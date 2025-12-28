English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • டாப் 10 சீரியல்கள்: முதலிடத்தில் மாஸ் காட்டும் தொடர் எது? முழு விவரம்!

டாப் 10 சீரியல்கள்: முதலிடத்தில் மாஸ் காட்டும் தொடர் எது? முழு விவரம்!

Top 10 Tamil Serials: சென்ற வாரம் தமிழக சின்னத்திரையில் ஒளிபரப்பான சீரியல்களில், சன் டிவியின் தொடர்களே வழக்கம் போல ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில், டாப் 10 இடங்களைப் பிடித்த சீரியல்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:15 AM IST
  • இந்த வார டாப் 10 சீரியல்கள் (டிசம்பர் 2025)

    • முதலிடத்தைப் பிடித்த சீரியல் எது?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 12 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நெருக்கடி வரும்? யாருக்கு மகிழ்ச்சி வரும்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 12 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நெருக்கடி வரும்? யாருக்கு மகிழ்ச்சி வரும்?
வெறும் ரூ.300 செலவில் ஏற்காடு டூர்! தமிழக அரசின் சூப்பர் பேக்கேஜ் திட்டம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
camera icon7
Yercaud
வெறும் ரூ.300 செலவில் ஏற்காடு டூர்! தமிழக அரசின் சூப்பர் பேக்கேஜ் திட்டம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு சென்ற அன்கேப்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 CSK பிளேயர்கள்!
camera icon6
IPL
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு சென்ற அன்கேப்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 CSK பிளேயர்கள்!
ஜன நாயகன் படத்தில் விஜய் உடன் நடித்த இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா?
camera icon8
vijay
ஜன நாயகன் படத்தில் விஜய் உடன் நடித்த இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா?
டாப் 10 சீரியல்கள்: முதலிடத்தில் மாஸ் காட்டும் தொடர் எது? முழு விவரம்!

Top 10 Tamil Serials: தமிழகச் சின்னத்திரை உலகில் சீரியல்களுக்கு என்றுமே ஒரு தனி மகுடம் உண்டு. வெள்ளித்திரை நடிகர்களுக்கு நிகராகச் சின்னத்திரை நட்சத்திரங்களும் இன்று மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை வெளியாகும் TRP (Television Rating Point) தரவரிசைக்காக ஒட்டுமொத்தத் தமிழகமே காத்திருக்கும். அந்த வகையில், 2025-ஆம் ஆண்டின் 51-வது வாரத்திற்கான (டிசம்பர் கடைசி வாரம்) டாப் 10 சீரியல்கள் மற்றும் முதலிடத்தை தட்டிச் சென்ற சீரியல் எது என்பதைக் கீழே விரிவாகக் காணலாம்.

இந்த வார டாப் 10 சீரியல்கள் (டிசம்பர் 2025)

நடப்பு வாரத்தின் TRP புள்ளிவிவரங்களின்படி, சன் டிவி வழக்கம் போல தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. அதே நேரத்தில் விஜய் டிவி மற்றும் ஜீ தமிழ் சீரியல்கள் கடும் போட்டியை அளித்து வருகின்றன.

  சீரியல் பெயர் தொலைக்காட்சி TRP Rating
1 மூன்று முடிச்சு சன் டிவி 10.34 TRP
2 சிங்கப்பெண்ணே சன் டிவி 9.89 TRP
3 கயல் சன் டிவி 9.07 TRP
4 மருமகள் சன் டிவி 8.67 TRP
5 எதிர்நீச்சல் 2 சன் டிவி 8.57 TRP
6 அய்யனார் துணை விஜய் டிவி 8.42 TRP
7 அன்னம் சன் டிவி 8.39 TRP
8 சிறகடிக்க ஆசை விஜய் டிவி 8.00 TRP
9 பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் விஜய் டிவி 7.79 TRP
10 செல்லமே செல்லமே சன் டிவி 6.64 TRP

முதலிடத்தைப் பிடித்த சீரியல் எது?

இந்த வார TRP ரேட்டிங்கில் சன் டிவியின் மூன்று முடிச்சு சீரியல் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. சூர்யா மற்றும் நந்தினியின் திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுள்ள எதிர்பாராத திருப்பங்கள், நந்தினியின் துணிச்சலான முடிவுகள் ஆகியவை இந்த சீரியலை உச்சத்தில் வைத்திருக்க உதவுகின்றன.

சின்னத்திரை ரசிகர்களின் ரசனை மாறமாற, சீரியல்களின் தரவரிசையிலும் பல அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. அடுத்த வாரம் இதில் ஏதேனும் மாற்றம் நிகழுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!

மேலும் படிக்க | அடுத்த 33 வருடங்கள்..! மலேசியாவில் விஜய் என்ன பேசினார்? முழு விவரம் இதோ!

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா! டிவியில் எப்போது பார்க்கலாம்?

மேலும் படிக்க | நல்ல வரவேற்பை பெற்ற அவதார் 3..இதுவரை செய்த வசூல் எவ்வளவு? இத்தனை ஆயிரம் கோடியா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil SerialsSiragadikka AasaiSingappenneMoondru MudichuTop 10 Tamil Serials

Trending News