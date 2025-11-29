TTF வாசன் நடித்துள்ள IPL படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

Ttf Vasan IPL Movie Review Tamil : ராதா பிலிம் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் ஜி.ஆர். மதன் கிருஷ்ணன் தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் INDIAN PENAL LAW (IPL). கருணாநிதி இயக்கி இருக்கும் இந்த படத்தில் TTF வாசன், கிஷோர், அபிராமி, குஷிதா கல்லாப்பு, சிங்கம்புலி, ஹரீஷ் பேரடி, ‘ஆடுகளம்’ நரேன், ஜான் விஜய், போஸ் வெங்கட், திலீபன், ஜனனி மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர். அஸ்வின் விநாயகமூர்த்தி IPL படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். TTF வாசன் நடித்திருக்கும் முதல் படம் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
கதைக்களம்
சமூக வலைத்தளங்களில் பைக் ரைடராக பிரபலமான யூடியூபர் டிடிஎஃப் வாசன் (TTF Vasan) கதாநாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ள திரைப்படம் ‘ஐபிஎல்’. நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்டு வந்த மஞ்சள் வீரன் படத்திற்கு முன்பே, இந்த படம் திரைக்கு வந்துள்ளது. டாக்ஸி ஓட்டுநரான குணசேகரன் (கிஷோர்), தனது வேலையை இழந்துவிட்டு சொந்தமாக ஒரு கார் வாங்கி டாக்ஸி ஓட்டிப் பிழைக்கிறார். மறுபுறம், டெலிவரி பாயாக வேலை செய்யும் டிடிஎஃப் வாசன் பைக்கில் செல்லும் போது குணசேகரனுடன் ஒரு மோதல் ஏற்படுகிறது. இதற்கிடையில், மதுரையில் ராஜேஷ் என்ற இளைஞர் லஞ்சம் வாங்கியதை வீடியோ எடுத்ததாக கருதி, போலீஸ் அதிகாரி போஸ் வெங்கட் அவரை தாக்குகிறார். இதில் அந்த இளைஞர் பரிதாபமாக உயிரிழக்கிறார். இந்த லாக்-அப் மரணத்தை மறைக்க, காவல்துறையும் சில அரசியல் புள்ளிகளும் திட்டமிடுகின்றனர். இதற்காக சென்னையில் இருக்கும் அப்பாவியான கிஷோர் பலிகடாவாக்கி கைது செய்கின்றனர். தனது காதலியின் அண்ணனான குணசேகரனை, இந்த அதிகார வர்க்கத்தின் பிடியிலிருந்து டிடிஎஃப் வாசன் எப்படி காப்பாற்றுகிறார்? குணசேகரன் ஏன் இதில் சிக்கவைக்கப்பட்டார்? என்பதே மீதிக்கதை.
நடிகர்கள் நடிப்பு
படத்தில் டிடிஎஃப் வாசன் ஹீரோவாக அறிமுகமாகி இருந்தாலும், படத்தில் அவருக்கு மிகைப்படுத்தப்பட்ட மாஸ் அறிமுகம் எதுவும் இல்லை. முதல் பாதி முழுவதும் அமைதியாகவே வலம் வருகிறார். எமோஷனல் காட்சிகளிலும், வசன உச்சரிப்பிலும் நடிக்க சற்று திணறினாலும், கிளைமாக்ஸில் வரும் பைக் ஸ்டண்ட் காட்சிகளில் வழக்கம் போல் ஸ்கோர் செய்கிறார். உண்மையில் சொல்லப்போனால், இது வாசனின் படம் என்பதை விட, நடிகர் கிஷோரின் படம் என்றே சொல்லலாம். கால் உடைந்த நிலையில் அவர் வெளிப்படுத்தும் வலியும், காவல் நிலையத்தில் அடிவாங்கும் காட்சிகளும் ‘விசாரணை’ படத்தை நினைவுபடுத்துகின்றன. அதிகாரத்தை எதிர்த்து அவர் பேசும் வசனங்கள் கைதட்டல் பெறுகின்றன. வில்லனாக வரும் ஹரிஷ் பேரடி, முதல்வராக வரும் நரேன், போலீஸ் அதிகாரியாக வரும் போஸ் வெங்கட் மற்றும் ஜான் விஜய் ஆகியோர் தங்களது அனுபவ நடிப்பால் படத்தை தாங்கி பிடிக்கின்றனர்.
பிளஸ் மற்றும் மைனஸ்
படத்தின் முக்கிய பலமே அதன் கதைக்கருவும், அனுபவ நடிகர்களின் பங்களிப்பும் தான். லாக்-அப் மரணங்கள் மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை பற்றிப் பேசியதற்காக இயக்குநரை பாராட்டலாம். முதல் பாடலும், பின்னணி இசையும் ஓகே ரகம். ஆனால், திரைக்கதையில் ஏகப்பட்ட லாஜிக் ஓட்டைகள் உள்ளன. மதுரையில் நடந்த ஒரு குற்றத்தை மறைக்க, சம்பந்தமே இல்லாமல் சென்னையில் உள்ள ஒருவரை ஏன் குற்றவாளியாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்கு சரியான அழுத்தம் இல்லை. ஒரு சாதாரண டெலிவரி பாய், இரண்டாம் பாதி முழுவதும் காரிலேயே சுற்றி வருவது நம்பும்படி இல்லை.
மேலும், சில காட்சிகளில் தொழில்நுட்பப் பிழைகள் அப்பட்டமாக தெரிகின்றன. இரண்டாம் பாதியில் வரும் சித்ரவதை காட்சிகள் நீளமாக இருப்பதால் சோர்வை ஏற்படுத்துகின்றன. ஒரு நல்ல சமூக கதையை கையில் எடுத்திருந்தாலும், திரைக்கதையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம். லாஜிக் மீறல்களை பெரிதுபடுத்தாமல் பார்த்தால், கிஷோரின் நடிப்புக்காகவும், கிளைமாக்ஸ் சண்டைக்காட்சிகளுக்காகவும் ஒருமுறை பார்க்கலாம். டிடிஎஃப் வாசனுக்கு இது ஒரு ‘பாஸ் மார்க்’ அறிமுகம்.
