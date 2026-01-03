டாப் 10 சீரியல்கள்! நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் தொடர் எது தெரியுமா?

Top 10 Best TRP Tamil Serials This Week: தமிழகச் சின்னத்திரை உலகில் சீரியல்களுக்கு என்றுமே ஒரு தனி மகுடம் உண்டு. வெள்ளித்திரை நடிகர்களுக்கு நிகராகச் சின்னத்திரை நட்சத்திரங்களும் இன்று மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளனர்.
ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை வெளியாகும் TRP (Television Rating Point) தரவரிசைக்காக ஒட்டுமொத்தத் தமிழகமே காத்திருக்கும். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் வாரத்திற்கான (ஜனவரி 1 - ஜனவரி 3) ரேட்டிங் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் டாப் 10 சீரியல்கள் மற்றும் முதலிடத்தை தட்டிச் சென்ற சீரியல் எது என்பதைக் கீழே விரிவாகக் காணலாம்.
இந்த வார டாப் 10 சீரியல்கள் (TOP 10 Serial In Tamil)
நடப்பு வாரத்தின் TRP புள்ளிவிவரங்களின்படி, சன் டிவி வழக்கம் போல தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. அதே நேரத்தில் விஜய் டிவி மற்றும் ஜீ தமிழ் சீரியல்கள் கடும் போட்டியை அளித்து வருகின்றன.
|சீரியல் பெயர்
|தொலைக்காட்சி
|TRP Rating
|1
|மூன்று முடிச்சு
|சன் டிவி
|10.03 TRP
|2
|சிங்கப்பெண்ணே
|சன் டிவி
|9.83 TRP
|3
|கயல்
|சன் டிவி
|9.13 TRP
|4
|மருமகள்
|சன் டிவி
|8.67 TRP
|5
|அய்யனார் துணை
|விஜய் டிவி
|8.42 TRP
|6
|எதிர்நீச்சல் 2
|சன் டிவி
|8.35 TRP
|7
|அன்னம்
|சன் டிவி
|8.12 TRP
|8
|சிறகடிக்க ஆசை
|விஜய் டிவி
|8.00 TRP
|9
|பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்
|விஜய் டிவி
|7.79 TRP
|10
|செல்லமே செல்லமே
|சன் டிவி
|6.64 TRP
முதலிடத்தைப் பிடித்த சீரியல் எது?
இந்த வார TRP ரேட்டிங்கில் சன் டிவியின் மூன்று முடிச்சு சீரியல் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. நந்தினி மற்றும் சூர்யாவின் அதிரடி திருப்பங்களுடன் 'மூன்று முடிச்சு' சீரியல் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. விஜய் டிவியின் புதிய சீரியலான அய்யனார் துணை, சன் டிவியின் பல சீரியல்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. அதேபோல் எதிர்நீச்சல் 2 ஆரம்பத்தில் டாப் 3-க்குள் இருந்த இந்தத் தொடர், இந்த வாரம் சற்று பின்னடைவைச் சந்தித்து 6-வது இடத்திற்குச் சென்றுள்ளது.
ஜீ தமிழின் அதிரடி
டாப் 10 பட்டியலில் இடம் பெறவில்லை என்றாலும், கார்த்திகை தீபம் மற்றும் அண்ணா சீரியல்கள் 6.00+ புள்ளிகளுடன் டாப் 10-க்குள் நுழையக் கடும் போட்டி போட்டு வருகின்றன. அதேபோல் நாளை (ஜனவரி 4) ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகும் ஜனநாயகன் (விஜய் 69) பட இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கும், சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி ஆடியோ லான்ச் விழாவிற்கும் இடையே கடும் TRP போட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
