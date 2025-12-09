வெற்றி படங்களின் வாய்ப்பை மிஸ் பண்ண நடிகைகள்.. அதுவும் மெகா ஹிட் திரைப்படங்கள்!

Top Heroines Who Has Missed Superhit Tamil Movies: தமிழ்த் திரையுலகில் சில சமயங்களில், படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன் அல்லது நடுவில், நடிகைகள் கால்ஷீட் பிரச்சனை, தனிப்பட்ட காரணங்கள் அல்லது வேறு சில காரணங்களால் விலகுவது வழக்கம். அப்படி சில சூப்பர் ஹிட் படங்களின் வாய்ப்பை தவறவிட்ட நடிக்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
இந்நிலையில் இப்படி சூப்பர் ஹிட் படங்களை தவறவிட்டதாகக் கருதப்படும் சில நடிகைகளின் பட்டியல் பற்றிய தகவலைக் காண்போம்:
ஜோதிகா: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான 'கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்' திரைப்படத்தில் முதன்முதலில் ஜோதிகா தான் நடிக்கவிருந்தார், பின்னர் சிம்ரன் நடித்தார்.
நயன்தாரா: 'சிவாஜி: தி பாஸ்' படத்தில் ஸ்ரேயா சரண் கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். ஆனால் இந்த படத்திற்கு முதல் சாய்ஸ் நயன்தாரா தான் இருந்ததாகவும், பின்னர் சில காரணத்தால் இந்த வாய்ப்பு கைவிட்டுப் போனதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அசின்: ரஜினிகாந்தின் 'குசேலன்' திரைப்படத்தில் நயன்தாரா நடித்த வேடத்திற்கு முதலில் அசின் தான் தேர்வானார் என்று ஒரு தகவல் உள்ளது.
த்ரிஷா: ஷங்கர் இயக்கத்தில் வெளியான 'அந்நியன்' திரைப்படத்தின் வாய்ப்பை த்ரிஷா மறுத்ததாலேயே சதாவுக்கு கிடைத்தது என்றும் கூறப்படுகிறது.
மீனா: நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்தில் முதலில் நடிக்கவிருந்தது மீனா அல்லது ரம்யா கிருஷ்ணன் எனப் பல பெயர்கள் அடிபட்டன. இறுதியில் ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்தார். அதேபோல் முதலில் நீலாம்பரி ரோலில் ஐஸ்வர்யா ராய் தான் சரியாக இருப்பார் படக்குழுவினர் நினைத்தனர். எனினும் அவரிடம் இருந்து சரியான பதில் வாரத காரணத்தினால் ரம்யா கிருஷ்ணன் பெயரை படத்தின் இயக்குனர் கேஎஸ் ரவிகுமார் பரிந்துரைத்து இருந்தார்.
மஞ்சுவாரியர்: நடிகை மஞ்சு வாரியர் கேரளத் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரம். தமிழில், இவர் முதன்முதலில் நேரடித் திரைப்படத்தில் நடித்தது 'அசுரன்' ஆகும். இதில், தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நடுத்தரக் குடும்பப் பெண்ணாகத் தனது சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தினார். இவருக்கு விஜய் சேதுபதி உடன் 96 திரைப்படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தும் அதை மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சினேகா: புன்னகை அரசி சினேகா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் சிவாஜி படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால் ஒரு சில காரணங்களால் சினேகாவுக்கு அந்த படம் மிஸ் ஆகிவிட்டது.
சமந்தா: தென்னிந்திய சினிமாவின் சென்சேஷனல் கதாநாயகியாக விளங்கும் நடிகை சமந்தா, தனிக் கதாநாயகியாக நடிக்கும் படங்களுக்கும் முன்னணி ஹீரோக்களின் படங்களுக்குக் கிடைக்கும் அதே அளவிலான ஆரம்ப வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளார். இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்த 'ஐ' திரைப்படத்தில் முதலில் சமந்தாதான் நடிப்பதாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். பின்னர், சில காரணங்களால் இவர் விலகியதைத் தொடர்ந்து, அப்படத்தில் எமி ஜாக்சன் நடித்தார்.
தேவயானி: கே எஸ் ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமான படையப்பா திரைப்படத்தில் சௌந்தர்யா கேரக்டரில் முதலில் தேவயானி தான் நடிப்பதாக இருந்திருக்கிறது. எனினும் சில காரணத்தினால் அந்த படம் மிஸ் ஆகிவிட்டது.
