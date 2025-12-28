டாப் 10 சீரியல்கள்: முதலிடத்தில் மாஸ் காட்டும் தொடர் எது? முழு விவரம்!

Top 10 Tamil Serials: தமிழகச் சின்னத்திரை உலகில் சீரியல்களுக்கு என்றுமே ஒரு தனி மகுடம் உண்டு. வெள்ளித்திரை நடிகர்களுக்கு நிகராகச் சின்னத்திரை நட்சத்திரங்களும் இன்று மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளனர்.
ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை வெளியாகும் TRP (Television Rating Point) தரவரிசைக்காக ஒட்டுமொத்தத் தமிழகமே காத்திருக்கும். அந்த வகையில், 2025-ஆம் ஆண்டின் 51-வது வாரத்திற்கான (டிசம்பர் கடைசி வாரம்) டாப் 10 சீரியல்கள் மற்றும் முதலிடத்தை தட்டிச் சென்ற சீரியல் எது என்பதைக் கீழே விரிவாகக் காணலாம்.
இந்த வார டாப் 10 சீரியல்கள் (டிசம்பர் 2025)
நடப்பு வாரத்தின் TRP புள்ளிவிவரங்களின்படி, சன் டிவி வழக்கம் போல தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. அதே நேரத்தில் விஜய் டிவி மற்றும் ஜீ தமிழ் சீரியல்கள் கடும் போட்டியை அளித்து வருகின்றன.
|சீரியல் பெயர்
|தொலைக்காட்சி
|TRP Rating
|1
|மூன்று முடிச்சு
|சன் டிவி
|10.34 TRP
|2
|சிங்கப்பெண்ணே
|சன் டிவி
|9.89 TRP
|3
|கயல்
|சன் டிவி
|9.07 TRP
|4
|மருமகள்
|சன் டிவி
|8.67 TRP
|5
|எதிர்நீச்சல் 2
|சன் டிவி
|8.57 TRP
|6
|அய்யனார் துணை
|விஜய் டிவி
|8.42 TRP
|7
|அன்னம்
|சன் டிவி
|8.39 TRP
|8
|சிறகடிக்க ஆசை
|விஜய் டிவி
|8.00 TRP
|9
|பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்
|விஜய் டிவி
|7.79 TRP
|10
|செல்லமே செல்லமே
|சன் டிவி
|6.64 TRP
முதலிடத்தைப் பிடித்த சீரியல் எது?
இந்த வார TRP ரேட்டிங்கில் சன் டிவியின் மூன்று முடிச்சு சீரியல் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. சூர்யா மற்றும் நந்தினியின் திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுள்ள எதிர்பாராத திருப்பங்கள், நந்தினியின் துணிச்சலான முடிவுகள் ஆகியவை இந்த சீரியலை உச்சத்தில் வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
சின்னத்திரை ரசிகர்களின் ரசனை மாறமாற, சீரியல்களின் தரவரிசையிலும் பல அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. அடுத்த வாரம் இதில் ஏதேனும் மாற்றம் நிகழுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!
