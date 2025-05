இந்தியா-பாகிஸ்தான் போர்: ‘தக் லைஃப்’ குறித்து முக்கிய முடிவெடுத்த கமல்!

Thug Life Audio Launch Postponed : ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி நடந்த பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இந்தியா ஆப்ரேஷன் சிந்தூரை ஆரம்பித்தது. அதன் தொடக்கமாக, கடந்த புதன்கிழமை நள்ளிரவு முதல் பாகிஸ்தான் மீது தொடர் தாக்குதலில் இந்தியா ஈடுபட்டிருக்கிறது. இதில், பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதிகளில் இருக்கும் பயங்கரவாதிகளின் முகாம்கள் தகர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. ‘ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்’க்கு ஆதரவாக தனது ட்விட்டர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட பிரபலங்களுல் கமல்ஹாசனும் ஒருவர். இவர், தற்போது தனது தக் லைஃப் திரைப்படம் குறித்து வெளியிட்டிருக்கும் ஒரு அறிவிப்பு கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் குறித்து கமல் பதிவு!

நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் அரசியல் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன், நாட்டுப்பற்றிலும், மாநிலம் சார்ந்த விஷயங்கள் குறித்தும் பதிவிடுவதில் ஆக்டிவாக இருப்பார். தற்போது நடைப்பெற்று வரும் ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் குறித்தும் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வித்திவிட்டிருந்தார்.

"பெருமைமிக்க இந்தியா தனது ஆயுதப் படைகளுடன் ஒற்றுமையாக நிற்கிறது. கோழைத்தனமான பயங்கரவாதச் செயல்களால் பிளவுபடாத ஒரு வலிமையான தேசத்தின் உறுதியான பதில் இது. இந்திய அரசு எடுத்த தீர்க்கமான மற்றும் மூலோபாய இராணுவ நடவடிக்கையை நான் பாராட்டுகிறேன். ஜெய் ஹிந்த்." என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

A proud India stands united with its armed forces.

This is the resolute response of a strong nation that will not be divided by cowardly acts of terror. I applaud the decisive and strategic military action taken by Government of India.

Jai Hind.#OperationSindoor pic.twitter.com/s0imSMR7cS

