மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் ஹீரோவாகும் இன்பநிதி? வெளியான தகவல்!

தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் அவர்களின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக உள்ளார். திமுகவில் பல்வேறு பதவிகளில் இருந்திருந்தாலும், ஒரு நடிகராகவே மக்கள் மத்தியில் இடம் பிடித்திருந்தார். ஆரம்பத்தில் சினிமா தயாரிப்பாளராக இருந்து வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். அதனை தொடர்ந்து பல்வேறு படங்களில் நடித்தார். மனிதன், நிமிர், கண்ணே கலைமானே, நெஞ்சுக்கு நீதி, கழக தலைவன் போன்ற படங்கள் உதயநிதிக்கு ஒரு நடிகராக நல்ல பெயரை பெற்று தந்தது.
கடைசி படம்!
கடைசியாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் மாமன்னன் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக மாறியது. அடுத்ததாக கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் ஒரு புதிய படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்க இருந்தார். ஆனால் அதற்குள் அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்றதால் அந்த படம் கைவிடப்பட்டது. இந்நிலையில் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பநிதியும் சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆக உள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. வலைப்பேச்சில் சொன்னது படி, தற்போது இன்பநிதி அமெரிக்காவில் படித்து வருவதாகவும் அடுத்த ஆண்டு அவர் படிப்பை முழுமையாக முடிக்க உள்ளதாகவும், அதனை தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாக உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இன்பநிதி நடிக்கும் முதல் படத்தை மாரி செல்வராஜ், மணிரத்தினம் அல்லது வெற்றிமாறன் ஆகிய மூன்று பேரில் ஒருவர் இயக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இவர்களில் சமூக கருத்தை ஆழமாக சொல்லும் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் இன்பநிதி ஹீரோவாக அறிமுகமாக அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த உறுதியான தகவல்கள் எதுவும் இல்லை. சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் இந்த செய்தியை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
#Inbanidhi Kollywood Entry As Hero Soon pic.twitter.com/Uc905lNb8g
— TamilaninCinema Akilan (@TamilaninCinema) August 7, 2025
மாரி செல்வராஜின் அடுத்த படம்
தற்போது துருவ் விக்ரமை வைத்து கபடி விளையாட்டை மையமாக கொண்டு மாரி செல்வராஜ் பைசன் என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார். வரும் தீபாவளியை முன்னிட்டு படத்தை வெளியிட படக் குழு திட்டமிட்டு வருகின்றனர். அதனை தொடர்ந்து தனுஷை வைத்து மாரி செல்வராஜ் இயக்க உள்ளார். கர்ணன் படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தொடர்ந்து இருவரும் மீண்டும் இந்த படத்தில் இணைய உள்ளனர். மேலும் கடந்த ஆண்டு வெளியான வாழை படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற நிலையில், அந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தையும் எடுக்க மாரி செல்வராஜ் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
