2025ல் சூப்பர் ஹிட் அடித்த கம்மி பட்ஜெட் படங்கள்! எல்லாமே எதிர்பாராத லிஸ்ட்..

Top 5 Low Budget Hit Indian Movies : 2025 ஆம் ஆண்டு பொருத்தவரை, சினிமா நிலவரத்தை பார்க்கும் போது நமக்கே கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் ஆகதான் உள்ளது. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சில படங்கள் மண்ணை கவ்வ, எதிர்பாராத சில படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் பெரிய ஹிட் அடித்தன. அதுபோல, நல்ல கன்டென்ட் கொண்ட சில சிறிய படங்கள் மக்களின் வரவேற்பையும் பெற்றது. அப்படிப்பட்ட படங்களில் லிஸ்ட் எங்கு பார்ப்போம்.
1. காந்தாரா சாப்டர் 1:
ரிஷப் ஷெட்டியின் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் உருவான படம் காந்தாரா. இதன் இரண்டாவது பாகமாக காந்தாரா சாப்ட 1 வெளியானது. காந்தி ஜெயந்தி முன்னிட்டு வெளியான இந்த படம், நான்காம் நூற்றாண்டில் நடக்கும் கதையாக இருந்தது. உலக அளவில், ரூ.852 கோடியை வசூலித்த இந்த படம் சுமார் ரூ.100 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.
2.சாவா:
ராஷ்மிகா மந்தனாவின் நடிப்பில் வெளியான படம் சாவா. இவருக்கு ஜோடியாக இந்த படத்தில் விக்கி கௌசல் நடித்திருப்பார். இந்த படம் சத்திரபதி சம்பாஜி மகாராஜாவின் வாழ்க்கையை வைத்து உருவான படம் ஆகும். ரூ.130 கோடியில் உருவான இந்த படம் உலக அளவில் சுமார் 800 கோடி வரை வசூலித்தது.
3. சயாரா:
அஹான் பாண்டே மற்றும் அனித் பத்தா என்ற புதுமுகங்கள் நடித்திருந்த படம், சயாரா. இந்த படம் வெளியான புதிதில் பெரிதாக யாருக்கும் தெரியவில்லை. ஆனால் படத்தைப் பார்த்த சிலர் இது குறித்து பெரிதாக விமர்சனத்தை கூறிய பின்பு, பலரும் இந்த படத்தை தியேட்டருக்கு சென்று பார்க்க ஆரம்பித்தனர். வெறும் ரூபாய் 50 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் இறுதியில் 500 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. இந்த படத்தில் நடித்தவர்கள் அனைவருமே அறிமுக நடிகர்கள் என்பதாலும், இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெற்ற வரவேற்பை பார்த்தும் பலர் வாய் பிளந்தனர்.
4.லோகா சாப்ட 1: சந்திரா
கல்யாண பிரியதர்ஷினி நடிப்பில் உருவான படம், லோகா. இந்த படத்தில் அவர் யக்ஷி என்கிற ரத்தக்காட்டேரியாக நடித்திருப்பார். மலையாள மொழியில் உருவான இந்த படம் சுமார் ரூ.30 கோடி அளவில் உருவானதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் இறுதியில் இப்படம் ரூபாய் 300 கோடிக்கு மேல் உலக அளவில் வசூலித்தது. இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற படங்களில் முக்கியமான இடத்தை இந்த படம் பெற்றிருக்கிறது.
5. டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி:
புதுமுக இயக்குனர் அபிஷான் ஜீவின் இயக்கத்தில் உருவான படம் தான் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி. இந்த படத்தில் சசிகுமார், சிம்ரன், ரமேஷ் திலக், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.
சுமார் 16 கோடி செலவில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், உலக அளவில் 90 கோடி வரை வசூலித்தது. தமிழ் சினிமாவில் இந்த ஆண்டு குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு, பெரிய வெற்றி கொடுத்த படங்களில் இது முக்கிய இடத்தை பெற்றுள்ளது.
மேலும் படிக்க | 2025ல் பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு படுதோல்வி அடைந்த 5 படங்கள்!
மேலும் படிக்க | 2025ல் அதிகம் தேடப்பட்ட இந்திய படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் படம்..எது தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ