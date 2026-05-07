தளபதி விஜய்யின் 10வது மார்க்..அடேங்கப்பா படிப்ஸ் போலையே! எவ்வளவு தெரியுமா?

TVK Leader Vijay 10th Mark Sheet : நடிகராக மட்டும் இருந்த விஜய், தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக வரும் அளவிற்கு வளர்ந்து நிற்கிறார். இந்த நிலையில், அவர் 10ஆம் வகுப்பில் என்ன மார்க் வாங்கினார் என்பது குறித்த தகவல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 7, 2026, 09:44 PM IST
TVK Leader Vijay 10th Mark Sheet : தமிழ்நாட்டில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவரும் தங்களது ரிசல்ட் எதிர் நோக்கி காத்துக் கொண்டுள்ளனர். இந்த சமயத்தில் விஜயின் பத்தாம் வகுப்பு மார்க் ஷீட் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக மட்டும் வலம் வந்து கொண்டிருந்த விஜய், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை ஆரம்பித்தார். பின்பு, சமீபத்திய சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக சார்பில் முதல்வர் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட அவர் 108 இடங்களில் வெற்றியை தக்க வைத்துக்கொண்டார். விஜய் குறித்த பல சுவாரஸ்ய தகவல்கள் தற்போது வைரலாகி வரும் நிலையில், அந்த மார்க் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

விஜய்யின் 10 ஆம் வகுப்பு மார்க்!

நடிகர்கள் பலரும், சினிமாவில் ஜொலித்தாலும், படிப்பிலும் கவனம் செலுத்து ஒரு டிகிரியாவது வாங்கி விடுவர். அப்படித்தான், தற்போது மக்களால் ‘தளபதி’ என்று அழைக்கப்படும் விஜய்யும் ஒரு காலத்தில் நன்கு படிக்கும் மாணவராக இருந்திருக்கிறார். இவர், 10ஆம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண் பட்டியல் தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. விஜய் இந்த தேர்தலை எழுதிய காலத்தில், 1100 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு வைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, இவர் எழுதிய அனைத்து பாடங்களையும் சேர்த்தால் 1100 மதிப்பெண்களுக்கு இவர் தேர்வு எழுதியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வின் போது விஜய், 1100 மதிப்பெண்களுக்கு 711 மதிப்பெண்கள் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இது, தேர்வில் அவர் பெற்ற 64.6 சதவீதம் ஆகும். இது, அந்த சமயத்தில் முதல் பிரிவு மதிப்பெண் (First class) என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மதிப்பெண்களானது, அவர் சில பாடங்களில் நிறையவே இண்ட்ரஸ்ட் எடுத்து படித்திருக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறது.

விஜய், அறிவியல் பாடத்தில் 300க்கு 206 மதிப்பெண்கள் வரை பெற்றுள்ளர். தமிழில், 200க்கு 155, ஆங்கிலத்தில் 200க்கு 133 என மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளார். இந்த பாடங்களில் எல்லாம் விஜய் நன்றாகவே ஸ்கோர் செய்துள்ளார். அதே போல, சமூக அறிவியலில் 200க்கு 122 மதிப்பெண்களும், கணிதத்திலும் 200க்கு 95 மதிப்பெண்களும் பெற்றிருக்கிறார். இதில் அவர் பாஸ் ஆகியிருந்தாலும், இதுதான் இருப்பதிலேயே குறைந்த மதிப்பெண் ஆகும். 

பட்டப்படிப்பு:

விஜய், தனது பள்ளிப்படிப்பை முடித்த பின்னர், லயோலா கல்லூரியில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்தார். ஆனால், அந்த படிப்பை முழுமையாக அவர் தொடரவில்லை. பாதியிலேயே கைவிட்டு விட்டார்.

ஆட்சி அமைப்பாரா விஜய்?

விஜய்யின தமிழக வெற்றிக்கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களை பெற்று முதல் இடத்தில் இருக்கிறது. ஆனாலும், பெரும்பான்மை இல்லாததால் தவெக கட்சியால் ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை. பிற கட்சிகளின் ஆதரவிற்காக நிற்கும் நிலை நேர்ந்துள்ளது. பெரும்பான்மையை நிரூபித்து விட்டு ஆட்சியில் அமருமாரு பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேக்கர் கூற, அடுத்து தவெக என்ன மூவ் செய்யப்போகிறது என்பதை எதிர்நோக்கி அனைவரும் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். அப்படி விஜய் ஆட்சியமைக்க தவறினால், 6 மாத காலத்திற்கு ஆளுநர் ஆட்சி..பின்பு மறு தேர்தல். இதில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர்தான் முதலமைச்சர் எனும் நிலை வரும். எனவே, விஜய் இது குறித்து தனது கட்சியில் ஆலோசித்து தகுந்த முடிவெடுப்பார் என கூறப்படுகிறது.

