English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • அவதார் 3 To கொம்பு சீவி: இந்த வாரம் தியேட்டர்-ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள் லிஸ்ட்!

அவதார் 3 To கொம்பு சீவி: இந்த வாரம் தியேட்டர்-ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள் லிஸ்ட்!

This Week Theatre And OTT Release List : இந்த வாரம், தியேட்டர் மற்றும் ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் படங்கள் மற்றும் தொடர்களின் லிஸ்டை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:36 AM IST
  • இந்த வாரம் ஓடிடி-தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் படங்கள்!
  • அவதார் 3 to கொம்புசீவி
  • எதை முதலில் பார்ப்பது?

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
camera icon7
Tamil Nadu government
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
அவதார் 3 To கொம்பு சீவி: இந்த வாரம் தியேட்டர்-ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள் லிஸ்ட்!

This Week Theatre And OTT Release List : இந்த வாரம், திரைப்பட பிரியர்களுக்கு செம வேட்டை காத்திருக்கிறது. தியேட்டரிலும், ஓடிடியிலும் அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மாஸான படங்களும் தொடர்களும் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தியேட்டர் ரிலீஸ்கள்: 

Avatar 3 : Fire And Ash

ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கிறது, அவதார் 3 திரைப்படம். ஏற்கனவே இரண்டு பாகங்கள் வெளியாகி, பெரும் வெற்றிபெற்ற நிலையில், மூன்றாவது பாகம் உலகளவில் நாளை வெளியாகிறது. நவி என மக்கள் கடந்த முறை நீர் வாழ் மக்களுடன் வாழ்கையில் சில பிரச்சனைகளை சந்தித்தனர். அதே போல, இம்முறை நெருப்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர்.

Bha Bha Ba : 

திலீப்-மோகன் லால் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் படம், Bha Bha Ba. இந்த படம், ஒரு கொள்ளைக்காரனின் வாழ்க்கையை கொண்ட கதையாக உள்ளது. பாலியல் வழக்கு சர்ச்சையில் சிக்கிய திலீப்பின் படம், பல வருடங்களுக்கு பின் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகிறது.

கொம்புசீவி:

விஜயகாந்தின் மகன் சண்முக பாண்டியன், சரத்குமார் நடித்திருக்கும் படம், கொம்புசீவி. 90களில் நடப்பது போல இந்த படத்தின் கதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த படத்தை பொன்ராம் இயக்கியிருக்கிறார். இது உண்மை சம்பவத்தை தழுவி எழுதப்பட்டிருக்கும் கதை என்று கூறப்படுகிறது.

ஓடிடி ரிலீஸ்:

ஹார்டிலே பேட்டரி : ZEE5 

தமிழ் ரசிகர்களுக்கு புதிய அனுபவமாக, விஞ்ஞானமும் உணர்வுகளும் கலந்த சயின்ஸ் பிக்சன் ரொமான்ஸ் டிராமாவான ‘ஹார்டிலே பேட்டரி’ என்ற புதிய ஓரிஜினல் சீரிஸை ZEE5 தளம் ரிலீஸ் செய்துள்ளது. நவீன காதலை புதிய கோணத்தில் ஆராய்கிறது—தர்க்கத்துக்கும் உணர்வுக்கும் இடையிலான எல்லைகளைத் தொட்டுப் பார்க்கும்  இந்த சீரிஸை  சதாசிவம் செந்தில் ராஜன் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.குரு லக்ஷ்மன் ‘சித்’ ஆகவும், பாதினி குமார் ‘சோஃபியா’வாகவும் நடித்துள்ளனர்.

Four More Shots Please S04: ப்ரைம்

நான்கு பெண்களின் வாழ்க்கையை சுற்றி நடக்கும் டிராமாவை வைத்து நிகழும் கதைதான், ஃபோர் மோர் ஷாட்ஸ் ப்ளீஸ். இதன் நான்காவது மற்றும் கடைசி சீசன் நாளை அமேசான் ப்ரைமில் வெளியாகிறது.

உன் பார்வையில்: சன் நெக்ஸ்ட்

பார்வதி, கபீர் லால் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் படம், உன் பார்வையில் . இந்த படம், சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் டிசம்பர் 18ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகிறது.

தம்மா: ப்ரைம்

ராஷ்மிகா மந்தனா - ஆயுஷ்மான் குரானா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த படம், தம்மா. இந்த இந்தி படத்தை அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் Rent ஆப்ஷன் மூலம் பார்க்கலாம். 

 

டாமினிக் அண்ட் தி லேடீஸ் பர்ஸ்: ZEE 5

கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் மம்மூட்டி நடித்திருந்த படம், டாமினிக் அண்ட் தி லேடீஸ் பர்ஸ். தியேட்டர் ரிலீஸிற்கு நெடு நாட்களுக்கு பின்பு இந்த படம் ஓடிடியில் வெளியாகிறது. இந்த படத்தை டிசம்பர் 19ஆம் தேதி முதல் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.

பிற ஓடிடி ரிலீஸ்கள்: 

  • Christy திரைப்படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் டிசம்பர் 19 முதல் காணலாம்.
  • பிரேமண்டே தெலுங்கு படத்தை டிசம்பர் 19 முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம்.
  • ராஜு வெட்ஸ் ரம்பை தெலுங்கு படத்தை ஈடிவி வின் தளத்தில் காணலாம்.
  • ராத் அகேலி ஹாய் இந்தி படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம்.
  • Mrs Deshpande இந்தி தொடரை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் டிசம்பர் 19 முதல் காணலாம்.
  • நயணம் தெலுங்கு தொடரை, ஜீ 5 தளத்தில் டிசம்பர் 19 முதல் காணலாம்.
  • Fallout season 2 தொடரை, ப்ரைமில் காணலாம்.

மேலும் படிக்க | 2025ல் இதுவரை 122 படங்கள் ரிலீஸ்! ஆனா..6 மட்டும் ஹிட்-என்னென்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 2025ல் அதிகம் தேடப்பட்ட இந்திய படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் படம்..எது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Movie ReleasesThis Week ReleasesOTT releasesTheatre releases

Trending News