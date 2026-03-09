சத்யசிவா இயக்கத்தில், உறியடி விஜய்குமார் நடிக்கும் “அறிவு” படம் பூஜையுடன் துவங்கியது. Movietron Production நிறுவனத்தின் சார்பில் சாய் வினோத் ஜெயக்குமார் தயாரிப்பில், கழுகு படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் சத்யசிவா இயக்கத்தில், உறியடி மூலம் தனித்துவமான நடிப்பால் ரசிகர்களை கவர்ந்த விஜய்குமார் மற்றும் கயல் ஆனந்தி நாயகன்–நாயகியாக இணையும் புதிய திரைப்படமான அறிவு படத்தின், படப்பிடிப்பு இன்று எளிமையான பூஜையுடன் இனிதே துவங்கியது.
Movietron Production நிறுவனத்தின் முதல் தயாரிப்பாக உருவாகும் இந்த திரைப்படம், பெண் உரிமைகளை மையமாக கொண்டு வலுவான சமூகச் செய்தியுடன் உருவாகவுள்ளது. சமூக அக்கறையும் விறுவிறுப்பும் கலந்த கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாகிறது. இந்தப் படத்தில் I. M. விஜயன், சிங்கம்புலி, தீபா சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். கதையும், திரைக்கதையும் எழுதி இயக்கும் சத்யசிவா, வலுவான சமூக கருத்துக்களை விறுவிறுப்பான சினிமா மொழியில் சொல்வதில் பெயர் பெற்றவர்.
இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் D.இமான் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவை தில் ராஜு மேற்கொள்ள, படத்தொகுப்பை வெற்றி கிருஷ்ணன் கவனிக்கிறார். கலை இயக்குநராக S.K., கிரியேட்டிவ் ஹெட்டாக ராமு M. பணியாற்றுகின்றனர். இணை தயாரிப்பாளர் சாய்பிரபு ஜெயக்குமார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இடுக்கி, தேனி மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களில் நடைபெறவுள்ளது. இயற்கை அழகும், நகர வாழ்க்கையின் நிஜங்களும் இணையும் வகையில் காட்சிகள் வடிவமைக்கப்படவுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. சமூகப் பொறுப்புணர்வும், விறுவிறுப்பும் இணையும் இப்படம் குறித்த மற்ற தகவல்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும்.
கயல் ஆனந்தி:
கயல் பட நடிகை ஆனந்தி இந்த படத்தில் நாயகியாக நடிக்கிறார். 2012ல் திரையுலகிற்கு வந்த இவருக்கு தெலுங்கில்தன் முதலில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. தொடர்ந்து நாயக், பொறியாளன் உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்தார். கயல் படத்தில் நாயகியாக நடித்திருந்தார். இப்படம் ஹிட் ஆனதை அடுத்து, த்ரிஷா இல்லன்னா நயன்தாரா, விசாரணை, எனக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு, ரூபாய், பண்டிகை உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
கயல் ஆனந்திக்கு பெரிய பிரேக் கொடுத்தது, பரியேறும் பெருமாள் திரைப்படம்தன். தொடர்ந்து வருடத்திற்கு இரு படங்களில் இவர் கமிட் ஆகி வருகிறார். சமீபத்தில் பிரபாஸ் நடிப்பில் வெளியான ராஜாசாப் படத்தில் நடித்திருந்தார். டைட்டானிக் என்கிற படத்திலும் கமிட் ஆகியிருந்தார்.
உரியடி விஜயகுமார்:
தமிழ் திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் நாயகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், விஜயகுமார். உரியடி திரைப்படம் இவர் நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்றது இதையடுத்து அப்படத்தின் பெயரே இவருக்கு அடைமொழியாகவும் மாறியது. உரியடி 2, எலக்ஷன், ஃபைட் க்ளப் உள்ளிட்ட படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். இப்போது அறிவு படத்தில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். லோகேஷ் கனகராஜ் தொடங்கிய G Squad நிறுவனத்தின் முதல் ஃபைட் க்ளப்தான். இந்த படம் பெரிதளவில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும், பெரிதாக சொதப்பியது. இப்போது கம் பேக் கொடுக்க லோகேஷும் தயாராகி விட்டார். அவருடன் சேர்ந்து அவரது நண்பரன உரியடி விஜயகுமாரும் தயாராகி விட்டார்.
