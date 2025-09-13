கமல் ஹாசன் 237 படம்: மிகப்பெரிய அதிரடி அப்டேட் வெளியீடு, ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்

Kamal Haasan 237 Movie Update: கமல் ஹாசன் 237 படத்தின் அதிரடி அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான தகவலை இங்கே காணலாம்.
இந்திய சினிமாவின் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களில் ஒருவரானவர் நடிகர் கமல்ஹாசன். இவர் பல புதிய விஷயங்களை தமிழ் சினிமாவிற்கு கொண்டு வந்தவர். கமல்ஹாசனுக்கு இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். தற்போது வரை 230க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். நடிகர் கமல்ஹாசன் படங்களில் நடிப்பதை தவிர தயாரிப்பாளர், பாடகர், பாடலாசிரியர் மற்றும் இயக்குனர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர்.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு, இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜின் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்து வெளியான விக்ரம் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூல் சாதனையை படைத்தது. கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கமல் நடிப்பில் வெளியான இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியைப் பெற்றது என்றே கூற வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு தான் நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது சம்பளத்தை உயர்தினார்.
இதனிடையே நடிகர் கமல் ஹாசன் நடிப்பில் கடைசியாக வெளிவந்த திரைப்படம் இந்தியன் 2 மற்றும் தக் லைஃப் ஆகும். இந்த இரண்டு திரைப்படங்களுமே படுதோல்வியை சந்தித்தது. அதுமட்டுமின்றி அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசன் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து நடிக்கப்போவதாக சமீபத்தில் தகவல்கள் வெளியானது. இவர்கள் ஏற்கனவே, 70கள் மற்றும் 80களில் ஒன்றாக நடித்தவர்கள்தான் என்றாலும், தொழில் காரணங்களுக்காக ஒன்றாக நடிக்காமல் இருந்தனர். அது மட்டும் கிடையாது, இருவரையும் போட்டி நடிகர்களாகவே இதுவரை ரசிகர்கள் நினைத்து வருகின்றனர்.
கமல்ஹாசன், சமீபத்தில் SIIMA விருது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சி துபாயில் நடந்தது. இதில் கமல்ஹாசனிடம் “46 வருடங்களுக்கு பிறகு நீங்களும் சூப்பர் ஸ்டாரும் இணைவதாக ஒரு தகவல் வலம் வருகிறதே அது உண்மையா?” என்று நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய சதீஷ் கேட்டார். அதற்கு பதிலளித்த கமல், “நானும் ரஜினிகாந்தும் இத்தனை ஆண்டுகள் விரும்பி பிரிந்து இருந்தோம்; இப்போது ஒன்றாக பணியாற்ற போகிறோம்" என்றார். இதையடுத்து, ரஜினியுடன் இணைவதை கமல் உறுதி செய்தது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது இந்த திரைப்படத்தின் அதிரடி அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அது என்னவென்றால் கமல்ஹாசன் 237 திரைப்படத்தில் தேசிய விருது வென்ற திரைக் கதை ஆசிரியர் ஸ்யாம் புஷ்கரன் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இவர் கும்பலாங்கி நைட்ஸ், ஜோஜி, மஹேஷிண்டே பிரதிகாரம் உள்ளிட்ட சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களுக்கு வசனம் எழுதியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
