FRAME & FAME - புதிய திரைப்பட விருது விழாவை அறிவித்த சித்ரா லட்சுமணன்!

சினிமாவின் கௌரவம்! சித்ரா லட்சுமணனின் டூரிங் டாக்கீஸ் பெருமையுடன் வழங்கும் “ஃப்ரேம் & ஃபேம் (FRAME & FAME)” – பிரம்மாண்ட திரைப்பட விருது விழா! முழு விவரம் இதோ!

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 17, 2025, 07:25 PM IST
  • சித்ரா லட்சுமணனின் டூரிங் டாக்கீஸ்.
  • ஃப்ரேம் & ஃபேம் திரைப்பட விருது விழா!
  • முழு விவரம் இதோ!

தமிழ் திரைப்படத் துறையில் அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட மூத்த பத்திரிகையாளர், தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான திரு. சித்ரா லட்சுமணன் அவர்கள் தொடங்கிய ‘டூரிங் டாக்கீஸ்’ (Touring Talkies) யூடியூப் சேனல், குறுகிய காலத்தில் உலகமெங்கும் உள்ள தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளது. சர்ச்சைகள் மற்றும் வதந்திகளை புறந்தள்ளி, சினிமாவின் கலை, பண்பாடு, மற்றும் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தும் ஒரு டிஜிட்டல் களஞ்சியமாக இந்த சேனல் திகழ்கிறது. இந்த உயரிய நோக்கத்தின் அடுத்த கட்டமாக, 2025-ம் ஆண்டின் சிறந்த திரைப்பட சாதனையாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் “ஃப்ரேம் & ஃபேம் (FRAME & FAME)” விருது வழங்கும் விழாவை டூரிங் டாக்கீஸ் பெருமையுடன் அறிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | காதல் கணவரால் கடத்தப்பட்ட பிரபல நடிகை! காரணம் என்ன? பகீர் தகவல்..

பத்திரிகையாளர் சந்திப்பும், பிரபலங்களின் வாழ்த்தும்

இந்த விருது விழா குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு சென்னையில் மிகப்பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. விழாவில் தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய புள்ளிகள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். நிகழ்ச்சியில் பேசிய திரு. சித்ரா லட்சுமணன், “ஒரு பத்திரிகையாளராக தொடங்கி இன்று இந்த இடத்திற்கு வந்துள்ளேன். டூரிங் டாக்கீஸ் மூலம் வெற்றியாளர்களை மட்டுமல்ல, தோல்வியடைந்தவர்களின் கதைகளையும் பேசியுள்ளோம். சினிமாவின் மீதான புரிதலை அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்ப்பதே எங்கள் நோக்கம். கலைஞர்கள் எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தாலும், ஒரு மேடையில் அங்கீகாரம் பெற்று வாங்கும் கைதட்டல்களுக்கு ஈடு இணை ஏதுமில்லை. அந்த வகையில், உண்மையான திறமையாளர்களைக் கௌரவிக்கவே ‘ஃப்ரேம் & ஃபேம்’ விருது விழா தொடங்கப்பட்டுள்ளது,” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

விருது குழு மற்றும் பிரிவுகள்

இந்த விருது விழாவின் சிறப்பம்சமே அதன் தேர்வு குழுதான். மூத்த இயக்குநர் திரு. கே. பாக்யராஜ் அவர்கள் தேர்வுக் குழுவின் தலைவராக செயல்படவுள்ளார். அவருடன் இணைந்து நடிகை குஷ்பூ சுந்தர், நடிகர் இளவரசு, தயாரிப்பாளர்கள் முரளி ராமசாமி, டி. சிவா, இயக்குநர்கள் ஆர்.கே. செல்வமணி மற்றும் ஆர்.வி. உதயகுமார் ஆகியோர் நடுவர் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர். பத்திரிகை தொடர்பாளர் முதல் இயக்குநர், நடிகர், நடிகை என சினிமாவின் அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கிய 50 பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. வழக்கமான விருதுகளை தாண்டி, சில சிறப்பு விருதுகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பது கூடுதல் சிறப்பு.

திரையுலகினரின் பாராட்டு

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அம்மா கிரியேஷன்ஸ் டி. சிவா, “நான் சினிமாவில் நுழைய காரணமாக இருந்தவர்களில் சித்ரா லட்சுமணன் முக்கியமானவர். அவரது விடாமுயற்சி மற்றும் உழைப்பு இந்த விருது விழாவிலும் எதிரொலிக்கும். இதற்கு நாங்கள் அனைவரும் உறுதுணையாக இருப்போம்,” என்றார். இயக்குநர் ஆர்.வி. உதயகுமார் பேசுகையில், “இன்று விருதுகள் வியாபாரமாகிவிட்ட நிலையில், உண்மையான திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இடமாக ‘ஃப்ரேம் & ஃபேம்’ இருக்கும். சித்ரா லட்சுமணன் எதைச் செய்தாலும் அதில் நேர்மை இருக்கும்,” என்று பாராட்டினார்.

இயக்குநர் கே. பாக்யராஜ், “நடுவர் குழுவில் இருக்கும்போது பல பரிந்துரைகள் வரும். ஆனால், மனசாட்சிக்கு விரோதமில்லாமல், உண்மையான திறமையாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதே எங்கள் கடமை. இந்த விருது எதிர்காலத்தில் ஒரு கௌரவச் சின்னமாக மாறும்,” என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இயக்குநர் ஆர்.கே. செல்வமணி, “கொரோனா காலத்திற்குப் பிறகு விருது விழாக்கள் குறைந்துவிட்டன. கலைஞர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் இது போன்ற விழாக்கள் மீண்டும் நடைபெறுவது மகிழ்ச்சி,” என்றார்.

விழா ஏற்பாடுகள்

திரு. ஏ.சி. சண்முகம், திரு. ஐசரி கணேஷ் மற்றும் திரு. கண்ணன் ரவி (துபாய்) ஆகியோர் இணைந்து வழங்கும் இந்த விழாவை, அனுபவம் வாய்ந்த பத்திரிகைத் தொடர்பாளர்களான திரு. சிங்கார வேலு, திரு. ரியாஸ் கே. அஹமத் மற்றும் செல்வி. பாரஸ் ரியாஸ் ஆகியோர் ஒருங்கிணைக்கின்றனர். தமிழ் சினிமாவின் வரலாற்றைப் பேசும் டூரிங் டாக்கீஸ், இப்போது வரலாற்றைப் படைக்கத் தயாராகிவிட்டது. ‘ஃப்ரேம் & ஃபேம்’ விருது விழா, தமிழ் சினிமாவின் புதிய மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

நிகழ்ச்சி விவரம்
   நாள்: 25 ஜனவரி 2026.
   இடம்: காமராஜர் அரங்கம், அண்ணாசாலை, சென்னை.

மேலும் படிக்க | படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரியாக நடிக்க மறுத்த 4 நாயகிகள்!

