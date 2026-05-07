சிறுமியை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்த தவெக நிர்வாகி..சின்மயி வெளியிட்ட அதிரடி பதிவு!

TVK Member Harrased Chinmayi Post : தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி உலகில் எந்த பாலியல் வன்புணர்வு அல்லது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடந்தாலும் முதல் ஆளாக குரல் கொடுக்கும் செலிபிரிட்டியாக இருப்பவர் சின்மயி. Me Too விவகாரத்தில், வைரமுத்துவுக்கு எதிராக குற்றம் சாட்டியிருந்த இவர், அவரால் தான் பாதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்திருந்தார். இது குறித்து அவருக்கு எக்கச்சக்க விமர்சனங்கள் வந்த போதும் அவர் தன் கருத்துக்களை கூறுவதில் இருந்து பின்வாங்கியதில்லை. உலகில் யாருக்கு எந்த மூலையில் பாலியல் வன்கொடுமை நடந்தாலும் முதல் ஆளாக குரல் கொடுப்பார்.
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தவெக நிர்வாகி!
சென்னை காசிமேடு பகுதியை சேர்ந்த 11 வயது சிறுமிக்கு தவெக நிர்வாகி ஒருவர் பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை ஒட்டி, அந்த சிறுமி காசிமேடு சிங்காரவேலன் பகுதியில் உள்ள தனது உறவினர் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்றது. தமிழகம் முழுவதும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற அந்த சமயத்தில், காசிமேடு பகுதியை சேர்ந்த 35 வயதான தினேஷ் என்கிற பாம்பு தினேஷ், அங்கு விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமியை அழைத்துள்ளார்.
அந்த சிறுமியை தனது வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று, தனது அறையில் வைத்து அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். மேலும், தான் அத்துமீறியதை வெளியில் சொன்னால் கழுத்தை நெறித்து கொன்றுவிடுவேன் என்று அந்த சிறுமிக்கு அவர் மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். இதனால் பயந்து போன அந்த சிறுமி, இந்த விஷயத்தை யாரிடமும் கூறாமல் இருந்துள்ளார். பின்பு, மயிலாப்பூருக்கு சென்ற அந்த சிறுமி தனது சித்தியிடம் தனக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து கூறியுள்ளார்.
போலீசில் புகார்..
சிறுமிக்கு இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடந்ததை கூறியதைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமியின் சித்தி, உடனடியாக அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் அதிர்ந்த பெற்றோர், கடந்த மே 3ஆம் தேதி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். இதை விசாரித்த போலீசார், இது போக்சோ வழக்கு என்பதால் இந்த வழக்கு ராயபுரம் மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றது.
ராயபுரம் அனைத்து மகளிர் போலீசார், இந்த வழக்கை பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். சிறுமிக்கு, இப்படி பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அந்த பாம்பு தினேஷ், தவெகவின் 43வது வட்ட செயலாளராக உள்ளது தெரிய வந்தது. போலீசார், பாம்பு தினேஷை பிடிக்க சென்ற போது அவர் ஆர்.கே.நகர் தொகுதியி தமிழக வெற்றிக்கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட மரிய வில்சனுக்கு ஆதரவாக வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு சென்றிருந்தார். இதனால் இவரை கைது செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், மே 5ஆம் தேதி இரவு தினேஷை அதிரடியாக கைது செய்தனர். மறுநாளே போலீசார் அவரை விசாரணை நடத்தி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து சிறையிலடைத்தனர்.
சின்மயி பதிவு..
சின்மயி எப்போதும் தனது எக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஒரு செலிப்ரிட்டியாக இருக்கிறார். அவர் வெளியிடும் பதிவுகளில் பெரும்பாலானவை, பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் பற்றியும் பெண்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகள் பற்றியவையாகத்தான் இருக்கும். அப்படி, சமீபத்தில் நடந்த தவெக நிர்வாகியின் பாலியல் வன்கொடுமை குறித்தும் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.
அதில், “பாலியல் குற்றவாளிகளான ஆண்கள், தங்கள் பாலியல் தாக்குதலில் இருந்து தப்பிக்க, அதிகாரம் கிடைக்கும் எந்த இடத்திலும் தஞ்சம் புகுவார்கள்.
தவெக-வில் ஒரு ஆண் ஒரு சிறுமியைப் பாலியல் ரீதியாகத் துன்புறுத்தியுள்ளார். அந்தக் கட்சி முறையான பின்னணிச் சோதனையைச் செய்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் மாற்றத்தை வாக்குறுதியளித்துவிட்டு, இதுபோன்ற தவறுகளைச் செய்தால், குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் உண்மையில் எந்த நம்பிக்கையும் மிச்சமில்லை.
Men who are sex offenders will land wherever they can smell power to try and get away with their sexual assault.
A man sexually a minor in TVK. The party should have done a proper background check. If they promise change and have these slip ups, then there is literally no hope… https://t.co/RavGUPKsNT
— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) May 6, 2026
அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்க யாரும் உண்மையில் விரும்புவதில்லை.” என்று கூறியிருக்கிறார்.
தவெக ஆதரவாளர்கள் கூறுவது என்ன?
திமுக ஆட்சிக்கு வந்தாலே, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது எனும் narrative தமிழ்நாட்டில் இருப்பது புதிதான விஷயம் இல்லை. எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி முதல், இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் கட்சியை தொடங்கிய தவெக தலைவர் விஜய் வரை, இதை சொல்லித்தான் மக்களிடையே வாக்கு சேகரித்தனர். திமுக ஆட்சியில் இருந்த போது, தமிழ்நாட்டில் எங்கு பாலியல் வன்புணர்வு குற்றங்கள் நடந்தாலும், அதற்கு திமுகதான் காரணம் என்கிற பேச்சு இருந்தது. இப்போது, திமுக ஆட்சி இல்லை. மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வரும் இல்லை. 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, ஆட்சி அமைக்க காத்திருக்கும் தவெக கட்சியை சேர்ந்த ஒரு நிர்வாகிதான் இப்படி ஒரு சிறுமியை பாலியல் கொடுமை செய்திருக்கிறார். இதை தெரிந்து கொண்ட திமுக ஆதரவாலர்கள், “இப்போது உங்கள் தலைவரை ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்லுங்க” என்று தவெகவினரை சமூக வலைதளங்களில் ட்ரிகர் செய்து வருகின்றனர். இப்போது ஆட்சி அமைப்போமா இல்லையா என்கிற குழப்பத்தில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் தவெகவினர் இது குறித்து ஆக்ஷன் எடுப்பது சந்தேகம்தான் என்று கூறப்படுகிறது.
|கேள்விகள்
|பதில்கள்
|தவெக வென்ற இடங்கள் எத்தனை?
|தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 108 இடங்களில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி வென்றுள்ளது.
|விஜய் முதல்வராக இன்னும் எத்தனை இடங்கள் தேவை?
|விஜய் வென்ற இடங்கள் 108+காங்கிரஸ் ஆதரவு 5. இன்னும் விஜய்க்கு 6 சீட் தேவைப்படுகிறது.
|விஜய் ஏன் இன்னும் முதல்வர் பதவி ஏற்காமல் இருக்கிறார்?
|தவெக கட்சி தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநரிடம் கால அவகாசம் கேட்டுள்ளது. ஆளுநர் இதற்கு அனுமதி அளித்த பின்னர் முதல்வராக விஜய் பதவி ஏற்கலாம்