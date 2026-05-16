/விஜய் vs உதயநிதி.. த்ரிஷாவை தேடி வந்த பெரிய ஆஃபர்! என்ன மேட்டர்?

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் நெருங்கிய தோழியான த்ரிஷாவுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதியின் 'ரெட் ஜெயன்ட்' நிறுவனம் ரூ.12 கோடி ஆஃபர் கொடுத்துள்ளதாகப் தகவல் வெளியாகி சினிமா மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழக அரசியலையும் சினிமாவையும் எப்போதுமே பிரித்துப் பார்க்க முடியாது என்பதற்கு அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலே ஆகச்சிறந்த உதாரணமாகும். வெள்ளித்திரையில் இருந்து வந்து கோட்டையைப் பிடித்த எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் வரிசையில், தற்போது நடிகர் விஜய்யும் இணைந்துள்ளார். அவர் தமிழகத்தின் புதிய முதல்வராக அரியணை ஏறியுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியைத் தொடங்கிய 2 1/2 ஆண்டுகளிலேயே ஆட்சியைப் பிடித்து, கடந்த 10 ஆம் தேதி அவர் முதல்வராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதே நேரத்தில், திமுக தரப்பில் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இதனால் தமிழக அரசியல் களம் இதுவரை இல்லாத ஒரு புதிய பரிமாணத்தை எட்டியுள்ளது.
விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் அவரது தந்தை சந்திரசேகர், தாய் ஷோபா ஆகியோர் பங்கேற்றனர். குடும்பப் பிரச்சனை காரணமாக மனைவி சங்கீதா மற்றும் பிள்ளைகள் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால், இந்த விழாவில் ஒட்டுமொத்த மீடியாக்களின் பார்வையும் நடிகை த்ரிஷாவின் மீதே இருந்தன. விஜய்யின் மிக நெருங்கிய தோழியான த்ரிஷா, பட்டுச் சேலை அணிந்து வந்து விழாவில் முன்வரிசையில் அமர்ந்திருந்தார்.
மேடையில், "ஜோசப் விஜய் எனும் நான்..." என்று விஜய் முதல்வராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டபோது, த்ரிஷா உணர்ச்சிவசப்பட்டு கண் கலங்கினார். விஜய்யின் தாய் ஷோபாவை அவர் கட்டியணைத்துத் தனது மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்ட வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகின.
இந்த நிலையில், சினிமா வட்டாரத்தில் இருந்து ஒரு அதிரடித் தகவல் கசிந்துள்ளது. அரசியல் களத்தில் விஜய்யும் உதயநிதியும் எதிரெதிர் துருவங்களாக மோதி வரும் இந்தச் சூழலில், விஜய்க்கு மிக நெருக்கமான த்ரிஷாவிற்கு, உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் ரூ.12 கோடி சம்பளத்தில் ஒரு பிரம்மாண்ட பட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
தற்போது ரெட் ஜெயன்ட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புப் பணிகளை உதயநிதியின் மகன் இன்பநிதி கவனித்து வரும் நிலையில், இந்த ஆஃபர் கோலிவுட்டில் மட்டுமல்லாமல், அரசியல் வட்டாரத்திலும் சூடுபிடித்துள்ளது.
சட்டமன்றத்தில் விஜய் தனது அரசு மீதான நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தில் 144 வாக்குகளைப் பெற்று பெரும்பான்மையை நிரூபித்த அடுத்த சில நாட்களிலேயே த்ரிஷாவிற்கான இந்த ஆஃபர் செய்தி பரவத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால், இதன் பின்னணியில் ஏதேனும் அரசியல் நகர்வுகள் இருக்குமோ என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இருப்பினும், இந்த புதிய பட வாய்ப்பு குறித்து த்ரிஷா தரப்பிலிருந்தோ அல்லது ரெட் ஜெயன்ட் நிறுவனம் தரப்பிலிருந்தோ இதுவரை எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
மே 15 அன்று ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா - த்ரிஷா நடிப்பில் வெளியான 'கருப்பு' திரைப்படம் தியேட்டர்களில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, த்ரிஷா தனது சம்பளத்தை ரூ.10 கோடி முதல் 12 கோடி வரை உயர்த்தியுள்ளார் என கூறப்படுகிறது.