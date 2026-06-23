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அம்மாவாகப்போகும் பிரியங்கா! விரைவில் கேட்கப்போகுது குவா குவா சத்தம்.. வைரல் வீடியோ..

Priyanka Deshpande : பிரபல தொகுப்பாளரான பிரியங்கா, தான் தாயாக போவதை, வித்தியாசமாக ஒரு வீடியோ மூலம் அறிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:16 AM IST
அம்மாவாகப்போகும் பிரியங்கா! விரைவில் கேட்கப்போகுது குவா குவா சத்தம்.. வைரல் வீடியோ..
Image Credit: Priyanka Deshpande | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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