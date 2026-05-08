‘வாழை’ பட சிறுவன் பிளஸ் 2வில் கலக்கல் மார்க்.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Vaazhai Fame Ponvel 12th Mark : 2024ஆம் ஆண்டில் வெளியாகியிருந்த ‘வாழை’ படத்தில் நடித்திருந்த சிறுவன், நடந்து முடிந்த பிளஸ் 2 தேர்வை எழுதியிருக்கிறார். அவருக்கு, சமீபத்தில் ரிசல்ட் வந்துள்ளதை அடுத்து, அவர் எடுத்திருக்கும் மதிப்பெண்கள் எத்தனை என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 8, 2026, 12:26 PM IST
Vaazhai Fame Ponvel 12th Mark : 2024ல் வெளியாகி, தமிழ் மக்கள் அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த படம், ‘வாழை’. இந்த படத்தை மாரி செல்வராஜ் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் கதை, அதில் நடித்த மக்களின் உண்மை வலிகள் உள்ளிட்டவை மக்களை பெருமளவில் பாதிக்க கூடியவையாக இருந்தன. அதை, படம் பார்ப்பவர்களுக்கு உணர்த்திய ஒரு பெரும் பங்கு, அப்படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த சிறுவன் பொன்வேல்-ஐ சாரும். இந்த சமயத்தில், அச்சிறுவன் 12ஆம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

வாழை பட சிறுவன்:

குழந்தைகளை வைத்து பெரியவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட கருத்து படம்தான், வாழை. இதை மாரி செல்வராஜ் எழுதி இயக்கியதோடு மட்டுமன்றி, தயாரித்து வெளியிட்டிருந்தார். இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக திவ்யா துரைசாமி, நிகிலா விமல், கலையரசன், சதீஷ்குமார், கர்ணன் ஜானகி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். தூத்துக்குடியில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், தியேட்டரில் பலரை அழவைத்த படமாகும். இந்த படத்தின் முக்கிய ப்ளஸ் பாய்ண்ட்களுள்  ஒன்றாக இருந்தது. இதில், சிவனைந்தன் எனும் கேரக்டரில் நடித்த பொன்வேல் என்கிற சிறுவன்தான். அப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்த இவர்,  தற்போது தனது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பை படித்து முடித்திருக்கிறார். இவரது மதிப்பெண்தான் இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்:

கடந்த மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல், 26ஆம் தேதி வரை, பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள், தமிழ்நாட்டில் நடந்தது. இதையடுத்து மே 8ஆம் தேதியான இன்று தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. இதில் மொத்தம் 7,91,654 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர். இவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் 7,53,694 ஆக உள்ளது. அப்படி தேர்ச்சி பெற்றவர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ‘வாழை’ பட நட்சத்திரம், பொன்வேல். ஆனால், இவர் சாதாரண மதிப்பெண் எல்லாம் பெறவில்லை. மிகவும் நல்ல மதிப்பெண்ணையே பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்.

பொன்வேல், 600க்கு மொத்தம் 506 மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார். இந்த தகவலை, வாழை படத்தில் அவருக்கு அக்காவாக நடித்த நடிகை திவ்யா துரைசாமி பகிர்ந்திருக்கிறார். கூடவே, “கடைசியில்..என் தம்பி 12ஆம் வகுப்பில் பாஸ் ஆகிட்டான். சூப்பர் டா” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

பொன்வேல் பெற்ற மதிப்பெண்கள்

பாடம் மதிப்பெண்
தமிழ் 96
ஆங்கிலம் 75 
பொருளாதாரம் 77
பொருளியல் 81
கணக்கியல் 93 
கணினி அறிவியல் 84
மொத்தம் 506

என்ன படிக்கப்போகிறார்?

பொன்வேல், முன்பு ஒரு பேட்டியில் தனக்கு விஸ்.காம் படிக்க ஆசை என்று குறப்பிட்டிருந்தார். இனி தனது வாழ்க்கையே சினிமாதான் என்று கூறிய அவர், அதற்கு உதவும் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் பட்டப்படிப்பை படிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

“மாரி செல்வராஜ் நல்லா சொல்லிக்கொடுத்தார்..”

வாழை படம் வெளியான சமயத்தில், பொன்வேல் சில நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்டு, அந்த படத்தில் நடித்த அனுபவங்கள் குறித்து பேசியிருந்தார். அப்போது, வாழை படத்தில் தான் உருண்டு வந்து கீழே விழும் காட்சி நடிக்க சிரமமாக இருந்ததாக கூறிய அவர், ஒரே டேக்கில் அதை முடிக்க முடியவில்லை என்று கூறியிருந்தார். மேலும், படத்தில் அந்த சிறுவன் பசியில் அப்படி உருண்டு விழுவது போல காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும். அதே போல, நிஜத்திலும் தான் பசியிலேயே அந்த ஷாட்டில் நடித்ததாக அந்த சிறுவன் கூறியிருந்தார். மேலும், இப்படியே பிராக்டிஸ் செய்து கடைசியில் அந்த சீனில் தான் நடித்து முடித்து விட்டதாக கூறினார்.

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ், “சினிமா என்றால் இப்படித்தான் இருக்கும்” என்று தனக்கு கற்றிக்கொடுத்ததாகவும், செல்லமாக திட்டுவார் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

+2 முடித்ததும் சென்னை வரச்சொன்ன மாரி செல்வராஜ்!

தான் சினிமாவிற்கு வருவேன் என்று நினைத்துக்கூட பார்க்காததாக சொன்ன பொன்வேல், தான் ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் கொண்டவர் என்றும், யாருடனும் சரியாக பேச மாட்டேன் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், தன்னிடம் இருக்கும் திறமையை வெளிகொண்டு வந்தது மாரி செல்வராஜ்சார்தான் என்று கூறியிருக்கும் அவர், எல்லா புகழுக்கும் அவருக்குதான் என்றும் கூறியிருந்தார். பிளஸ் 2வில் நல்ல மார்க் எடுக்க வேண்டும் என்று நன்கு கவனம் செலுத்தி படித்து வருவதாக அப்போது சொன்ன பொன்வேல், தான் எளிமையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என கூறினார்.

பொன்வேலுக்கு இரண்டு அண்ணன்கள் இருக்கின்றனர். இவரும், தார் சுமந்து வேலை செய்துள்ளார். ஒரு தாருக்கு பத்து ரூவன்னா 20 தாருக்கு 200 ரூவா கிடைக்கும் என கூறியிருந்த அவர், வீட்டில் எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் தங்கள் மூன்று பேரையும் அப்பா தனியார் பள்ளியில் படிக்க வைத்ததாக தெரிவித்திருந்தார். 

மாரி செல்வராஜ், பிளஸ் 2 முடித்ததும் தன்னை காலேஜ் படிப்பதற்காக சென்னை வர சொன்னதாக முன்னர் பொன்வேல் தெரிவித்திருந்தார்.

இப்போது பொன்வேல் என்ன செய்கிறார்?

குட்டி நட்சத்திரம் பொன்வேல் முதலும் கடைசியுமாக நடித்தது ‘வாழை’ படத்தில் மட்டும்தான். அதன் பிறகு அவர் எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை. அந்த படத்தில் நடித்து முடித்த பிறகு, தொடர்ந்து தனது படிப்பில் கவனம் செலுத்திய இவர், தற்போது பிளஸ் 2வில் இவ்வளவு அதிக மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கிறார். இவருக்கு, வாழை குழுவினர் அனைவரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பொன்வேல், வாழை படத்தில் தனது நடிப்பிற்காக மக்கள் மத்தியில் பெரும் பாராட்டு பெற்றார். கூடவே, இவருக்கு நிறைய விருதுகளும் கிடைத்தது. அது மட்டுமன்றி, படத்தில் இவருக்கு சகோதரியாக நடித்த திவ்யா துரைசாமி, நிஜத்திலும் பொன்வேலை சகோதரர் போலவே நடத்துகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

