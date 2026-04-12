கயாடு லோஹர் கைவசம் இத்தனை படங்களா? அடேங்கப்பா லிஸ்ட் பெருசா இருக்கே

Upcoming Movies Of Kayadu Lohar : கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் வெளியான டிராகன் படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு தமிழ் திரை உலகின் பார்வை கயாடு லோகர் பக்கம் திரும்பி உள்ளது. அதன்படி, தற்போது டாப் நடிகளுக்கு இணையாக தனது கைவசம் பல படங்களை வைத்துள்ளார். தமிழில் மட்டுமில்லாமல், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளிலும் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார் நடிகை கயாடு லோகர்.
நடிகை கயாடு லோஹர், கடந்த ஆண்டு வெளியான டிராகன் திரைப்படத்தில் நடித்து பிரபலமானவர். கன்னட படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இவர் டிராகன் படத்திற்கு பின்பு சென்சேஷனல் நடிகையாக மாறிவிட்டார். இதனிடையே சமீபத்தில் தமிழ் சினிமாவில் இப்போதைக்கு சென்சேஷனல் இசையமைப்பாளராக இருக்கும் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து இருந்த தனி பாடலான பவழ மல்லி பாடலில் இவயர் அவருக்கு ஜோடியாக ஆடி இருந்தார். இந்த பாடல் சமீபத்தில் இணையத்தில் சென்சேஷனல் ஆனது. மேலும் டிராகன் படத்தில் எந்த அளவுக்கு லைம் லைட் கிடைத்ததோ அதே அளவுக்கான வெளிச்சம் இந்தப் பாடல் மூலமும் கயாடுக்கு கிடைத்தது.
இந்நிலையில் தற்போது தொடர்ந்து பல முன்னணி ஹீரோக்களுடன் நடித்து வரும் நடிகை கயாடு லோஹர் கைவசம் ஏகப்பட்ட படங்கள் இருக்கிறது. அதன்படி தற்போது இவர் நடிகர் சிம்புவின் அடுத்த படத்தில் நடிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதேபோல் ஜிவி பிரகாஷ் குமாருடன் இம்மார்டல் என்கிற படத்திலும் நாயகியாக நடித்து வருகிறார். அதேபோல் விக்னேஷ்ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்க உள்ள படத்திலும் கயாடு லோகர் நடிக்க உள்ளார்.
தமிழ் படங்களுடன் இவர் மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். அதன்படி, மலையாளத்தில் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி இயக்கத்தில் டொவினோ தாமஸ், கயாடு லோஹர் நடித்திருக்கும் படம் பள்ளிச்சட்டம்பி ஆகும். இந்த படம் வருகிற ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் நானிக்கு ஜோடியா தி பாரடைஸ் என்ற திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். அதுமட்டுமின்றி நடிகை கயாடு மலையாள சினிமாவில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றான ‘ஐ அம் கேம்’ (IM GAME) திரைப்படத்தில் துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார். இப்படி தொடர்ந்து பல மொழிகளில் நடித்து வரும் நடிகை கயாடு தற்போது டாப் நடிகைகளுக்கு போட்டியாக களத்தில் இறங்கி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
கயாடு லோகர் தமிழ் சினிமாவில் எப்படி பிரபலமானார்?
கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'டிராகன்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, கயாடு லோகர் தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானார். கன்னடத் திரை உலகில் அறிமுகமானாலும், இந்தப் படமே அவருக்கு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
கயாடு லோகர் நடித்த சமீபத்திய சென்சேஷனல் ஆல்பம் பாடல் எது?
இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து நடித்த 'பவழ மல்லி' என்ற தனிப் பாடலில் (Independent Song) கயாடு லோகர் ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இந்தப் பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி, அவருக்குப் பெரிய அளவில் வெளிச்சம் தந்தது.
சிம்புவின் அடுத்த படத்தில் கயாடு லோகர் நடிக்கிறாரா?
ஆம், தற்போது வெளியாகி வரும் தகவல்களின்படி, நடிகர் சிம்புவின் (STR) அடுத்த திரைப்படத்தில் கயாடு லோகர் கதாநாயகியாக நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படம் லீக்! விஜய்க்கு ஆதரவாக திரண்ட நடிகர்கள்..ஒருவர் மட்டும் கண்டனம்..
மேலும் படிக்க | ஸ்ரீலீலாவை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்! மாதவிடாய் குறித்து பேச்சு..MBBS படித்தவர் இப்படி பேசலாமா?
