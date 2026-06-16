Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /“கருப்பு படம் துருவ நட்சத்திரம் போல ஆகியிருக்கும்..” திருப்பூர் சுப்ரமணியம் ஓபன் டாக்..

“கருப்பு படம் துருவ நட்சத்திரம் போல ஆகியிருக்கும்..” திருப்பூர் சுப்ரமணியம் ஓபன் டாக்..

Tiruppur Subramaniam : கருப்பு திரைப்படம், வெளியீட்டிற்கு முன்பு பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து. அது குறித்து, திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் பேசியிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:26 AM IST
“கருப்பு படம் துருவ நட்சத்திரம் போல ஆகியிருக்கும்..” திருப்பூர் சுப்ரமணியம் ஓபன் டாக்..
Image Credit: Tiruppur Subramaniam | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
“கருப்பு படம் துருவ நட்சத்திரம் போல ஆகியிருக்கும்” திருப்பூர் சுப்ரமணியம் ஓபன் டாக்!
Tiruppur Subramaniam0 min ago
2
Telegram App Ban36 min ago
3
School Holidays49 min ago
4
tamil nadu news live updates today1 hr ago
5
TN Weather1 hr ago