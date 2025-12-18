2025 ஆம் ஆண்டில் பாக்ஸ் ஆபிஸை தெறிக்கவிட்ட லோ-பட்ஜெட் தமிழ் படங்கள்

நூறு கோடி பட்ஜெட், பான் இந்தியா விளம்பரம், மாஸ் ஹீரோக்கள் என்கிற பழைய சூத்திரங்களை 2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமா உடைத்தெறிந்துவிட்டது. கதை நன்றாக இருந்தால் மக்கள் தியேட்டருக்கு வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையைத் தயாரிப்பாளர்களுக்கும், விநியோகஸ்தர்களுக்கும் ஆணித்தரமாக உணர்த்திய ஆண்டு இது. மிகப் பெரிய நட்சத்திரங்களை விட, வலுவான திரைக்கதையும், எமோஷனல் இணைப்பும் தான் உண்மையான பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஹீரோக்கள் என்பதை இந்த ஆண்டு வெளியான படங்கள் நிரூபித்துள்ளன. மிகக்குறைந்த முதலீட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு, பல மடங்கு லாபத்தை அள்ளிக்குவித்த அந்த 5 கேம் சேஞ்சர் திரைப்படங்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
1. டூரிஸ்ட் பேமிலி (Tourist Family): 10 மடங்கு லாபம் தந்த மெகா ஜாக்பாட் படமாகும். சசிகுமார் மற்றும் சிம்ரன் கூட்டணியில் உருவான இந்த படம், உலகளாவிய வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த படத்தை அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின்ந்த் இயக்கி இருந்தார், இவர் ரசிகர்களின் நாடித்துடிப்பை சரியாகக் கணித்து இக்கதையை உருவாக்கியுள்ளார்.
இந்த படத்தின் மொத்த பட்ஜெட்: 7 முதல் 8 கோடி ரூபாய்
மொத்த வசூல்: 90 கோடி ரூபாய் (உலகளவில்)
தமிழகத்தில் மட்டும் 50 கோடியைத் தாண்டிய இப்படம், 'மில்லியன் டாலர் ஸ்டூடியோஸ்' நிறுவனத்திற்கு 10 மடங்கு லாபத்தைக் கொடுத்து, இந்த ஆண்டின் மோஸ்ட் ப்ராபிட்டபிள் படமாக அமைந்தது.
2. டிராகன் (Dragon): லவ் டுடே படத்திற்குப் பிறகு பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ட்ராகன். இந்த படத்தை அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கி இருந்தார். இந்த படம் இளைஞர்களைக் காந்தம் போலக் கவர்ந்தது. பட்ஜெட் சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், வசூலில் இது செய்த சாதனை இமாலயமானது.
படத்தின் முழு பட்ஜெட்: 35 கோடி ரூபாய்
மொத்த வசூல்: 150 கோடி ரூபாய்
இந்த படம் வெளியாகி 10 நாட்களிலேயே 100 கோடியைத் தொட்டது. புதுமையான திரைக்கதையும், துள்ளலான இசையும் படத்தை 150 கோடி கிளப்பில் இணைத்து, தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தை தந்தது.
3. தலைவன் தலைவி (Thalaivan Thalaivi): விஜய் சேதுபதியின் 52வது படமாக அமைந்த இந்த படத்தில், நித்யா மேனன் மற்றும் யோகி பாபுவின் பங்களிப்பு முக்கியமானது. இயக்குநர் பாண்டிராஜ் தனது டிரேட்மார்க் பாணியில் ஒரு மிட்-ரேஞ்ச் பட்ஜெட் படத்தை எடுத்து, அதை பிளாக்பஸ்டராக மாற்றிக்காட்டினார்.
மொத்த பட்ஜெட்: 25 கோடி ரூபாய்
மொத்த வசூல்: 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல்
சந்தோஷ் நாராயணனின் இசை மற்றும் முன்னணி நடிகர்களின் நடிப்புப் போட்டி, இப்படத்தை குடும்பங்கள் கொண்டாடும் 100 கோடி வசூல் படமாக மாற்றியது.
4. மாமன் (Maman): கதாநாயகனாக நடிகர் சூரிக்கு இது மற்றொரு மகுடம். இயக்குநர் பிரசாந்த் பாண்டியராஜ், மாமன் - மருமகன் உறவை மையமாக வைத்து இயக்கிய இப்படம், பி மற்றும் சி சென்டர் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.
மொத்த பட்ஜெட்: 10 கோடி ரூபாய்
மொத்த வசூல்: 50 கோடி ரூபாய்
6 வயது சிறுவனுக்கும் தாய்மாமனுக்கும் இடையிலான பாசம், ராஜ்கிரண் போன்ற அனுபவ நடிகர்களின் இருப்பு ஆகியவை படத்தை அடுத்த கட்டத்திற்குக் கொண்டு சென்றன. 10 கோடி முதலீட்டில் 50 கோடி வசூல் என்பது கோலிவுட் ஆச்சரியப்பட்ட வெற்றி.
5. குடும்பஸ்தன் (Kudumbasthan): மணிகண்டன் நடிப்பில் வெளியான இப்படம், ஒவ்வொரு நடுத்தர குடும்பத் தலைவன் சந்திக்கும் பணப் பிரச்சனையை நகைச்சுவையுடன் கையாண்டது. இயக்குநர் ராஜேஷ்வர் காளிசாமி இப்படத்தை இயக்கியிருந்தார்.
பட்ஜெட்: 8 கோடி ரூபாய்
மொத்த வசூல்: 28 கோடி ரூபாய்
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியாகி, சிறிய படங்களும் பெரிய ஹிட் அடிக்கலாம் எனத் தைரியம் கொடுத்த படம் இதுதான். எளிய பட்ஜெட்டில் உருவானாலும், வசூலில் மும்மடங்கு லாபம் தந்தது.
மேலும் படிக்க | படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரியாக நடிக்க மறுத்த 4 நாயகிகள்!
மேலும் படிக்க | காதல் கணவரால் கடத்தப்பட்ட பிரபல நடிகை! காரணம் என்ன? பகீர் தகவல்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ