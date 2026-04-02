English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
கவின் - நிவாஷிணி நடிப்பில் உருவான "தூறல்" பாடல் ரிலீஸ்!

அபிஜித் ராமஸ்வாமி இசையமைத்து, கௌசிக் ஸ்ரீதரன் பாடியுள்ள “தூறல்”, ஒரு மெல்லிசை ரொமான்டிக் பாடலாக அமைந்துள்ளது. கவின் மற்றும் நிவாஷிணியின் அழகிய காட்சிகள், பாடலின் உணர்வுகளை மென்மையாகவும் உயிர்ப்புடன் கொண்டு வருகிறது. மோகன் ராஜன் எழுதிய வரிகள், காதலின் புதியதொரு கவித்துவ சாரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 2, 2026, 01:32 PM IST
Trending Photos

இளம் திறமைகளை வளர்த்தெடுப்பதில் தொடர்ந்து சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்து வரும் ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ், தனது இசைப் பிரிவான DWP Music மூலம் புதிய இண்டி பாடலான “தூறல்” பாடலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மென்மையான காதல் பாடல், வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே இசை ரசிகர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் இதயங்களை கவர்ந்திழுத்துள்ளது. சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களில் பெரும் வரவேற்பையும், நேர்மறையான பின்னூட்டங்களையும் பெற்று வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

அபிஜித் ராமஸ்வாமி இசையமைத்து, கௌசிக் ஸ்ரீதரன் பாடியுள்ள “தூறல்”, ஒரு மெல்லிசை ரொமான்டிக் பாடலாக அமைந்துள்ளது. கவின் மற்றும் நிவாஷிணியின் அழகிய காட்சிகள், பாடலின் உணர்வுகளை மென்மையாகவும் உயிர்ப்புடன் கொண்டு வருகிறது. மோகன் ராஜன் எழுதிய வரிகள், காதலின் புதியதொரு கவித்துவ சாரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. தன் ஆத்ம துணையை நிபந்தனையற்ற அர்ப்பணிப்புடன் நேசிப்பதே, ஒருவர் வழங்கக்கூடிய மிகவும் விலைமதிப்பற்ற பரிசு என்பதை இதயத்தை தொடும் வகையில் இப்பாடல் கொண்டாடுகிறது.

இந்தப் பாடலை ஆகாஷ் மஹேஷ் இயக்கியுள்ளார். ஒளிப்பதிவு மற்றும் கலர் கிரேடிங்கை அஸ்வத் வெற்றிவேல் மேற்கொண்டுள்ளார். படத்தொகுப்பு பணியை யுவன் செல்வராம் கவனித்துள்ளார். எம்.ஜி.ஆர். ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராகவும், விஷ்ரேத் (KLVR) மற்றும் சிந்து தயாளன் (நிவாஷிணிக்கு) காஸ்ட்யூம் டிசைனர்களாகவும் பணியாற்றியுள்ளனர்.

ஆஸ்டின் லீட்ஸ் (அமெரிக்கா) ஒலி கலவை மற்றும் மாஸ்டரிங் பணியைச் செய்துள்ளார். அஸ்வின் கந்தசாமி நிர்வாக தயாரிப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார். ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ், திரைப்படத் துறையில் இளம் கலைஞர்களை ஊக்குவிப்பதில் தொடர்ந்து அர்ப்பணிப்புடன் இயங்கி வருகிறது.

“தூறல்” போன்ற இதயத்தைத் தொடும் இசைப்படைப்புகள் மூலம், இசை ரசிகர்களுக்கு புதிய அனுபவத்தை வழங்குவதே நிறுவனத்தின் நோக்கமாகும்.

இந்த பாடல் தற்போது அனைத்து முன்னணி ஸ்ட்ரீமிங் தளங்களிலும் கிடைக்கிறது. ரசிகர்கள் “தூறல்”ஐ கேட்டு, தங்கள் பாராட்டுகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

ThooralKavinNivashini Thooral Video Song

Trending News