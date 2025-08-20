கூலி படத்திற்கு குவியும் நெகடிவ் விமர்சனங்கள்! 20 கோடி கொடுத்து ஸ்கெட்ச் போட்ட பிரபல நடிகர்?

Actor Plan Against Coolie Negative Reviews : ஆகஸ்ட் 14 அன்று வெளியான படம், கூலி. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தில் ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், செளபின் சாகிர், உப்பேந்திரா, நாகார்ஜுனா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர். படம் வெளியான நாளில் இருந்து அதற்கு நெகடிவ் விமர்சனங்கள் குவிந்து வருகிறது. இதற்கு பின்னால், ஒரு பெரிய நடிகர் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
குவியும் நெகடிவ் விமர்சனங்கள்..!
வழக்கமாக எந்த படங்கள் வெளியானாலும், அதற்கு பலதரப்பட்ட விமர்சனங்கள் வெளிவருவது சகஜம். கூலி படம் வந்த போது, அதற்கு பிரபல யூடியூபர் ஒருவர் விமர்சனத்தை வெளியிட்டிருந்தார். அவர் படத்தை கடுமையாக தாக்கி-விமர்சித்து பேசியதாக கூறப்படுகிறது. வீடியோ வெளியான சில மணி நேரத்தில் அந்த வீடியோ நீக்கப்பட்டு விட்டது. இது, படக்குழு தரப்பில் மேற்கொண்ட சில நடவடிக்கைகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இவர் மட்டும் கிடையாது, இன்னும் பலர் கூலி படத்தை கலாய்த்து இணையத்தில் மீம்ஸ் போரையே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றனர். படம் ரிலீஸான நாள் முதல் இப்போது வரை அந்த மீம்ஸ்கள் ஓய்ந்ததாக இல்லை.
பிரபல நடிகரின் வேலையா?
கூலி படத்திற்கு சமூக வலைதளங்கள் அனைத்திலும் நெகடிவ் பிரச்சாரங்கள் நடந்து வருவதை தொடர்ந்து, அதற்கு பின்னால் ஒரு பிரபல நடிகர் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர், இதற்காக சுமார் ரூ.20 கோடி செலவிடப்பட்டிருப்பதாகவும் சினிமா வட்டாரங்களில் பேசிக்கொள்கின்றனர். இருப்பினும், அந்த நடிகர் யார், அவர்தான் இதை செய்ய சொல்கிறாரா என்பதற்கு எந்த வித ஆதாரங்களும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நெகடிவ் விமர்சனங்கள் உண்மையா?
ஒரு சில மீம்ஸ்கள், படத்தை நேரடியாக அட்டாக் செய்தாலும், ஒரு சில பதிவுகள் படத்தில் உள்ள குறைகளை தெளிவாகவே கூறுகின்றன. படத்தில் இருந்த பெரிய பெரிய லாஜிக் ஓட்டைகளை படக்குழுவினர் பார்க்க தவறியிருக்கின்றனர் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. அதே போல, சில பதிவுகள் கூறுவது போல படம் அவ்வளவு மோசமாக இல்லை. 3 மணி நேரத்திற்கு மக்களை எந்தெந்த விஷயங்கள் என்டெட்டெயின் செய்யுமோ, அவை அனைத்தும் படத்தில் இருக்கின்றன. இப்படி விமர்சனங்கள் கலவையானதாகவே இருப்பதால் இன்னும் படம் பார்க்காதவர்கள் யாரை நம்புவது என்று தெரியாமல் விழி பிதிங்கி இருக்கின்றனர்.
யாருக்காக படம் பார்க்கலாம்?
கூலி படத்தை பார்க்கும் போது, இது ரஜினி ரசிகர்களையும், அனிருத்தின் இசையை மட்டும் நம்பி எடுக்கப்பட்டிருப்பது பாேல தோன்றுகிறது. படம் தொய்வாக செல்லும் பல நேரங்களில் அனிருத்தின் இசைதான் கதையை தூக்கி நிறுத்துகிறது. அதே போல, ரஜினியையும் படத்தில் செம ஸ்டைலாக காண்பித்திருக்கின்றனர். அவரை போர் அடிக்கும் தோற்றத்திலேயே பார்த்த ரசிகர்களுக்கு, இது சற்று ஆறுதலை தந்திருக்கிறது. அதே போல, படத்தின் க்ளைமேக்ஸ் காட்சிக்கு முன்பு வரும் ஃப்ளாஷ் பேக்கும் மக்களின் மனங்களை கவர்ந்துள்ளது.
