சம்பள விஷயத்தில் நடிகர்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் டாப் 5 நடிகைகள்! முதலிடத்தில் யார் தெரியுமா?

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 15, 2026, 03:41 PM IST
Highest Paid Top 5 Tamil Actress: தமிழ் சினிமாவில் தற்போது நடிகர்களுக்கு இணையாக  நடிகைகளுக்கும் அதிக மவுசு கூடியிருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவில் கோடிகளில் சம்பளம் வாங்கும் பல நடிகைகள் உள்ளனர். ஆனால் சிலரின் சம்பளம் மட்டும் மின்னல் வேகத்தில் உயர்ந்துக் கொண்டு இருக்கும். இந்நிலையில் தற்போது தமிழ் சினிமாவில் அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் டாப் ஐந்து நடிகைகள் யார், இந்த நடிகைகளில் எந்த நடிகை முதலிடத்தில் இருக்கிறார், என்கிற முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

நயன்தாரா (Nayanthara)

Lady Superstar என்று அழைக்கப்படும் நயன்தாரா, தொடர்ந்து தென்னிந்தியாவின் டாப் நடிகையாக நீடிக்கிறார். ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் மூலம், பாலிவுட்டிலும் வெற்றிகரமாக தடம் பதித்தார். அப்போது அந்த படத்தில் நடிக்க இவர் ரூ. 10 கோடி வரை சம்பளம் பெற்றிருந்தார். இது தவிர, தனது திருமண டாக்குமெண்டரியை OTT தளத்துக்கு விற்று சுமார் 25 கோடி ரூபாய் வரை சம்பாதித்தார். தற்போது ஒரு படத்தில் நடிக்க ரூ.12 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சாய் பல்லவி (Sai Pallavi)

கலைஞராக தனது வாழ்க்கையைத் சின்னத்திரையில் தொடங்கிய சாய் பல்லவி தற்போது பாலிவுட்டிலும் வெற்றிகரமாக அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். தற்போது அடுத்தெடுத்த படங்களில் நடித்து வருகிறார். இப்படி படங்களை குவித்து வைத்திருக்கும் நடிகை சாய் பல்லவி தற்போது ஒரு படத்தில் நடிக்க சுமார் ரூ.10 கோடி முதல் ரூ.12 கோடி வரை சம்பளம் பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

திரிஷா (Trisha)

தென்னிந்திய சினிமாவில் பல ஆண்டுகள் தாண்டி முன்னணி நடிகையாக இருக்கிறார் திரிஷா. இவயர் தற்போது ஒரு படத்திற்கு ரூ.10 கோடி 12 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் வாங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது. சில தகவல்களின் படி, விஸ்வம்பரா படத்தில் நடிக்க சுமார் 12 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினதாக கூறப்படுகிறது.

ராஷ்மிகா மந்தனா (Rashmika Mandanna)

பல முன்னணி படங்களில் நடித்து வரும் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா ஒரு படத்துக்கு சுமார் 10 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்குவதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல் சாவா படத்தில் நடிக்க 4 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியிருந்தாரம்.

சமந்தா (Samantha)

சமந்தா ரூத் பிரபு சிறந்த தென்னிந்திய நடிக்களில் ஒருவராவார், அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகைகளில் இவரும் ஒருவர். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என்று பல மொழிகளில் நடித்து வரும் இவர்  தற்போது ஒரு படத்தில் நடிக்க 5 கோடி ரூபாய் வாங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே நடிகை சமந்தா கடைசியாக கடந்த ஆண்டு வெளியான சுபம் படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது மா இன்டி பங்காரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

