முதல்வராக பதவி ஏற்கும் விஜய்! ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு?

தமிழக அரசியல் களம் ஒட்டுமொத்தமாக மாறியுள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தான். தான் சந்தித்த முதல் சட்டமன்ற தேர்தலிலேயே 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. திராவிட கட்சிகளின் 60 ஆண்டுகால ஆதிக்கத்தை உடைத்து, நாளை தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்க உள்ளார். தவெக ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி தனது முழு ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், பிற கட்சிகளும் தங்களது ஆதரவை வழங்கி வருவதால், விஜய் முதல்வராக தொடர்வதில் எந்த சிக்கலும் இருக்காது என்றே தெரிகிறது. முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதும், விஜய் முதலில் எந்த கோப்பில் கையெழுத்திடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் பலமாக எழுந்துள்ளது.
அரசியல் களத்தில் விஜய்க்கு மாபெரும் ஆதரவு
கட்சி தொடங்கி இரண்டு வருடங்களிலேயே விஜய் ஆட்சியை பிடித்திருப்பது இந்தியா முழுவதும் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு இதேபோன்ற சம்பவங்கள் இந்திய அரசியலில் நடைபெற்றிருந்தாலும், இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் எந்தவொரு கட்சியும் இத்தகைய மாபெரும் வளர்ச்சியை எட்டியதில்லை. குறிப்பாக, தமிழகத்தை ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுகவை இரண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளியுள்ளது தமிழக வெற்றிக் கழகம். முதல்வராக இருந்த மு.க.ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரிலேயே தோல்வியை சந்தித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகுமா?
விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு ஏகப்பட்ட தடைகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை மையமாக வைத்து, ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருந்த இந்த படம் கடந்த ஜனவரி மாதமே வெளியாகவிருந்தது. ஆனால், சென்சார் போர்டு சான்றிதழ் வழங்காததால் பல மாதங்களாக திரையரங்குகளில் வெளியாக முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் அரசியல் சக்தியாக உருவெடுத்து, விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளதால், இனி ஜனநாயகன் படத்திற்கு எந்தவொரு பிரச்சினையும் இருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் சென்சார் சான்றிதழ் சார்ந்த சிக்கல்கள் விரைவில் தீர்க்கப்படும் என படக்குழு நம்புகிறது.
ரிலீஸ் தேதி எப்போது?
முன்னதாக, தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு மே 8ம் தேதி இப்படம் வெளியாகும் என்று இணையத்தில் தகவல்கள் பரவின. ஆனால், விஜய் தற்போது முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளதால், அரசியல் மற்றும் நிர்வாக பணிகளில் அவர் மிகவும் பிஸியாகிவிடுவார். இதனால், படம் தொடர்பான பணிகளுக்கு உடனடியாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாது என்று கூறப்படுகிறது. எனவே, பொறுமையாக அடுத்த மாதம் படத்தை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. ஜூன் 22ம் தேதி விஜய்யின் பிறந்தநாள் வரவுள்ளதால், அந்த வாரத்தில் படத்தை வெளியிட அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஜூன் 22 திங்கட்கிழமை வருவதால், அதற்கு முந்தைய வார இறுதியில் ஜூன் 18 அல்லது 19 ஜனநாயகன் படம் வெளியாகும் என கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
