொடி' பட இயக்குநர் பி. மணிவர்மன் இயக்கத்தில் தமன் அக்ஷன், மால்வி மல்ஹோத்ரா, மைத்ரேயா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் கடந்த 18ஆம் தேதி வெளியான படம் 'ஜென்ம நட்சத்திரம்'. இப்படம், நாளை அதாவது செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகி உள்ளது.

டிடக்டிவ் உஜ்வாலன்: டிடக்டிவ் உஜ்வைலன் படம், தமிழ் மற்றும் பிற மொழிகளில் லயன்ஸ் கேட் தளத்தில் செப்டம்பர் 12 அன்று வெளியாகிறது. 

பிற மொழி ஓடிடி ரிலீஸ்:
ராம்போ இன் லவ்-ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தொடர்
Do You Wanna Parter-ப்ரைம் வீடியோ இந்தி தொடர்
தி ராங் பேரிஸ்-நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியாகும் ஆங்கில படம்
வார்ஃபேர்-ஹெச்பிஓ மேக்ஸ் ஆங்கில படம்
யூ அண்ட் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் கொரியன் தொடர், நெட்ஃப்ளிக்ஸ்
ராடு ராடு குயின்ஸ்-நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தொடர். 

மேலும் படிக்க | Coolie OTT: சரியாக 12 மணிக்கு வெளியாகும் கூலி.. எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்? 

மேலும் படிக்க | லோகேஷ் கனகராஜை மறைமுகமாக தாக்கிய ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்? என்ன சொன்னாருன்னு பாருங்க..

