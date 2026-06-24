/விஜய் பர்த்டே : 00.00 எண்ணுக்கு என்ன அர்த்தம்? த்ரிஷா மறைத்து வைத்த ரகசியம்!

Trisha Post 00.00 Meaning : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் த்ரிஷாதான், கடந்த இரண்டு நாட்களாக இணையத்தில் ட்ரெண்டிங் டாப்பிக் ஆக இருக்கிறார். இதற்கு காரணம், தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்தான். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
முதல்வர் விஜய், கடந்த 22ஆம் தேதியன்று தன்னுடைய பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். இவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதல், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வரை பல பேர் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். ஆனால், மக்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த வாழ்த்து, த்ரிஷாவினுடையதுதான். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு தவறாமல் அவருடன் எடுத்த புகைப்படங்களை பதிவிட்டு, பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து விடுவார். ஆனால், இந்த வருடம் விஜய்யின் பிறந்தநாளன்று அவர் எந்த பதிவையும் வெளியிடவில்லை. இது பலருக்கும், சந்தேகத்தை வரவழைத்தது. கூடவே, அவர் விஜய்யை அன்ஃபாலோ செய்ததாக கூறப்பட்டது. ஆனால், அதன் பின்னர் அவர் விஜய்யை முதலில் ஃபாலோவே செய்யவில்லை என்பது தெரிய வந்தது.
பல்வேறு வாழ்த்துகள் விஜய்க்கு குவிந்தாலும், அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது நடிகை த்ரிஷாவின் தாமதமான பிறந்தநாள் வாழ்த்துதான்.
விஜய்யின் பிறந்தநாளன்று சமூக வலைத்தளங்களில் எந்தப் பதிவும் வெளியிடாத த்ரிஷா, இந்த முறை வாழ்த்து சொல்லவில்லையா என்ற கேள்வியை ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுப்பியிருந்தார். சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு யூகங்களும் பரவத் தொடங்கின. ஆனால், அந்த காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், நள்ளிரவு நேரத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விஜய்யுடன் எடுத்துக் கொண்ட பிரத்யேக புகைப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டார் த்ரிஷா.
விஜய்யுடன் இருந்த அந்த புகைப்படத்தில், ஐந்து கேக்குகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த மேசையின் அருகே விஜய் புன்னகையுடன் நிற்க, அவருக்கு அருகில் த்ரிஷாவும் விஜய்யை பார்த்து சிரித்தபடி மகிழ்ச்சியுடன் போஸ் கொடுத்திருந்தார். சில நிமிடங்களிலேயே அந்தப் புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக மாறியது. ஆனால், ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது புகைப்படம் மட்டுமல்ல... அதனுடன் த்ரிஷா பதிவிட்டிருந்த வாசகமும் தான்.
"To the person who makes it all worth it... HBD " என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இதற்கு அர்த்தம், "எல்லாவற்றையும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றும் அந்த மனிதருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்" என்ற அர்த்தம் கொண்ட இந்த வாசகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதோடு மட்டுமல்லாமல், த்ரிஷா தனது பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்த "00.00" என்ற நேர குறிப்பும் தற்போது இணையத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
பலர் இதை நள்ளிரவு 12 மணிக்கான நேர குறிப்பாக கருதினாலும், சில நெட்டிசன்கள் இதற்கு வேறு அர்த்தம் இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர். காதல் ஜோடிகள் மத்தியில் "00.00" என்பது ‘புதிய தொடக்கம், முடிவில்லாத உறவு, பழைய பிரச்சினைகளை மறந்து புதிய அத்தியாயம் தொடங்குவது’ போன்றவற்றை குறிக்கும் சின்னமாக பயன்படுத்தப்படுவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
விஜய்க்கு, த்ரிஷா வாங்கிக்கொடுத்த கேக் நிறுவனத்தின் அவுட்லெட் ஆனது, சென்னையிலேயே இல்லாத கிளையாகும். இப்போதைக்கு மும்பை, ஹைதராபாத் மற்றும் பெங்களூரு உள்ளிட்ட நகரங்களில் மட்டும்தான் இந்த கேக் கம்பெனியின் கிளை இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில், அவர்கள் இருவரும் விஜய் பிறந்தநாளான மிட்நைட்டில் எப்படி கேக் வெட்டி கொண்டாடினர் என்பது குறித்து பலரும் குழப்பம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.