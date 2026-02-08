இயக்குனராக அறிமுகமாகி கதாநாயகனாக ஜொலித்து வரும் தமிழ் பிரபலங்கள்

தமிழில் சினிமாவில் இயக்குனர்களாக அறிமுகமாகி தற்போது உச்ச நடிகராக நடித்து வரும் சில பிரபலங்கள் உள்ளனர். அப்படி தமிழ் சினிமாவில் நடித்து வரும் நடிகர்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் விரிவாக பார்ப்போம்.
சசிகுமார்: சுப்பிரமணியபுரம் படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகாகி, தற்போது நடிகராக ஜொலித்து வரும் பிரபங்களில் ஒருவர் ஆவார் சசிகுமார். இவர் கதாநாயகனாக அறிமுகமான படம், நாடோடிகள். இதன் பிறகு குட்டிப்புலி, சுந்தர பாண்டியன், தாரை தப்பட்டை போன்ற படங்களின் மூலம் முன்னணி நடிகராக நிலைத்து நிற்கிறார். அண்மையில் இவர் நடிப்பில் வெளியான Tourist Family (டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி) மிகப்பெரிய அளவில் ஹிட் ஆகி, தற்போது வரை பல விருதுகளை பெற்று வருகிறது.
பிரதீப் ரங்கநாதன்: பிரதீப் ரங்கநாதன் தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகரும் ஆவார். 2019 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த கோமாளி படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். பெரிய அளவில் ஹிட் அடித்த இந்த கோமாளி படத்திற்கு பிறகு, ‘லவ் டுடே’ படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி, தற்போது டிராகன், டியூட் ஆகிய படங்களில் நடித்து மிகப்பெரிய வெற்றி நாயகனாக இருக்கிறார்.
கே. பாக்யராஜ்: தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் ஆவார் கே. பாக்யராஜ் ஆவார். பல வெற்றிப் படங்களை இயக்கி, கதாநாயகனாக நடித்த இவர், மிகப்பெரிய பிரபலங்களில் ஒருவராக இருந்து, தற்போது இருக்கும் இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகளுக்கு மிகப்பெரிய முன்னோட்டடியாக இருந்து வருகிறார்.
ராம்: கற்றது தமிழ் படத்தின் மூலம் அறிமுகமான ராம், தங்க மீன்கள் படத்தின் மூலம் தான் முதல்முறையாக கதாநாயகனாக அறிமுகம் ஆனார்.
கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்: பல காதல் மற்றும் ஆக்ஷன் படங்களை இயக்கிய கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், தற்போது குணசித்திர நாயகனாகவும், சில படங்களில் முக்கிய வேடத்திலும் நடித்து வருகிறார்.
எஸ் ஜே சூர்யா: இந்திய திரைப்பட இயக்குநர், திரைக்கதை ஆசிரியர், நடிகர், மற்றும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் என பட பரிமாணங்களில் பணி புரிந்து வரும் நபர் தான் எஸ் ஜே சூர்யா அவர்கள். வாலி, குழி, போன்ற சூப்பர்ஹிட் படங்களை இயக்கி இருக்கும் இவர், கடந்த நியூ படம் மூலம் நடிகராக அறிமுகம் ஆனார். தற்போது மாநாடு, டான், வாரிசு, இந்தியன் 2, வீர தீர சூரன் போன்ற படங்களில் நடித்து, தற்போது முழு நேர நடிகராக பயணியாற்றி வருகிறார்.
சமுத்திரக்கனி: இயக்குநர் மற்றும் நடிகரான சமுத்திரக்கனி, பல தெலுங்கு மற்றும் மலையாள படங்களில் தோன்றியதுடன் தமிழ் படங்களிலும் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.
மிஷ்கின்: தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளரும், இயக்குநரும், நடிகரும், திரைக்கதை எழுத்தாளரும், பாடகரும், இசையமைப்பாளரும் ஆவார் மிஷ்கின். தற்போது பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
அபிஷன் ஜீவின்ந்த்: அபிஷன் ஜீவிந்த் (Abishan Jeevinth) 2025ல் வெளியான திரைப்படமான 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' (Tourist Family) மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். இப்படம் 26 நாட்களில் மொத்தம் ரூ.75 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்தது. தற்போது இவர் 'வித் லவ்' (With Love) படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ளார்.
