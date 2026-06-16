/“கருப்பு படம் துருவ நட்சத்திரம் போல ஆகியிருக்கும்..” திருப்பூர் சுப்ரமணியம் ஓபன் டாக்..

Tiruppur Subramaniam : சில நாட்களுக்கு முன்பாக, கருப்பு திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படம் வெளியாவதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் எழுந்து வந்த நிலையில், தற்போது திருப்பூர் சுப்ரமணியன் அந்த பிரச்சனை என்ன என்பது குறித்து விளக்கியிருக்கிறார்.
‘கருப்பு’ திரைப்படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருந்த நிலையில், த்ரிஷா, சிவதா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், கடந்த மே மாதம் 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், நிதி பிரச்சனை காரணமாக இந்த படத்தை சொன்ன தேதிக்கு வெளியிட முடியாமல் போனது. ஆனால், ஒரே நாளைக்குள் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டு, கருப்பு திரைப்படம் அடுத்த நாளான மே 15ஆம் தேதி வெளியானது. இப்படம் அடுத்த நாளே வெளியாக பல பேர் காரணமாக இருந்தனர். இவர்கள் குறித்தும், படத்தை வெளியிட நிதி ரீதியாக உதவி செய்தவர்கள் குறித்தும் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் பேசியிருக்கிறார்.\
“நான் இப்படத்தின் நிதியளிப்பாளர்களில் ஒருவன். படத்தின் நிதி நெருக்கடியின்போது சூர்யா இதற்காக முன்நின்று செயல்பட்டாலும், அதிகப்படியான பணப்பற்றாக்குறையை கண்டு மிகவும் சோர்ந்துபோனார்; "என்னால் இவ்வளவுதான் செய்ய முடியும், இதற்கு மேல் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்துகொள்ளுங்கள்" என்று கூறிவிட்டார். எஸ்.ஆர். பிரபு மற்றும் பிரகாஷ் ஆகியோர் தான் பணத்தைக் கடனாகப் பெற்றிருந்தனர்; ஆனால் நானும் அருள்மதி சாரும், நாங்களே கடன் வாங்கியது போல நிதியளிப்பாளர்களிடம் நின்றோம். அன்புச்செழியன் மற்றும் அழகர் ஆகியோரிடம் பேசி, அவர்கள் கேட்ட தொகையைக் குறைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டோம்.
படத்தின் நிதிச் சிக்கலைத் தீர்ப்பதில் அருள்மதி சார் முக்கியப் பங்காற்றினார். படத்துடன் எந்த நேரடித் தொடர்பும் இல்லாத நிலையிலும், அவர் இரண்டு நாட்கள் தூங்காமல் உழைத்தார். நானும் ஆர்.பி. சௌத்ரி சாரும் கூட நிதியளிப்பாளர்களாக இருந்தோம். எங்கள் தொகையில் 50%-ஐக் குறைக்குமாறு அருள்மதி கேட்டார்; ஆனால் நாங்கள் 70%-ஐக் குறைத்துக்கொண்டு 30%-ஐ மட்டுமே பெற்றுக்கொண்டோம், மீதியை அடுத்த படத்தில் சரிசெய்துகொள்ளலாம் என்று கூறினோம்” என்று கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், “கடைசி நேரத்தில் 5 கோடி ரூபாய் பற்றாக்குறை இருந்தது. நான் 1 கோடி ரூபாய் தருவதாகச் சொன்னேன்; எஸ்.ஆர். பிரபுவிடம், அவர் அறிமுகப்படுத்திய பிரபலமான இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகர்களை அணுகுமாறு கூறினேன். பலரிடம் கேட்டும் யாரும் பணம் தரவில்லை என்று அவர் என்னிடம் தெரிவித்தார். மீதமுள்ள 5 கோடி ரூபாயைச் சமாளிக்க, என்னால் 1 கோடி மட்டுமே தர முடியும் என்றும், ஏற்கனவே என்னிடம் அவருக்கு நிறைய பாக்கித் தொகை இருப்பதால் அதற்கு மேல் தர முடியாது என்றும் கூறினேன். கடைசி நேரத்தில், சூர்யாவின் தரப்பிலிருந்து மீதமுள்ள பணத்தைத் தருவதாக ராஜசேகர் பாண்டியன் கூறினார்.
படத்தை வெளியிடுவதில் நிதியளிப்பாளர்களின் பங்கு மிகப்பெரியதாக இருந்தது. அவர்கள் அனைவரும் முழுத் தொகையையும் கேட்டிருந்தால், இப்படம் மற்றொரு 'துருவ நட்சத்திரம்' படமாக மாறியிருக்கும். மறுநாள் அவர்கள் நிதியளிப்பாளர்களுக்கும், குறிப்பாக அருள்மதிக்கும் நன்றி தெரிவித்திருக்க வேண்டும்; ஆனால் அவர்கள் கதாநாயகன், ஒளிப்பதிவாளர் போன்றவர்களுக்கே நன்றி தெரிவித்தனர்”
“லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களுடன் 'மாநகரம்' (Maanagaram) படத்தை இயக்கினார்; அடுத்த படமான 'கைதி'க்கு (Kaithi) அவருக்கு 4 முதல் 5 மடங்கு சம்பள உயர்வு வழங்கப்பட்டது. அது மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அவர் அடுத்த படத்தையும் அவர்களுடனேயே செய்திருக்க வேண்டும்; ஆனால் பெரிய கதாநாயகர்கள் வந்தபோது, அதிக சம்பளம் கிடைக்கும் வாய்ப்பை நோக்கிச் சென்றுவிட்டார். அவருக்கு எந்த அடையாளமும் இல்லாதபோது அவர்கள் தான் அவருக்கு அறிமுக வாய்ப்பை வழங்கினார்கள்; எனவே, அவர் அவர்களுடன் ஒரு படமாவது செய்திருக்க வேண்டும். இனிவரும் காலங்களில் தயாரிப்பாளர்கள் புதியவர்களை அறிமுகப்படுத்தும்போது, அவர்களுடன் 5 ஆண்டு ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
தயாரிப்பாளரின் நிதி நிலைமை தெரிந்திருந்தும் ஆர்.ஜே.பாலாஜி ஒரு வீடியோவை மட்டுமே வெளியிட்டார். ஆனால், அப்படத்துடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாத நிலையிலும், படம் வெளியாவதற்காக இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் ரூ.1 கோடி வழங்க முன்வந்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த நிதிப் பற்றாக்குறைக்கு முக்கியக் காரணம், ஓடிடி தளங்கள் ரூ.75–80 கோடி வரை வழங்கும் என்று SR பிரபு கணக்கிட்டிருந்ததுதான்; ஆனால் அவர்கள் ரூ.30 கோடி மட்டுமே வழங்கியதால், பெரும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதுடன் வெளியீட்டில் 8 மாதத் தாமதமும் உண்டானது. உண்மையில், இப்படம் 2025 தீபாவளிக்கே வெளியாகும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
2026-ல் TTT, தாய் கிழவி, யூத், சிறை போன்ற 4–5 சிறிய படங்கள் நன்றாக ஓடின. ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரையுலகிற்குப் பெரும் உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம், ஆனால் அந்த உத்வேகத்தை கருப்பு திரைப்படம் பெற்றுத் தந்தது” என்று அவர் பேசியிருந்தார்.