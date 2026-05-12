/மகன் ஜேசன் சஞ்சய் குறித்து பேசிய விஜய்! பழைய வீடியாே படு வைரல்..

Vijay Interview Jason : சமீபத்தில், தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். இதையடுத்து, இவரது மகன் குறித்து அவர் பேசியிருக்கும் பழைய வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Vijay Interview Jason : தமிழக திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருந்த விஜய், இப்போது சினிமாவை விட்டு விலகி முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவருக்கு, மக்களின் ஆதரவும் பெருகியதையடுத்து, சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக சார்பாக முதல்வர் வேட்பாளராக நின்று வெற்றி பெற்று, இப்போது முதலமைச்சராகவும் உயர்ந்துள்ளார். இதையடுத்து, அவர் தன் மகன் குறித்து கொடுத்துள்ள பழைய நேர்காணல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
பதவியேற்பு விழாவிற்கு வராத விஜய் குடும்பம்!
தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மே 10ஆம் தேதி பதவியேற்றுக்கொண்டார். இந்த விழாவில் அவருடைய தாய் தந்தையைத்தாண்டி, திரையுலகை சேர்ந்த த்ரிஷா, ஜெய், சஞ்சீவ், சங்கீதா, ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளர் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். ஆனால், முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா மற்றும் அவரது இரண்டு பிள்ளைகளான ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷாவை காணவில்லை. சங்கீதா வேறு ஒரு நடிகையுடன் விஜய்க்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறி, விவாகரத்து கேட்டிருந்த நிலையில் அவர் இவ்விழாவிற்கு வராதது கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதையடுத்து, விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், விஜய் பதவியேற்றதையடுத்து அவர் எந்த பதிவும் வெளியிடாதது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
எதுவுமே சொல்லாத ஜேசன் சஞ்சய்..
ஜேசன் சஞ்சயும் திவ்யா சாஷாவும், விஜய்யின் பெயரை இனிஷியலாக கூட பயன்படுத்துவதில்லை என்றும், விஜய் குறித்து எங்குமே வெளியில் பேசாமல் இருப்பதும் சர்ச்சையாக பார்க்கப்படுகிறது.
மகன் குறித்து பேசிய விஜய்..
பீஸ்ட் பட ப்ரமாேஷனுக்காக நெல்சனுக்கு விஜய் ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருந்தார். அதில், “சஞ்சய் நடிகராக வேண்டும் என்பதே என்னுடைய விருப்பம். இருப்பினும், அவரை நான் கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன். அவன் என்னவாக போகிறான் என்பது அவனது விருப்பம். பல இயக்குநர்கள் சஞ்சயை அறிமுகப்படுத்த என்னை தொடர்பு கொண்டனர். ஆனால், சஞ்சய் இப்போதைக்கு என்னை டிஸ்டர்ப் செய்ய வேண்டாம் என்று கூறி விட்டான். சில ஆண்டுகள் அவகாசம் தேவை என்று கூறிவிட்டான். பிள்ளைகளுக்கு தங்களின் பாதையை தேர்ந்தெடுக்க முழு சுதந்திரம் அளிக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கொள்கை” என்று கூறியிருந்தார்.
இப்போது ஜேசன் சஞ்சய் என்ன செய்கிறார்?
ஜேசன் சஞ்சய், லைகா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் சிக்மா எனும் படத்தை எடுத்திருக்கிறார். இந்த படம், கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் இழுத்தடித்து எடுக்கப்பட்டது. இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்த நிலையில் இன்னும் இது குறித்த எந்த அப்டேட்டும் வெளியாகவில்லை. இந்த படத்தில் சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி விரைவில் வெளியிடப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
நாளை நடைபெறும் ஃப்ளோர் டெஸ்ட்!
தமிழக அரசியலில் நாளை ஒரு மிக முக்கியமான நாள். தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, நாளை தனது பெரும்பான்மையைச் சட்டமன்றத்தில் நிரூபிக்க உள்ளார். 234 தொகுதிகளைக் கொண்ட தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான மேஜிக் எண் 118. ஆனால், தவெக தனித்து 108 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்ற நிலையில், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைந்தது. இப்போது அந்தப் பெரும்பான்மையை முறைப்படி நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் விஜய்க்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, தவெக-வின் பலம் 108-லிருந்து 105-ஆகக் குறைந்துள்ளது (சபாநாயகர் பதவி, ஒரு ராஜினாமா மற்றும் நீதிமன்றத் தடை காரணமாக). இருப்பினும், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் 13 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆதரவோடு சரியாக 118 என்ற கணக்கில் தவெக உள்ளது.
இங்குதான் அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுக-வின் சி.வி.சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான ஒரு தரப்பு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விஜய்க்கு ஆதரவு அளிக்கப் போவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது நடந்தால், தவெக கூட்டணியின் பலம் 151-ஆக உயரும், விஜய்யின் முதல்வர் நாற்காலி உறுதியாகும்.
நாளை சட்டமன்றம் கூடியதும், அரசு மீது 'நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம்' கொண்டு வரப்படும். முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றுவார். அதைத் தொடர்ந்து 'டிவிஷன்' (Division) முறையில் வாக்கெடுப்பு நடைபெறும். சட்டமன்றத்தில் மூன்று முறை மணியோசை ஒலிக்கப்படும்.அதன் பிறகு கதவுகள் அடைக்கப்படும் (யாரும் வெளியேறவோ, உள்ளே வரவோ முடியாது). தீர்மானத்தை ஆதரிப்பவர்கள் மற்றும் எதிர்ப்பவர்கள் தனித்தனியாக எழுந்து நிற்க வைக்கப்பட்டு, சட்டசபை செயலாளரால் கணக்கிடப்படுவார்கள்.
இந்த வாக்கெடுப்பில் 118-க்கும் அதிகமான வாக்குகள் கிடைத்தால் விஜய் முதலமைச்சராகத் தொடர்வார். தவறினால், ஆட்சி கலைக்கப்படும் சூழல் உருவாகும். தற்போதைய சூழலில் கூட்டணிக் கட்சிகள் மற்றும் அதிமுக-வின் ஒரு பிரிவினர் ஆதரவு இருப்பதால் விஜய் இந்தச் சோதனையை எளிதாகக் கடந்து விடுவார் என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர். ஆனாலும், நாளை மாலை வரை தமிழக அரசியலில் பரபரப்புக்குக் குறைவிருக்காது.