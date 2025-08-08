English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் ஹீரோவாகும் இன்பநிதி? வெளியான தகவல்!

Inbanidhi Debut Movie: உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பநிதியும் சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆக உள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 8, 2025, 12:31 PM IST
  • சினிமாவில் ஹீரோவாகும் இன்பநிதி?
  • மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார்.
  • அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இல்லை.

Trending Photos

தனுஷுடன் டேட்டிங்: &#039;கவனமாக இருக்க வேண்டும்&#039; மனம் திறந்த மிருணாள் தாக்கூர்!
camera icon6
Dhanush Mrunal
தனுஷுடன் டேட்டிங்: 'கவனமாக இருக்க வேண்டும்' மனம் திறந்த மிருணாள் தாக்கூர்!
இ-சேவை மையம் மூலம் எல்எல்ஆர் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon8
driving licence
இ-சேவை மையம் மூலம் எல்எல்ஆர் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ முக்கிய சுற்றறிக்கை.. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்
camera icon7
pensioners
வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ முக்கிய சுற்றறிக்கை.. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்
இந்த வீரர் தேவையில்லை.. CSK நிர்வாகம் அதிரடி முடிவு?
camera icon6
Chennai Super Kings
இந்த வீரர் தேவையில்லை.. CSK நிர்வாகம் அதிரடி முடிவு?
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் ஹீரோவாகும் இன்பநிதி? வெளியான தகவல்!

தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் அவர்களின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக உள்ளார். திமுகவில் பல்வேறு பதவிகளில் இருந்திருந்தாலும், ஒரு நடிகராகவே மக்கள் மத்தியில் இடம் பிடித்திருந்தார். ஆரம்பத்தில் சினிமா தயாரிப்பாளராக இருந்து வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். அதனை தொடர்ந்து பல்வேறு படங்களில் நடித்தார். மனிதன், நிமிர், கண்ணே கலைமானே, நெஞ்சுக்கு நீதி, கழக தலைவன் போன்ற படங்கள் உதயநிதிக்கு ஒரு நடிகராக நல்ல பெயரை பெற்று தந்தது.

மேலும் படிக்க | நடிகை சங்கீதா விவாகரத்து? இன்ஸ்டாவில் பெயர் மாற்றம்! முழு விவரம்..

கடைசி படம்!

கடைசியாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் மாமன்னன் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக மாறியது. அடுத்ததாக கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் ஒரு புதிய படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்க இருந்தார். ஆனால் அதற்குள் அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்றதால் அந்த படம் கைவிடப்பட்டது. இந்நிலையில் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பநிதியும் சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆக உள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. வலைப்பேச்சில் சொன்னது படி, தற்போது இன்பநிதி அமெரிக்காவில் படித்து வருவதாகவும் அடுத்த ஆண்டு அவர் படிப்பை முழுமையாக முடிக்க உள்ளதாகவும், அதனை தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாக உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

இன்பநிதி நடிக்கும் முதல் படத்தை மாரி செல்வராஜ், மணிரத்தினம் அல்லது வெற்றிமாறன் ஆகிய மூன்று பேரில் ஒருவர் இயக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இவர்களில் சமூக கருத்தை ஆழமாக சொல்லும் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் இன்பநிதி ஹீரோவாக அறிமுகமாக அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த உறுதியான தகவல்கள் எதுவும் இல்லை. சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் இந்த செய்தியை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

மாரி செல்வராஜின் அடுத்த படம் 

தற்போது துருவ் விக்ரமை வைத்து கபடி விளையாட்டை மையமாக கொண்டு மாரி செல்வராஜ் பைசன் என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார். வரும் தீபாவளியை முன்னிட்டு படத்தை வெளியிட படக் குழு திட்டமிட்டு வருகின்றனர். அதனை தொடர்ந்து தனுஷை வைத்து மாரி செல்வராஜ் இயக்க உள்ளார். கர்ணன் படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தொடர்ந்து இருவரும் மீண்டும் இந்த படத்தில் இணைய உள்ளனர். மேலும் கடந்த ஆண்டு வெளியான வாழை படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற நிலையில், அந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தையும் எடுக்க மாரி செல்வராஜ் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | காதலித்து கல்யாணம் செய்தும், விவாகரத்தால் பிரிந்த தமிழ் சினிமா பிரபலங்கள்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Udhayanidhi StalinInbanidhiTamil Cinema. Mari SelvarajVetrimaran

Trending News