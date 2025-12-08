2025ல் அதிகம் தேடப்பட்ட இந்திய படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் படம்..எது தெரியுமா?

Top Searched Movies Of 2025 In India : 2025 ஆம் ஆண்டு, சினிமா பிரியர்களுக்கும், டாப் ஹீரோக்கள் என்ற ரசிகர்களுக்கும் பலத்த விருந்து கொடுத்த ஆண்டாக அமைந்தது. கூகுளில் இந்த வருடம் அதிகம் தேடப்பட்ட இந்திய படங்களில் லிஸ்டை எடுத்து பார்த்தாலே அது நமக்கு தெரிந்துவிடும். இதில் நமக்குத் தெரிந்த சில படங்களும், தெரியாத சில படங்களும் இருக்கின்றன.
கூகுளில் அதிகமாக தேடப்பட்ட படங்கள்:
2025ஆம் ஆண்டை பொறுத்தவரை இந்திய அளவில் சில எதிர்பாராத படங்கள் அதிகமாக தேடப்பட்டுள்ளன. ஒரு சில படங்கள் ரிலீசிற்கு பின்பும், ஒரு சில படங்கள் ரிலீஸ் இருக்கு முன்பாகவும் அதிகமாக தேடப்பட்டுள்ளன. இந்த படங்களின் விமர்சனங்கள், பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலெக்ஷன், இசை, படத்தில் நடித்தவர்களின் விவரம் உள்ளிட்ட பல தகவல்களை மக்கள் கூகுளில் தேடி இருக்கின்றனர்.
லிஸ்டில் உள்ள ஒரே ஒரு தமிழ் படம்:
கூகுளில் 2025ல் அதிம் தேடப்பட்ட படங்களில், ஒரே ஒரு தமிழ் படம்தான் இருக்கிறது. அது, ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியான கூலி திரைப்படம்தான். இந்த படத்தை, லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், இந்திய அளவில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படம் ஆகும். காரணம், எல்சியு-வை உருவாக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ், முதன்முறையாக ரஜினியுடன் இணைந்த படம்தான், கூலி. இந்த படம்தான், கூகுளில் 2025ல் அதிகம் தேடப்பட்ட படங்களின் லிஸ்டில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த லிஸ்டிலேயே உள்ள ஒரே ஒரு தமிழ்படம் இதுதான்.
இந்த படம் வெளியான பிறகு, இதன் வசூலையும், விமர்சனத்தையும், இது குறித்து பிற பிரபலங்கள் பேசியிருப்பதையும் ரசிகர்கள் அதிகமாக தேடி இருக்கின்றனர். அது மட்டுமன்றி, ரசிகர்கள் பலர் இணையத்திலும் இப்படம் குறித்து பேசி வந்தனர்.
1.சயாரா:
2025ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட இந்திய படங்களில் முதல் இடத்தில் இருக்கிறது, சயாரா. இந்த படம், இந்தியில் வெளியான இந்த படத்தில், முழுக்க முழுக்க நடித்தவர்கள் அனைவருமே புதுமுகம்தான். இதனை, மோஹித் சூரி இயக்கியிருந்தார். கொரிய மொழியில் உருவான A Moment To Remember என்கிற படத்தை வைத்து உருவானதாகும். இதில், அஹான் பாண்டே மற்றும் அனீத் பாடா ஜோடியாக நடித்திருந்தனர். ஜூலை மாதம் வெளியான இந்த படம், பாசிடிவான விமர்சனங்களால் மட்டும் ரசிகர்களை தியேட்டருக்கு கொண்டு வந்தது. சில கோடி பட்ஜெட்டில் மட்டுமே உருவான இந்த படம், சுமார் ரூ.500 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்தது. இந்த படம் குறித்து பலரும் கூகுளில் அதிகமாக தேடி இருக்கின்றனர்.
2.காந்தாரா சேப்டர் 1:
இரண்டாவது இடத்தில் ரிஷப் ஷெட்டி எழுதி இயக்கி, நடித்த காந்தாரா சேப்டர் 2 திரைப்படம் இருக்கிறது. இதில் ருக்மிணி வசந்த் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் இப்படம், பெரும் வரவேற்பை பெற காரணம், இதில் இடம் பெற்றிருந்த பின்கதை மற்றும் ஆர்ட் வர்க் ஆகும். இந்த படத்தின் கதையில் இடம் பெற்றிருந்தது உண்மையான தெய்வத்தின் கதை என்று கூறப்பட்டது, இது குறித்து கூகுளில் தேடப்பட்ட முக்கியமான விஷயமாக இருந்தது.
4.வார் 2:
ஜூனியர் என்.டி.ஆர் முதன் முதலாக நடித்த பாலிவுட் படம், வார் 2. இந்த படத்தில் அவர் ரித்திக் ரோஷனோடு சேர்ந்து நடித்திருந்தார். இப்படம், கூலி படத்துடன் சேர்ந்து வெளியானது. இப்படம் குறித்தும், இதன் டிக்கெட் விற்பனை குறித்தும் ரசிகர்கள் அதிகமாக தேடி இருக்கின்றனர். இந்த படம் சரியாக வசூலை பெறவில்லை என்றாலும், இது குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பலர் தொடர்ந்து பேசியிருந்தது, இதை ட்ரெண்ட் ஆக்கியிருக்கிறது.
5.சனம் தேரி கசம்:
2016ல் வெளியான படம், சனம் தேரி கசம். இந்த படம், 2025ல் ரீ-ரிலீஸ் ஆனது. இதில் இப்படம், வசூலையும் அள்ளியது. இதனால், இப்படம் குறித்து இந்த ஆண்டு பலரும் தேடி இருக்கின்றனர். இப்படத்தின் அடுத்த பாகம், தொடர்கதை, படத்தில் நடித்தவர்கள், 2016ல் வெளியான போது என்ன வசூல் என்பது குறித்து பலரும் கூகுளில் தேடியிருக்கின்றனர்.
