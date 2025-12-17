சோஷியல் மீடியா ராணிகள்: 2025-ன் கலக்கிய டாப் சென்சேஷனல் நடிகைகள்

Top Most Sensational Tamil Actress 2025: 2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பொற்காலம்! இதில், தங்களது நடிப்பு, புதிய ஃபேஷன் மற்றும் சோஷியல் மீடியா செயல்பாடுகள் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, இணையத்தையே ஆட்டிப்படைத்த நட்சத்திரங்கள் பலர். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு முழுவதும் ட்ரெண்டிங்கில் இருந்த, அதிகம் பேசப்பட்ட, லைக்ஸ்களை குவித்து சோஷியல் மீடியா ராணிகளாக வலம் வந்த டாப் 6 கதாநாயகிகளின் முழுப் பட்டியலை இங்கே காணலாம்!
கயாடு லோஹர் (Kayadu Lohar): இவர் கன்னடம் மற்றும் மலையாளத் திரையுலகிலிருந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்தவர். இவரும் 2025 ஆம் ஆண்டில் தமிழில் அறிமுகமானவர்களில் ஒருவர். இவர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் உருவான டிராகன் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார். இவருடைய சிறந்த நடிப்புத் திறனும், வசீகரமான அழகும் இவருக்குப் பல வெற்றிகளைத் தேடித் தந்துள்ளன. திரைப் படவுலகில் மிக விரைவாகப் புகழ் பெற்றுள்ள இவர், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளார். தற்போது இவர் நடிகர் சிம்புவுக்கு ஜோடியாக நடிப்பதற்கும் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கீர்த்தி ஷெட்டி (Krithi Shetty): இவர் ஏற்கனவே தெலுங்கில் பிரபலமானவர். 2025 ஆம் ஆண்டில் இவரது படங்கள் தமிழில் வெளியாகின. கார்த்தியுடன் வா வாத்தியார், பிரதீப் ரங்கநாதனுடன் LIK (Love Insurance Kompany) ஆகிய படங்களில் நடித்து தற்போது படத்தின் வெளியீட்டிற்காக காத்துக்கொண்டு இருக்கிறார். அதேபோல் நடிகர் ஜெயம் ரவி கதாநாயகனாக நடிக்கும் இந்தப் படத்திலும் இவர் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இந்தப் படத்தை இயக்குநர் ரவி மோகன் இயக்குகிறார்.
மமிதா பைஜூ (Mamitha Baiju): தமிழ் சினிமாவில் சமீபத்தில் பிரபலமாகி பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருபவர் நடிகை மமிதா பைஜு. மலையாள நடிகையான இவர், தெலுங்கு படமான பிரேமலு படத்தின் மூலம் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். இவர் அறிமுக இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக டியூட் படத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது சூர்யா 46 படத்தில் நடிக்கிறார். அதேபோல் தளபதி விஜய்யுடன் ஜன நாயகன் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
அனுபமா பரமேஸ்வரன் (Anupama Parameswaran): தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், அனுபமா. 'பிரேமம்' படம் மூலம் அறிமுகமான நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன். ரசிகர்கள் மனதில் நீங்காத இடத்தைப் பிடித்துள்ள இவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'பைசன்' திரைப்படத்தில் விக்ரமின் மகன் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இவருடைய இயல்பான அழகும், எதார்த்தமான நடிப்பும் இவருக்குப் பெரிய வெற்றியைத் தேடித் தந்துள்ளது. இதேபோல், 'டிராகன்' திரைப்படம் இவரைப் புதிய உயரத்திற்குக் கொண்டு சென்றது.
ஸ்ரீலீலா (Sreeleela): தெலுங்கில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரமாக இருக்கும் இவர், 2025 ஆம் ஆண்டில் தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த, சுதா கொங்கரா இயக்கிய பராசக்தி திரைப்படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமாகி உள்ளார். இவர் அடுத்தடுத்து பல படங்களில் கமிட்டாகி படு பிஸியாக நடித்து வருகிறார். நடிகை ஸ்ரீலீலா, தனது அசாதாரண அழகு மற்றும் நடிப்புத் திறமைக்காக மட்டும் அல்லாமல், அவரது பெருந்தன்மை மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வுக்காகவும் அனைவராலும் பேசப்படுகிறார். தனது இளம் வயதிலேயே, அவர் சமூகத்திற்கு முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறார். வெறும் 23 வயதில், ஆதரவற்ற இல்லத்தில் இருந்து மூன்று குழந்தைகளைத் தத்தெடுத்து, ஒரு பொறுப்பான தாயாக அவர்களை வளர்த்து வருகிறார். இதில் முதல் இரண்டு குழந்தைகளான குரு மற்றும் சோபிதா மாற்றுத்திறனாளிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
த்ரிஷா (Trisha): 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தென்னிந்திய திரையுலகின் ராணியாக திகழும் த்ரிஷா, இன்றும் தனது இடத்தை தக்க வைத்துள்ளார். தொடர்ந்து பிளாப் படங்களை கொடுத்து த்ரிஷா, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படத்தில் அவரது கம்பீரமான தோற்றம், அவருக்கு அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்புகளைப் பெற்றுத் தந்தது. இவர் தற்போது 'தக் லைஃப்', 'விடாமுயற்சி', மற்றும் 'குட் பேட் அக்லீ' ஆகிய படங்களில் நடித்தார். தற்போது திரைப்பயணம், சில சறுக்கல்களுக்குப் பிறகும், மீண்டும் எழுச்சி பெற்று வெற்றிகரமாகத் தொடர்கிறது.
