இணையத்தில் கசிந்த விஜய்யின் ஜனநாயகன்! இந்த வாரம் ஓடிடி ரிலீஸ்?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமுமான விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் ஜனநாயகன். விஜய்யின் கடைசி படமான இந்த ஜனநாயகன் படத்தை எச். வினோத் இயக்கியுள்ளார். கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் ( தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில், பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட முக்கியமான நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர். கடந்த ஜனவரி மாதமே இப்படம் வெளியாக இருக்க வேண்டிய நிலையில், சில அரசியல் சூழ்நிலைகள் மற்றும் சென்சார் போர்டு பிரச்சனை காரணமாக தற்போது வரை படம் வெளியாகவில்லை. நீதிமன்றம் வரை சென்ற இந்த படம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தற்போது வரை முடியாத நிலையில், தற்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருப்பதாலும் படம் வெளியாவதில் தொடர் சிக்கல்கள் நிலவி வருகின்றன. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகே படம் வெளியாகும் என்ற சூழ்நிலையும் உருவாகியுள்ளது. இதற்கிடையில், ஜனநாயகன் படத்தின் முக்கியமான காட்சிகள் சில இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, படம் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகும் என்ற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன.
ஓடிடியில் வெளியாகுமா ஜனநாயகன்?
கிட்டத்தட்ட 400 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள படம் ஜனநாயகன். ஆரம்பத்தில் படம் திரையரங்கில் வெளியாகி 8 வாரங்களுக்கு பிறகு ஓடிடியில் வெளியிடப் படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. நெட்பிளிக்ஸ் மற்றும் அமேசான் பிரைம் ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களும் இந்த படத்தின் ஓடிடி உரிமையை கைப்பற்ற கடும் போராட்டம் நடத்தின. இறுதியில், அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 120 கோடி ரூபாய்க்கு ஜனநாயகன் படத்தின் ஓடிடி உரிமையை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் மட்டுமே தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு, படத்தின் தயாரிப்பு செலவில் 30 சதவீதம் திரும்ப கிடைத்தது.
கைவிரித்த அமேசான் பிரைம் நிறுவனம்
படம் திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகாததால், ஓடிடி உரிமையும் சிக்கலில் விழுந்துள்ளது. காரணம், படத்தை வாங்கியுள்ள அமேசான் பிரைம் நிறுவனம், பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதத்தில் ஜனநாயகன் படத்தை ஓடிடியில் வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக படம் திட்டமிட்டபடி திரையரங்கில் வெளியாகாத நிலையில், ஜனநாயகன் படத்திற்காக அளித்த தொகையை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் திரும்ப கேட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. தற்போது படத்தின் வெளியீடு தாமதமாகி கொண்டே செல்வதாலும், படம் எப்போது வெளியாகும் என்று திட்டமிட்ட தேதி இல்லாததன் காரணமாகவுமே அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
உண்மை நிலவரம் என்ன?
ஓடிடி டீல் ரத்து செய்யப்பட்டதாக எழுந்த வதந்திகள் குறித்து, மற்றொரு பிரபல ஓடிடி தளமான ஜீ5 நிறுவனத்தின் முக்கிய அதிகாரி சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தெளிவான விளக்கத்தை அளித்தார். "ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் திரையரங்க ரிலீஸ் தேதி இன்னும் உறுதியாக முடிவு செய்யப்படாத காரணத்தால், ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியும் இன்னும் முடிவாகவில்லை. தியேட்டரில் வெளியாகி 8 வாரங்கள் கழித்து ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்ய வேண்டும் என்ற விதிமுறை எந்த ஓடிடி தளத்திற்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. படத்தின் திரையரங்க ரிலீஸ் தேதி எப்போது நெருங்குகிறதோ, அப்போது ஓடிடி ஒப்பந்தம் தொடர்பான இறுதி முடிவுகள் எடுக்கப்படும்" என்று அவர் விளக்கம் அளித்தார். அவரது இந்த விளக்கத்தின் மூலம், படத்தின் டிஜிட்டல் உரிம ஒப்பந்தம் முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்படவில்லை என்பதும், ரிலீஸ் தேதி உறுதியான பின்னரே ஓடிடி நிறுவனங்கள் தங்களது இறுதி முடிவை அறிவிக்கும் என்பதும் தெளிவாகியுள்ளது.
படம் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகும்?
தற்போது ஜனநாயகன் படத்தின் முக்கியமான பல காட்சிகள் இணையத்தில் கசிந்துள்ளதால் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. தமிழ் சினிமாவை தாண்டி இந்திய சினிமாவில் உள்ள பலரும் இதற்கு தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், இதனை யார் லீக் செய்தார்கள் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். படத்தை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்தது தொடர்பாக 6 பேரை தற்போது தமிழக காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இருப்பினும், இணையதளங்களில் ஜனநாயகன் படத்தின் காட்சிகள் தொடர்ந்து பரவிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன. இதனால், மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் இந்த படத்தை தயாரித்த கேவிஎன் நிறுவனம் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஜனநாயகன் படத்தை நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியிடவும் படக்குழு திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் உலா வருகின்றன. ஆனாலும், சென்சார் சான்றிதழ் வாங்காத ஒரு படத்தை ஓடிடியில் வெளியிடுவதிலும் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. மத்திய அரசின் சார்பில் இதற்கு தடைகள் கொடுக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடும் விஜய், இந்த ஜனநாயகன் படத்தை பெரிதும் நம்பியிருந்தார். இதில் பல்வேறு அரசியல் தொடர்பான காட்சிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. இதனால், இந்த படம் தேர்தல் சமயத்தில் வெளியானால், அது மற்ற கட்சிகளுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதாலும், மற்ற கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் இந்தபடம் வெளிவராமல் இருக்க தடை போடுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், தற்போது படம் இணையதளத்தில் கசிந்துள்ளதால், படக்குழு அடுத்து விரைவாக சில முடிவுகளை எடுக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
