இன்றைய சினிமா அப்டேட்.. சர்தார் 2 முதல் விடுதலை 2 வரை.. முழு விவரம் இதோ

Today Top Cinema News Update: தமிழ் சினிமாவில் ட்ரெண்டிங்கில் பல செய்திகள் உள்ளன. அதில் சில டாப் செய்திகள் என்னென்ன என்பதை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.

விடுதலை 2 ஓடிடி ரீ ரிலீஸ் : வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூரி, விஜய் சேதுபதி, மஞ்சு வாரியர், கென் கருணாஸ், சேத்தன் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான விடுதலை 2 திரைப்படம் மீண்டும் அமேசான் ஓடிடி தளத்தில் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. 2 மணி நேரம் 42 நிமிடங்கள் மட்டுமே ரன்னிங் டைமாக இருந்த நிலையில் தற்போது 3 மணி நேரம் 7 நிமிடங்கள் கொண்ட படமாக அமேசான் ஓடிடி தளத்தில் மீண்டும் வெளியாகியுள்ளது.

Directors Cut of #ViduthalaiPart2 now streaming on @PrimeVideoIN pic.twitter.com/uAo8Uwsglm

அட்லீ, அல்லு அர்ஜூன் பிரமாண்ட படத்தில் தீபிகா படுகோன்: அட்லீ இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜூன் நடிக்கும் புதிய படத்தில் ஹீரோயினாக நடிகை தீபிகா படுகோன் கமிட் ஆகியுள்ளார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

The Queen marches to conquer! Welcome onboard @deepikapadukone #TheFacesOfAA22xA6

BENZ படத்தை குறித்து சுவாரசிய அப்டேட்: பாக்யராஜ் கண்ணன் இயக்கத்தில் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் படம் பென்ஸ். லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி வில்லனாக நடிக்க போகிறாராம். மேலும் லோகேஷ் கனகராஜ் உருவாக்கி வரும் யுனிவர்சிஸ் படங்களில் இணைந்துள்ளது பென்ஸ்.

#Benz - Director Bakyaraj kannan in a Recent Interview :

#RaghavaLawrence Plays a Negative Shaded Character in the film..We Wanted Someone Rough and Tough & thought that this character would suit him..

Fans Can Expect a Ruthless #NivinPauly .. We wanted to Cast… pic.twitter.com/rM0h76NZks

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) June 7, 2025