பொங்கலுக்கு இத்தனை படங்கள் ரிலீஸா...எந்தெந்த படத்தை எங்கு பார்க்கலாம், முழு பட்டியல் இதோ

Top Movies To Be Released For Pongal: நாளை முதல் தமிழகர் இருக்கும் இடங்களில் பொங்கல் பண்டிகை களைகட்டத் தொடங்க உள்ளது. பொங்கல் பண்டிகை மிக மக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றாகும். பொதுவாக சில முக்கிய ஹீரோ மற்றும் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பொங்கல், தீபாவளி போன்ற பண்டிகை காலங்களில் ரிலீஸ் ஆக்குவது வழக்கமாகும். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு என்னென்ன படங்கள் தியேட்டர் மற்றும் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகப் போகிறது என்பதை பார்க்கலாம்.
வா வாத்தியார்: நளன் குமாரசாமி இயக்கத்தில், கார்த்தி நடித்திருக்கும் படம், வா வாத்தியார். இந்த படத்தில் கார்த்தி காவல் அதிகாரியாக நடித்திருக்கிறார். இதிலும் கிருத்தி ஷெட்டிதான் ஹீரோயின். இப்படம், ஜனவரி 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் ரிலீஸ் ஆக உள்ளது.
சர்வர் சுந்தரம்: அறிமுக இயக்குநரும் சமையல்கலைஞருமான ஆனந்த் பால்கி இயக்கத்தில், சந்தானம் நடித்துள்ள சர்வர் சுந்தரம் திரைப்படம் இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஜாக்கி: டாக்டர் பிரகபல் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ஜாக்கி'. பிகே7 ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்து வழங்கும் 'ஜாக்கி', மதுரையை களமாகக் கொண்டு நடக்கும் பாரம்பரிய கலாச்சார விளையாட்டான கெடா சண்டையை மையமாக கொண்டு மண் மணத்துடனும் மண்ணின் மைந்தர்களின் குணத்துடனும் உருவாகியுள்ளது. இதில் யுவான் கிருஷ்ணா மற்றும் ரிதான் கிருஷ்ணாஸ் கதை நாயகர்களாக நடிக்க, அம்மு அபிராமி கதை நாயகியாக நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் ஜனவரி 14 ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
தலைவர் தம்பி தலைமையில்: நடிகர் ஜீவா நடித்துள்ள திரைப்படம் தலைவர் தம்பி தலைமையில். இயக்குநர் நிதிஷ் சஹதேவ் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் பிரார்த்தனா, தம்பி ராமையா, இளவரசு, ஜென்சன் திவாகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் ஜனவரி 15 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.
திரெளபதி 2: நேதாஜி புரொடக்ஷன்ஸ், சோழ சக்ரவர்த்தி மற்றும் ஜி.எம். ஃபிலிம் கார்ப்பரேஷன் இணைந்து தயாரித்திருக்க, மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'திரௌபதி 2' திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய இருமொழிகளிலும் வெளியாகிறது. நடிகர் ரிச்சர்ட் ரிஷி இதில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளா. இந்த திரைப்படம் ஜனவரி 15 ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.
கேன் திஸ் லவ் பி டிரான்ஸ்லேட்டட்?: நெட்ஃபிளிக்ஸ் வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்கும் கொரிய காதல் நகைச்சுவை தொடர் இதுவாகும். இந்த படம் ஜனவரி 16 ஆம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.
அகதா கிறிஸ்டி – செவன் டைல்ஸ்: 1925 இங்கிலாந்தில் நடக்கும் ஒரு கொலை வழக்கைச் சுற்றிய த்ரில்லர் தொடர் இதுவாகும். இந்த படம் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வருகிற ஜனவரி 15 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
120 பகதூர்: 1962-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியா-சீனா போரின் போது லடாக்கில் நிகழ்ந்த புகழ்பெற்ற 'ரேசாங் லா' போரை மையமாக வைத்து இத்திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.இயக்குநர் ரஜனீஷ் கஹி இயக்கத்தில், நடிகர் ஃபர்ஹான் அக்தர் நடித்துள்ள '120 பகதூர்' திரைப்படம் அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி தளத்தில் வரும் ஜனவரி 16 ஆம் தேதி அன்று வெளியாகவுள்ளது.
தஸ்கரி: தி ஸ்மக்ளர் வெப்: மும்பை விமான நிலையத்திலிருந்து செயல்படும் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை முறியடிக்கும் போலீஸ் அதிகாரியின் கதை இதுவாகும். இந்த படம் ஜனவரி 14 முதல் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.
ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் 5: உலக அளவில், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ஆங்கில தொடர், ‘ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்’. இதன் 5வது சீசனின் உருவான விதம் குறித்த ஆவணப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் நேற்று வெளியாகியுள்ளது.
தி ரிப்: இந்த படம் ஜனவரி 16 முதல் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
காலம்காவல்: கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியான திரைப்படம் காலம்காவல். இந்தா படத்தில் மம்மூட்டி மற்றும் வினாயகன் நடித்துள்ளனர். ஒரு பயங்கர கிரைம் த்ரில்லர் படமான இந்த திரைப்படம் ஜனவரி 16 முதல் சோனி லிவ் ஓடிடியில் ஸ்ட்ரீம் ஆக உள்ளது.
பா பா பா: கேரள முதல்வர் கடத்தலைச் சுற்றிய ஒரு அரசியல் நையாண்டி காமெடி. இந்த படம் ஜனவரி 16 முதல் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.
குர்ரம் பாப்பிரெட்டி: இந்த திரைப்படம் ஜனவரி 16 முதல் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸ் ஆக உள்ளது.
மஸ்தி 4: அடல்ட் காமெடி தொடரின் நான்காவது பாகம் ஜனவரி 16 முதல் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீம் ஆக உள்ளது.
