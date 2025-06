எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றமா? தக் லைஃப் படம் எப்படி? X தள விமர்சனம்!

Thug Live Movie X Review Tamil : மணிரத்னம்-கமல்ஹாசன் கூட்டணியில் வெளியாகி இருக்கும் படம், தக் லைஃப். இந்த படம், ஜூன் 5ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இப்படத்தின் X தள விமர்சனத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

தக் லைஃப்:

மொழி சர்ச்சைக்கு மத்தியில் வெளியாகி இருக்கும் படம், தக் லைஃப். கமல், “தமிழ் கன்னடத்தில் இருந்து பிறந்தது” என்று கூறிய ஒரு வாக்கியம் பெரும் புயலை கிளப்பியது. கமல் மன்னிப்பு கேட்காவிட்டால் தக் லைஃப் படத்தை கர்நாடகாவில் வெளியிட முடியாது என்று கன்னடர்கள் பிரச்சனை செய்தனர். மன்னிப்பும் கேட்க முடியாது, கர்நாடகாவிலும் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய மாட்டேன் என முடிவு செய்த கமல், ரிஸ்க எடுத்து பான்-இந்திய அளவில் படத்தினை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

தக் லைஃப் படத்தின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்க காரணம், கமல்-மணிரத்னமின் பல வருடங்கள் கழித்த வெற்றி கூட்டணிதான். இதே போல படத்தில் சிலம்பரசன், அபிராமி, த்ரிஷா என ஒரு நட்சத்திர பட்டாளமே இருக்கின்றனர். ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இசையும் படத்தின் பெரிய ஹைலைட்டாக பார்க்கப்படுகிறது.

கலவையான விமர்சனங்கள்..

தக் லைஃப் திரைப்படம், இந்தியாவில் வெளியாவதற்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன்னர் வெளிநாடுகளில் ரிலீஸாகி விட்டது. இதனால், அங்கு படத்தை பார்த்தவர்கள், படத்திற்கு கலவையான விமர்சனத்தை கொடுத்து வருகின்றனர். அப்படி அவர்கள் என்ன கூறியிருக்கின்றனர்? இங்கு பார்ப்போம்.

சுமாராக இருக்கிறது..

தக் லைஃப் திரைப்படத்திற்கு அமெரிக்காவில் இருந்து பார்த்த ஒருவர் அதற்கு விமர்சனத்தை கொடுத்திருக்கிறார்.

#ThugLife Review

FIRST HALF

Decent

Starts well but then gets into some lags#KamalHaasan shines and his De-Ageing is neatly done#SilamabarasanTR is fire

Technical Aspects

Music

Supporting Cast#ThugLifeFDFS #ThugLifeReview #Trisha #ashokselvan #ManiRatnam pic.twitter.com/qi51dSpHO3

