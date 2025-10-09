ஹீரோவாகும் இன்பன் உதயநிதி! தந்தை படத்தை இயக்கியவர்தான் இதற்கும் இயக்குநர்..

Inbanithi Debut Mari Selvaraj Film : அரசியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், சினிமாவில் ஓரளவிற்கு தனக்கென்று தனி இடத்தை பெற்றவர், உதயநிதி ஸ்டாலின். இவர், இப்போது துணை முதலமைச்சராகவும் பதவியில் இருக்கிறார். இவரது மகன் இன்பநிதியும் தற்போது சினிமாவில் களமிறங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
ரெட் ஜெயிண்ட்ஸ் நிறுவன தலைவர் இன்பநிதி:
உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பநிதிக்கு தற்போது, 20 வயது ஆகிறது. இவர், சமீபத்தில் ரெட் ஜெயிண்ட்ஸ் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து, இவர் வெளியிட்ட முதல் படமாக இருந்தது, தனுஷ் நடித்த ‘இட்லி கடை’. இவ்வளவு இளம் வயதிலேயே, இப்படிப்பட்ட பொறுப்பை இவர் ஏற்பது குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும், இதற்கு யாரும மறுப்பு ஏதும் தெரிவிக்கவில்லை.
நடிக்க வருகிறாரா..?
இன்பன் உதயநிதி, நடிக்க வருகிறார் என்கிற தகவல் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பரவி வருகிறது. அரசியல் வாரிசு என்பதாலும், கொள்ளு தாத்தா, தாத்தா, தந்தை, தாய் என அனைவரும் சினிமா பின்னணியை சேர்ந்தவர்கள் என்பதாலும் அவர் சினிமாவிற்கு வருவது தவிர்க்க முடியாத விஷயமாக பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அது மட்டுமன்றி, சில மாதங்களுக்கு முன்பாக அவர் நடிப்பதற்காக ஒரு பள்ளியில் சேர்ந்ததும், அங்கு டிரெயினிங் எடுத்து வரும் வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலானது.
தற்போது, அவர் தனது முதல் படத்தில் நடிப்பது கிட்டத்தட்ட உறுதி என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இன்னொரு தகவலும் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
இவர்தான் இயக்குநரா?
இன்பன் உதயநிதி நடிக்கும் முதல் படத்தின் இயக்குநர் யார் என்பது குறித்த கேள்வி எழுந்தது. கடைசியில், அவரது தந்தையின் கடைசி படத்தை இயக்கிய அதே இயக்குநர்தான் இவரையும் திரையுலகில் இன்ட்ரோ செய்வதாக கூறப்படுகிறது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலில் நுழைவதற்கு முன்னர் கடைசியாக மாமன்னன் படத்தில் நடித்தார். இது, பலரை திரும்பி பார்க்க வைத்த படமாக இருந்தது. அதைத்தாண்டி, உதயநிதியின் அரசியில் வாழ்க்கையிலும் இது பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. எனவே, இவரை வைத்தே தன் மகனின் சினிமா பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம் என்று உதயநிதி திட்டம் தீட்டியிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
மாரி செல்வராஜ், தற்போது துருவ் விக்ரமின் பைசன் : காளமாடன் என்கிற படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம், இன்னும் சில தினங்களில் வெளியாக இருப்பதால் இதன் வேலைகளில் அவர் பிசியாக இருக்கிறார். இது முடிந்தவுடன் அவரது உடனடி அடுத்த படம், இன்பனை வைத்து இயக்கும் படமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
வெளிநாட்டில் படித்தவர்..
இன்பன் உதயநிதியின் பெயர், முன்னர் ‘இன்பநிதி’ என்று இருந்தது. ரெட் ஜெயிண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் பொறுப்பு அவரிடம் வந்தவுடன் பெயரை மாற்றிக்கொண்டார். வெளிநாட்டில் படித்த இவர், இப்பாேது தனது குடும்பத்தினருடன் சென்னையில் தங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
