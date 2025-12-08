2025ல் பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு படுதோல்வி அடைந்த 5 படங்கள்!

2025-ம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை மிகவும் விசித்திரமான ஒரு ஆண்டாகவே அமைந்தது. சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சக்கை போடு போட்ட அதே வேளையில், ரசிகர்களின் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான பல பிரம்மாண்ட பட்ஜெட் படங்கள் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளன. இந்த ஆண்டு தயாரிப்பாளர்களுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திய டாப் 5 படங்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : எதிர்பாராத எவிக்ஷன்.. பிரஜின் வெளியேற்றம்! இதுவரை வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு?
வீர தீர சூரன் (Veera Dheera Sooran)
விக்ரம் நடிப்பில் உருவான ஆக்ஷன் திரைப்படமான 'வீர தீர சூரன்', ரூ.55 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டது. இதன் வசூல் ரூ.66 கோடியை தொட்டிருந்தாலும், படத்தின் நீளம் மற்றும் பலவீனமான திரைக்கதை காரணமாக விநியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கவில்லை. இதனால், வர்த்தக ரீதியாக இப்படமும் தோல்விப் படமாகவே கருதப்படுகிறது. மொத்தத்தில், 2025-ம் ஆண்டு நட்சத்திரங்களையும், பிரம்மாண்டத்தையும் விட கதைக்கும், திரைக்கதைக்கும் தான் ரசிகர்கள் முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை ஆணித்தரமாக உணர்த்தியுள்ளது.
குபேரா (Kubera)
தனுஷ் நடிப்பில் உருவான பான்-இந்தியப் படமான 'குபேரா', ரூ.120 கோடி என்ற பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் தயாரானது. ஆனால், இப்படம் ரூ. 115 முதல் ரூ. 130 கோடி வரை மட்டுமே வசூலித்து நஷ்டத்தை சந்தித்தது. அனைத்து மொழிகளிலும் கவர வேண்டும் என்ற முயற்சியில், சரியான திரைக்கதையை அமைக்க தவறியதால் இப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.
ரெட்ரோ (Retro)
சூர்யா மற்றும் கார்த்திக் சுப்புராஜ் கூட்டணியில் உருவான 'ரெட்ரோ' படத்திற்கு மிக பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம், மிகவும் குறைவாக வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. கதையில் புதுமை இல்லாததும், வழக்கமான கேங்ஸ்டர் ஃபார்முலாவும் ரசிகர்களை திரையரங்கிற்கு இழுக்கத் தவறிவிட்டன.
தக் லைஃப் (Thug Life)
உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் மற்றும் இயக்குநர் மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவான இந்த படம், 2025-ன் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது. சுமார் ரூ.280 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம், வெறும் ரூ.97 கோடி வசூலை மட்டுமே ஈட்டிப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த கூட்டணி இணைந்தும், பலவீனமான திரைக்கதை மற்றும் தெளிவற்ற கதைப்போக்கு காரணமாக ரசிகர்களை ஏமாற்றியது. இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய நிதி இழப்பாக இப்படம் அமைந்தது.
விடாமுயற்சி (Vidaamuyarchi)
அஜித்குமார் நடிப்பில் நீண்ட நாட்களாக தயாரிப்பில் இருந்த 'விடாமுயற்சி', சுமார் ரூ.138 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், வசூலில் வெறும் ரூ.136 கோடியை மட்டுமே தொட்டது. படத்தின் பட்ஜெட்டை கூட வசூலிக்க முடியாதது தயாரிப்பு தரப்புக்கு ஏமாற்றத்தைத் தந்தது. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய தவறியதே இதன் வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம்.
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! உறுதியாக சொல்லும் முன்னாள் போட்டியாளர்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ