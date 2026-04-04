சிங்கத்தை யாராவது அவமதிக்க முடியுமா? டிஎன் 2026 இயக்குநர் உமாபதி பதில்!

தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. அரசியல் கட்சிகள் ஒருபுறம் தங்களது வியூகங்களை வகுத்து வரும் நிலையில், திரைத்துறையினரும் தற்போதைய அரசியல் சூழலை மையப்படுத்தி பல்வேறு திரைப்படங்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். அந்த வரிசையில், நட்டி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள TN 2026 திரைப்படத்தின் டீசர் மற்றும் போஸ்டர்கள் சமீபத்தில் வெளியாகி இணையத்தில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முன்னணி நடிகருமான தளபதி விஜய்யின் அரசியல் வருகையையும், அவரது மாநாட்டு பேச்சையும் கேலி செய்யும் விதமாக இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, விஜய் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் படக்குழுவினரை கடுமையாக விமர்சித்து வந்தனர். இந்நிலையில், இந்த படத்தின் இயக்குநரான உமாபதி ராமையா விஜய் ரசிகர்களின் ட்ரோல்களுக்கு வெளிப்படையான விளக்கத்தை அளித்து சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
சர்ச்சையின் பின்னணி
முழுக்க முழுக்க தற்போதைய அரசியல் சூழலை நையாண்டி செய்யும் வகையிலான நகைச்சுவை திரைப்படமாக டிஎன் 2026 உருவாகியுள்ளது. பிரபல குணச்சித்திர நடிகரான தம்பி ராமையா இந்த படத்திற்கு கதை, திரைக்கதை எழுதியுள்ளார். அவரது மகனும், பிரபல நடிகருமான உமாபதி ராமையா இதனை இயக்கியுள்ளார். நட்டி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள இப்படத்தில், எம்.எஸ். பாஸ்கர், இளவரசு, சாந்தினி தமிழரசன், யாஷிகா ஆனந்த், தலைவாசல் விஜய், ரெடின் கின்ஸ்லி என ஒரு பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ளது. படம் ஏப்ரல் 10ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், படத்தின் ப்ரொமோஷன் பணிகளுக்காக டீசர் மற்றும் போஸ்டர்கள் அடுத்தடுத்து வெளியிடப்பட்டன. இதில் கதாநாயகன் நட்டியின் தோற்றம், அவரது உடல்மொழி மற்றும் பேசும் வசனங்கள் ஆகியவை நடிகர் விஜய் சமீபத்தில் விக்கிரவாண்டியில் நடத்திய தவெக மாநாட்டு பேச்சை நினைவுபடுத்துவது போல அமைந்திருந்தன.
விஜய் ரசிகர்களின் கொந்தளிப்பு
டீசரை பார்த்த தளபதி விஜய் ரசிகர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர். தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சராக வரத் துடிக்கும் விஜய்யின் அரசியல் லட்சியங்களை வேண்டுமென்றே இருட்டடிப்பு செய்யவும், அவரை தரக்குறைவாக விமர்சிக்கவும் தான் தம்பி ராமையாவும், உமாபதியும் இந்த படத்தை எடுத்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. சமூக வலைத்தளங்களான எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக் முழுவதும் படக்குழுவினருக்கு எதிராக மீம்ஸ்கள், ட்ரோல்கள் மற்றும் கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. இந்தப் படத்தை திரையரங்குகளில் வெளியிடக் கூடாது என்ற ரீதியிலும் சில தரப்பினர் தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர்.
உமாபதி ராமையாவின் அதிரடி விளக்கம்
சர்ச்சைகள் நாளுக்கு நாள் விஸ்வரூபம் எடுத்ததையடுத்து, பத்திரிகையாளர்களைச் சந்தித்த படக்குழுவினர் இதற்கு விளக்கம் அளித்தனர். அப்போது பேசிய இயக்குநர் உமாபதி ராமையா, "சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் மற்றும் ட்ரோல்களை நான் தொடர்ந்து கவனித்து வருகிறேன். ஆனால், ஒரு விஷயத்தை நான் தெளிவாக சொல்லி கொள்ள விரும்புகிறேன். டிஎன் 2026 திரைப்படம் எந்தவொரு தனிப்பட்ட தலைவருக்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சிக்கோ எதிராக எடுக்கப்பட்ட படம் அல்ல. இது அனைத்து அரசியல் நிகழ்வுகளையும் பிரதிபலிக்கும் ஒரு பொதுவான அரசியல் நகைச்சுவைப் படம்," என்று தெரிவித்தார்.
"சிங்கத்தை யாராவது அவமதிக்க முடியுமா?"
நடிகர் விஜய்யை அவமதித்துவிட்டதாக எழும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உணர்ச்சிபூர்வமாக பதிலளித்த உமாபதி ராமையா, "நாங்கள் யாரை அவமதிப்பதாக நீங்கள் அனைவரும் கோபப்படுகிறீர்களோ, அவர் உண்மையில் ஒரு சிங்கம். ஒரு சிங்கத்தை யாராவது அவமதிக்க முடியுமா? நான் சிறுவயது முதலே அவரது படங்களை பார்த்து ரசித்து வளர்ந்தவன். அவரது நடன அசைவுகளைப் பார்த்துத் தான் நான் நடனமாடவே கற்றுக்கொண்டேன். அவர் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதையும் அன்பும் உள்ளது. ஒரு சிங்கத்தை யாராலும் அவமதிக்க முடியாது; அவர் எப்போதும் சிங்கம் தான்," என்று ஆவேசமாகப் பேசினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "டீசரில் வரும் ஒரு சில காட்சிகளை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு ஒட்டுமொத்த படமும் அவருக்கு எதிரானது என்ற முடிவுக்கு வர வேண்டாம். படத்தில் நட்டி அவர்கள் பல வித்தியாசமான அரசியல் கெட்டப்புகளில் நடித்துள்ளார். தயவுசெய்து இதை ஒரு சாதாரண பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக மட்டுமே பாருங்கள். படத்திற்கு தேவையற்ற அரசியல் சாயம் பூசி விவாதங்களை உருவாக்க வேண்டாம். திரையரங்கிற்கு வந்து சிரித்து மகிழ வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம்," என்று விஜய் ரசிகர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
தமிழ் சினிமாவில் அரசியல் தலைவர்களையும், நடப்பு நிகழ்வுகளையும் நையாண்டி செய்து படங்கள் வருவது புதிதல்ல. அமைதிப்படை, எல்.கே.ஜி போன்ற படங்கள் அந்தந்த காலகட்டத்து அரசியலை மிகத் துணிச்சலாக விமர்சித்துப் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றவை. அந்த வகையில் டிஎன் 2026 படமும் அரசியல் நையாண்டியை கையில் எடுத்துள்ளது. இயக்குநர் உமாபதி ராமையாவின் இந்தத் தெளிவான விளக்கத்திற்குப் பிறகு விஜய் ரசிகர்களின் கோபம் சற்றே தணிந்துள்ளது. அதேவேளையில், இந்த எதிர்பாராத சர்ச்சைகள் படத்திற்கு மிகப்பெரிய இலவச விளம்பரத்தையும் தேடி தந்துள்ளது. வருகிற ஏப்ரல் 10ம் தேதி வெளியாகும் இந்தப் படம், உமாபதி கூறுவது போல் வெறும் நகைச்சுவைப் படமா அல்லது யாருக்காவது எதிரான அரசியல் அஸ்திரமா என்பது திரையில் படம் ஓடும்போது தான் முழுமையாக தெரியவரும்.
