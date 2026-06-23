/அம்மாவாகப்போகும் பிரியங்கா! விரைவில் கேட்கப்போகுது குவா குவா சத்தம்.. வைரல் வீடியோ..

Priyanka Deshpande : தமிழ் சின்னத்திரை உலகில், டாப் தொகுப்பாளர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார் பிரியங்கா. இவர், கடந்த ஆண்டு வசி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டதையடுத்து தற்போது தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை அறிவித்திருக்கிறார்.
தொகுப்பாளர் பிரியங்கா, தான் காதலித்து வந்த வசியை திருமணம் செய்துகொண்டார். நெருங்கிய நண்பர்கள், உறவினர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ள, பிரியங்காவின் திருமணம் நடைபெற்றது. பிரியங்கா மிகவும் மகிழ்ச்சியாக திருமணம் செய்து கொண்டதும், அவரை பல்வேறு பிரபலங்கள் வாழ்த்திய தருணங்களும் இணையத்தில் பெரிதாக வைரலானது.
பிரியங்கா தேஷ்பாண்டேவின் மகிழ்ச்சியாக திருமணம் செய்து கொண்டது, பல பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது. இதையடுத்து, அவர் தாயாக இருப்பதை தெரிவித்திருப்பது அந்த மகிழ்ச்சியை பன்மடங்காக கூட்டியிருக்கிறது.
தொகுப்பாளர் பிரியங்கா, தற்போது கர்ப்பமாக இருப்பதை தன் சமூக வலைளத்தில் ஒரு வீடியோவின் மூலம் அதனை தெரிவித்திருக்கிறார். இதில், ‘Mom’ என்று அச்சிடப்பட்ட தலைத்தொப்பியை காண்பித்து, அதை தலையில் போட்டுக்கொண்டார். பின்பு நடனம் ஆடிக்கொண்டே‘Dad’ எனும் தலைத்தொப்பியை தன் கணவர் வசிக்கு அளித்தார். அவர் அதனை கையில் வைத்துக்கொண்டு பிரியங்காவை கட்டிப்பிடித்தார்.
பிரியங்கா தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்திருப்பதை அடுத்து, பாடகி சிவாங்கி கிரிஷ், பிக்பாஸ் 9வது சீசனின் வின்னர் திவ்ய கணேஷ், தொகுப்பாளர் அர்ச்சனா, சீரியல் நடிகை லக்ஷ்மி பிரியா, குரேஷி, பாடகி மானசி, உமா ரியாஸ்கான், பாடகி பிரியங்கா, KPY தீனா, சுனிதா, தமிழ் ரித்திகா, ரம்யா பாண்டியன், அர்ச்சனா உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். இவரது இந்த வீடியோவிற்கு 1 மில்லியனுக்கும் மேல் லைக்ஸ் பறந்திருப்பதோடு, வியூஸ்கள் பல கோடியை கடந்துள்ளது.
தொகுப்பாளர் பிரியங்கா, பிரவீன் குமார் என்கிற தன்னுடைய நீண்ட நாள் நண்பர் மற்றும் காதலரை, 2016ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். பிரவீன் குமார், இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் இருந்தார். இவர்கள் இருவரும் ஆறு வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு 2022ஆம் ஆண்டில் பிரிந்து வாழ முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
பிரியங்கா, தன்னுடைய தற்போதைய கணவர் வசியை ஒரு இவண்டில் சந்தித்தாக கூறப்படுகிறது. அங்கு வளர்ந்த சினேகம், பின்னாளில் நட்பாக மாறி காதலாகவும் மாறியது.
தொகுப்பாளர் பிரியங்கா, 1992ல் பிறந்தார். இவருக்கு தற்போது 34 வயதில் ஆகிறது. இவருடைய கணவர் வசி, இவரை விட 42 வயது மூத்தவர் என்றும் கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இருவருக்கும் பிறக்கப்போகும் குழந்தையை வரவேற்க, இவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் நண்பர்களும் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
பிரபல தமிழ் தொலைக்காட்சியின் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி, தற்போது ஹேப்பி வைஃப் ஹேப்பி லைஃப் என்கிற நிகழ்ச்சியை பிரியங்கா தனியாக நடத்தி வருகிறார். இவர் மக்கள் மனதில் பெற்ற இடம், ‘நகைச்சுவை அரசி’ என்பதுதான். பிக்பாஸ் தமிழ் சீசனின் 5வது சீசனில் போட்டியாளராக பங்கேற்று, இவர் ரன்னர் அப் பட்டத்தை வென்றார். டிவி நிகழ்ச்சிகளை தாண்டி, யூடியூப் சேனல் மூலமாகவும் இவர் ரசிகர்களை ரீச் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்.
பிரியங்கா, தன் பர்சனல் வாழ்வில் பல இன்னல்களை சந்தித்திருக்கிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு பேட்டியில், அர்ச்சனா “உனக்கு ஏத்த ஒருத்தன் வருவான்..உன்ன ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துப்பான்..” என்பதற்கு ஏற்றவாறு அவர் தற்போது மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகிறார். இதைப்பார்க்கையில் அவருடைய ரசிகர்களுக்கும் தங்கள் வாழ்வின் மீது பெரும் நம்பிக்கை எழுந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.