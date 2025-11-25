அரசன் படத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத நடிகர்! சிம்புவுடன் 2வது படம்..யார் தெரியுமா?

Vijay Sethupathi In Arasan : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் சிலம்பரசன், தற்போது தனது அரசன் படத்தின் பணிகளில் பிசியாக இருக்கிறார். இதையடுத்து, இப்படத்தில் புதிதாக இணைந்திருக்கிறார்.
அரசன் திரைப்படம்:
வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு முதன்முறையாக நடிக்கும் படம், அரசன். வட சென்னை யுனிவர்ஸின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அரசன் திரைப்படத்தின் டைட்டில் மற்றும் டீசர் ப்ரோமோ சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ்.தாணு இயக்குகிறார். இப்படத்தின் ப்ரோமோவில் நெல்சனும் நடித்திருந்தார். இது, சென்னையை கலக்கிய பிரபல ரவுடி ஒருவரின் உண்மை கதை என்று சாெல்லப்படுகிறது.
வட சென்னை படத்தின் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களான குணா, செந்தில், ராஜன், அன்பு உள்ளிட்டோருடன், அரசன் பட ஹீரோவிற்கும் தாெடர்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வட சென்னை படத்தில் வந்த சில கேரக்டர்கள், இந்த படத்திலும் இடம் பெறும் என கூறப்படுகிறது.
புதிதாக இணைந்த நடிகர்:
தற்போது, அரசன் படத்தில் புதிதாக ஒரு நடிகர் இணைந்திருக்கிறார். இவர் வேறு யாருமில்லை நடிகர் விஜய் சேதுபதிதான். ஒரு பக்கம் பிக்பாஸ், இன்னொரு பக்கம் பான் இந்திய படங்களின் ஹீரோ என்று பிசியாக இருக்கும் இவர், அரசன் திரைப்படத்திலும் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடிக்கிறார். இதற்குறிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இவர் இதில் நடிப்பார் என்பதை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மனிதம் இணைகிறது
மகத்துவம் தெரிகிறது#VetriMaaran @SilambarasanTR_@VijaySethuOffl @anirudhofficial #SilambarasanTR #ARASAN pic.twitter.com/PlO6lqPs71
— Kalaippuli S Thanu (@theVcreations) November 25, 2025
சிம்புவுடன் இரண்டாவது படம்..
நடிகர் சிம்பு, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரெட் கார்ட் வாங்கி சினிமாவில் பெரிதாக தலைக்காட்டாமல் இருந்தார். இவர் ஹீரோவாக நடித்து வந்த படங்களும் தோல்வியடைந்து வந்தன. இந்த நிலையில், அவருக்கு ஏற்றம் கொடுத்த படமாக இருந்தது மணிரத்னமின் ‘செக்க சிவந்த வானம்’ படம்தான். இந்த படத்தில் அவர், 3 சகோதரர்களுள் இளையவராக நடித்திருப்பார். இவரது நண்பராகவும், போலீஸ் அதிகாரியாகவும் வந்தவர்தான், விஜய் சேதுபதி. இந்த படத்தில் அவர்கள் நட்பு பாராட்டுவது போலவே, திரைக்கு வெளியிலும் நட்புடன் இருந்து வந்தனர். செக்க சிவந்த வானம் படத்திற்கு பிறகு, இருவரும் இணையும் இரண்டாவது படம், இதுவாகும்.
வெற்றிமாறனுடனான பயணம்..
வெற்றிமாறன், சூரியை ஹீரோவாக நடிக்க வைத்திருந்த படம், விடுதலை. இந்த படத்திலும், இதன் இரண்டாம் பாகத்திலும் விஜய் சேதுபதி மிக முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக வந்திருந்தார். தன்னுடன், கடந்த சில ஆண்டுகளாக பயணிக்கும் ஒருவரை இந்த படத்திலும் இணைத்துக்கொள்ளலாம் என்று அரசன் படத்தில் விஜய் சேதுபதியை இணைத்ததாக நெட்டிசன்கள் பேசிக்கொள்கின்றனர். படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | சிம்பு ‘அரசன்’ நிஜ ரவுடி இவரா? யார் இந்த மைலாப்பூர் சிவக்குமார்?
மேலும் படிக்க | தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா? ஒரே ஒரு படம்தான் எடுத்திருக்கிறார்..
