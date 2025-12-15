ஹீரோ - வில்லன்... இரண்டிலும் பின்னிப் பெடலெடுத்த டாப் தமிழ் நடிகர்கள்

தமிழ் சினிமா வரலாற்றில், ஒரே திரையில் ராமன் மற்றும் ராவணன் என இரு துருவங்களாகத் தோன்றி, கதாபாத்திரங்களின் சாயலை அப்படியே முகபாவனையில் பிரதிபலித்த கலைஞர்கள் மிகவும் குறைவே. இரட்டை வேடங்களில் பல ஜாம்பவான்கள் மிளிர்ந்திருந்தாலும், நாயகன் மற்றும் எதிரி - இந்த முரண்பட்ட இரு ஆளுமைகளைச் சுமந்து, நடிப்பின் சிகரம் தொட்ட அந்த நடிகர்களைப் பற்றி இப்போது காணலாம்.
ஆளவந்தான் - கமல் ஹாசன்
கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ஆளவந்தான் (Aalavandhan). அப்ஹே என்று ஹிந்தியிலும் மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டும் வெளியிடப்பட்ட இத்திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசன், மனிஷா கொய்ராலா மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர். கமல்ஹாசனின் ஆளவந்தான் படத்தை சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கி இருந்தார். கமல் எழுதிய தாயம் நாவல் அடிப்படையில் தான் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் இரட்டை வேடத்தில் கமல் நடித்திருந்தார்.
வாலி - அஜித்
எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் இயக்கத்தில் வெளிவந்த வாலி திரைப்படத்தில், அஜித் குமார் சவாலான இரட்டை வேடத்தில் நடித்தார். அதில், அண்ணன் கதாபாத்திரம் தம்பியின் மனைவி மீது ஆசை கொள்ளும் மோசமான மற்றும் வக்கிரமான புத்தி கொண்டவராகக் காட்டப்பட்டது. முரண்பட்ட இந்த இரண்டு வேடங்களிலும், அஜித் தனது நடிப்பின் மூலம் சிறப்பானதொரு வேறுபாட்டைக் காண்பித்து, கதாபாத்திரங்களை உயிர்ப்பித்திருந்தார்.
மன்மதன் - சிம்பு
மன்மதன் திரைப்படத்தில், சிம்பு தனது தம்பிக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்காகப் பழிவாங்கும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தற்கொலைக்குக் காரணமான பெண்ணைத் தண்டிப்பதோடு, ஆண்களை ஏமாற்றும் எண்ணம் கொண்ட பெண்களுக்கும் அவரே நீதிபதியாகிறார். இந்த மாறுபட்ட கதாநாயகன் அமைப்பு ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, படத்திற்கு நல்ல வெற்றியை பெற்றுத் தந்தது.
அழகிய தமிழ்மகன் - விஜய்
தளபதி விஜய் இரட்டை வேடங்களில் நடித்த படம் அழகிய தமிழ்மகன். இதில் ஸ்ரேயாவுடன் அவர் ஜோடி சேர்ந்திருந்தார். இரண்டு விஜய்யில், ஒருவன் ஸ்ரேயாவை கவர்ந்து ஏமாற்ற முயல்வார். இந்த படத்தின் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக, இது வசூலில் தோல்வியைச் சந்தித்தது.
நானே வருவேன் - தனுஷ்
கடந்த ஆண்டு செல்வராகவன் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் நானே வருவேன். இந்தத் திரைப்படத்தில், நடிகர் தனுஷ் இரட்டை வேடங்களில் (ஹீரோ மற்றும் வில்லன்) நடித்திருந்தார். தனுஷுடன், இந்துஜா ரவிச்சந்திரன் மற்றும் யோகி பாபு உட்படப் பல பிரபலங்கள் இந்தப் படத்தில் நடித்திருந்தனர்.
இருமுகன் - விக்ரம்
வித்தியாசமான கதை களத்தை தேர்ந்தெடுத்து நடிக்க கூடியவர் விக்ரம். அந்த வகையில் ஆனந்த் சங்கர் இயக்கத்தில் விக்ரம், நயன்தாரா, நித்யா மேனன் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான படம் இருமுகன். இந்த படத்தில் விக்ரம் இரண்டு மாறுபட்ட கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் உறைய வைத்தார். இப்படத்தில், விக்ரம் இரு மாறுபட்ட மற்றும் சக்திவாய்ந்த கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தார். இவருடன், நயன்தாரா மற்றும் நித்யா மேனன் ஆகியோரும் இந்தப் படத்தில் முக்கியப் பாத்திரங்களை ஏற்று நடித்திருந்தனர்.
