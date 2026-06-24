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விஜய் பர்த்டே : 00.00 எண்ணுக்கு என்ன அர்த்தம்? த்ரிஷா மறைத்து வைத்த ரகசியம்!

Trisha Post 00.00 Meaning : விஜய்யின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்ட போட்டோக்களை நடிகை த்ரிஷா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். அப்போது, அவர் தன்னுடைய கேப்ஷனில் குறிப்பிட்டிருந்த விஷயங்கள் மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன. இதில், 00.00 என்பதற்கான அர்த்தம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து காெள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:37 PM IST
விஜய் பர்த்டே : 00.00 எண்ணுக்கு என்ன அர்த்தம்? த்ரிஷா மறைத்து வைத்த ரகசியம்!
Image Credit: Trisha Vijay Birthday Caption | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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