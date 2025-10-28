English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநருக்கு BMW கார் பரிசு! திருமண அன்பளிப்பாக வழங்கிய தயாரிப்பாளர்..

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநருக்கு BMW கார் பரிசு! திருமண அன்பளிப்பாக வழங்கிய தயாரிப்பாளர்..

Abishan Jeevinth BMW Car Wedding Gift : MRP Entertainment  தயாரிப்பாளர் மகேஷ் ராஜ் பசிலியான்,  'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி'  இயக்குநர்  அபிஷன் ஜீவிந்த்திற்கு  கல்யாண பரிசாக,  கார் வழங்கியுள்ளார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 28, 2025, 06:39 PM IST
  • டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநர் அபிஷான் ஜீவின்
  • பிஎம்டபுள்யூ கார் பரிசு
  • தயாரிப்பாளர் வழங்கினார்

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தீபாவளி ரிலீஸ்: அதிக வசூல் அடித்த டாப் 10 படங்கள்.. முதல் இடத்தில் விஜய், ரஜினிலாம் இல்லை!
camera icon11
Diwali highest collection
தீபாவளி ரிலீஸ்: அதிக வசூல் அடித்த டாப் 10 படங்கள்.. முதல் இடத்தில் விஜய், ரஜினிலாம் இல்லை!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!
camera icon7
vastu tips
தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!
டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநருக்கு BMW கார் பரிசு! திருமண அன்பளிப்பாக வழங்கிய தயாரிப்பாளர்..

Abishan Jeevinth BMW Car Wedding Gift : தமிழ் திரையுலகில் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைத் தந்த  'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி'  பட இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த்திற்கு வரும் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி திருமணம் நடக்கவுள்ள நிலையில், அவருக்கு திருமணப் பரிசாக ஒரு விலையுயர்ந்த கார் ஒன்றை பரிசளித்துள்ளார் MRP Entertainment  தயாரிப்பாளர்  மகேஷ் ராஜ் பசிலியான்.

Add Zee News as a Preferred Source

இலங்கை வாழ் மக்களின் கதைக்களத்தில்,  எளிமையான திரைக்கதையில், மனித உணர்வுகளின் குவியலாக, அசத்தலான ஃபேமிலி எண்டர்டெயினராக, இந்த ஆண்டில் விமர்சகர்கள், ரசிகர்கள் மற்றும் திரை உலகத்தினர் என அனைவரையும் மகிழ்ச்சிபடுத்தி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டடித்த படம் “டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி”. 

குட் நைட், லவ்வர், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி என தமிழ் சினிமாவில் மாறுபட்ட கதைக்களங்களில், தொடர் வெற்றிப்  படங்களை வழங்கி வரும் MRP Entertainment நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர் மகேஷ் ராஜ் பசிலியான்,  இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்தின் கல்யாணத்திற்கு பரிசாக, ஒரு விலையுயர்ந்த கார் ஒன்றை பரிசாக வழங்கி  உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார். 

இயக்குநர்  அபிஷன் ஜீவிந்த் தற்போது,  Zion Films சார்பில் சௌந்தர்யா  ரஜினிகாந்த் மற்றும் MRP Entertainment  இணைந்து வழங்க, பசிலியான் நஸ்ரேத், மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் தயாரிப்பில்,  ஒரு புதிய படத்தில் நாயகனாக நடித்து வருகிறார். 

இயக்குநராக முதல் படத்திலேயே அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்து, தற்போது ஹீரோவாகவும் மாறியிருக்கும்  அபிஷன் ஜீவிந்த் வரும் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி, தன் காதலியை கரம்பிடிக்கிறார். தயாரிப்பாளர்  மகேஷ் ராஜ் பசிலியான், இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த்திற்கு கார் வழங்கிய புகைப்படங்களை பகிர்ந்து,  ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tourist FamilyBMW CarAbhishan JeevinthMagesh RajWedding Gift

Trending News