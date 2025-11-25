English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • அரசன் படத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத நடிகர்! சிம்புவுடன் 2வது படம்..யார் தெரியுமா?

அரசன் படத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத நடிகர்! சிம்புவுடன் 2வது படம்..யார் தெரியுமா?

Vijay Sethupathi In Arasan : சிம்புவின் 49வது படமாக உருவாகி வரும் அரசன் திரைப்படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து வேறு ஒரு நடிகரும் நடிக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:21 AM IST
  • அரசன் படத்தில் புது நடிகர்
  • சிம்புவுடன் இரண்டாவது படம்
  • யார் தெரியுமா?

Trending Photos

கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
camera icon7
vastu tips
கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
camera icon7
Malayalam Thrillers
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இந்த மெசேஜ் வந்துருச்சா? ரூ.1000 கன்பார்ம்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இந்த மெசேஜ் வந்துருச்சா? ரூ.1000 கன்பார்ம்
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
camera icon7
Puthandu Rasi Palan 2026
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
அரசன் படத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத நடிகர்! சிம்புவுடன் 2வது படம்..யார் தெரியுமா?

Vijay Sethupathi In Arasan : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் சிலம்பரசன், தற்போது தனது அரசன் படத்தின் பணிகளில் பிசியாக இருக்கிறார். இதையடுத்து, இப்படத்தில் புதிதாக இணைந்திருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அரசன் திரைப்படம்:

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு முதன்முறையாக நடிக்கும் படம், அரசன். வட சென்னை யுனிவர்ஸின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அரசன் திரைப்படத்தின் டைட்டில் மற்றும் டீசர் ப்ரோமோ சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ்.தாணு இயக்குகிறார். இப்படத்தின் ப்ரோமோவில் நெல்சனும் நடித்திருந்தார். இது, சென்னையை கலக்கிய பிரபல ரவுடி ஒருவரின் உண்மை கதை என்று சாெல்லப்படுகிறது.

வட சென்னை படத்தின் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களான குணா, செந்தில், ராஜன், அன்பு உள்ளிட்டோருடன், அரசன் பட ஹீரோவிற்கும் தாெடர்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வட சென்னை படத்தில் வந்த சில கேரக்டர்கள், இந்த படத்திலும் இடம் பெறும் என கூறப்படுகிறது.

புதிதாக இணைந்த நடிகர்:

தற்போது, அரசன் படத்தில் புதிதாக ஒரு நடிகர் இணைந்திருக்கிறார். இவர் வேறு யாருமில்லை நடிகர் விஜய் சேதுபதிதான். ஒரு பக்கம் பிக்பாஸ், இன்னொரு பக்கம் பான் இந்திய படங்களின் ஹீரோ என்று பிசியாக இருக்கும் இவர், அரசன் திரைப்படத்திலும் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடிக்கிறார். இதற்குறிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இவர் இதில் நடிப்பார் என்பதை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சிம்புவுடன் இரண்டாவது படம்..

நடிகர் சிம்பு, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரெட் கார்ட் வாங்கி சினிமாவில் பெரிதாக தலைக்காட்டாமல் இருந்தார். இவர் ஹீரோவாக நடித்து வந்த படங்களும் தோல்வியடைந்து வந்தன. இந்த நிலையில், அவருக்கு ஏற்றம் கொடுத்த படமாக இருந்தது மணிரத்னமின் ‘செக்க சிவந்த வானம்’ படம்தான். இந்த படத்தில் அவர், 3 சகோதரர்களுள் இளையவராக நடித்திருப்பார். இவரது நண்பராகவும், போலீஸ் அதிகாரியாகவும் வந்தவர்தான், விஜய் சேதுபதி. இந்த படத்தில் அவர்கள் நட்பு பாராட்டுவது போலவே, திரைக்கு வெளியிலும் நட்புடன் இருந்து வந்தனர். செக்க சிவந்த வானம் படத்திற்கு பிறகு, இருவரும் இணையும் இரண்டாவது படம், இதுவாகும்.

வெற்றிமாறனுடனான பயணம்..

வெற்றிமாறன், சூரியை ஹீரோவாக நடிக்க வைத்திருந்த படம், விடுதலை. இந்த படத்திலும், இதன் இரண்டாம் பாகத்திலும் விஜய் சேதுபதி மிக முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக வந்திருந்தார். தன்னுடன், கடந்த சில ஆண்டுகளாக பயணிக்கும் ஒருவரை இந்த படத்திலும் இணைத்துக்கொள்ளலாம் என்று அரசன் படத்தில் விஜய் சேதுபதியை இணைத்ததாக நெட்டிசன்கள் பேசிக்கொள்கின்றனர். படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | சிம்பு ‘அரசன்’ நிஜ ரவுடி இவரா? யார் இந்த மைலாப்பூர் சிவக்குமார்?

மேலும் படிக்க | தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா? ஒரே ஒரு படம்தான் எடுத்திருக்கிறார்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ArasanVijay SethupathiSilambarasan TRVetrimaaranTamil movie

Trending News