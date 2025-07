வடிவேலுவின் மாரீசன் படம் எப்படி உள்ளது? திரை விமர்சனம்!

சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் சார்பில் ஆர்.பி. சவுத்ரி தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் மாரீசன். வி கிருஷ்ணமூர்த்தி கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுத சுதீஷ் சங்கர் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். கலை செல்வன் சிவாஜி ஒளிப்பதிவு, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையும் அமைத்துள்ளனர். இந்த படத்தில் வடிவேலு, பகத் பாசில், கோவை சரளா, சித்தாரா, விவேக் பிரசன்னா, லிவிங்ஸ்டண், தேனப்பன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். ஒரு டிராவல் கதையாக இந்த படம் உருவாகியுள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

படத்தின் கதை

சிறு சிறு திருட்டு வேலைகளை செய்து வாழ்ந்து வரும் பகத் பாசில் பாளையங்கோட்டை சிறையில் இருந்து வெளி வருகிறார். மீண்டும் திருட்டு வேலையில் ஈடுபட ஒரு வீட்டை கொள்ளையடிக்கிறார். அப்போது அந்த வீட்டில் வடிவேலு இருக்கிறார். தன்னை எப்படியாவது இந்த வீட்டிலிருந்து காப்பாற்றி கூட்டிச் செல்லும்படி வடிவேலு கேட்கிறார். இதற்காக பணம் தர சமாதித்ததால் பகத் பாசிலும் அவரை அங்கிருந்து கூட்டி செல்கிறார். வடிவேலுவின் பேங்க் அக்கவுண்டில் 25 லட்சம் இருப்பதை தெரிந்து கொண்ட பகத் பாசில் அந்த பணத்தை எப்படியாவது கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிடுகிறார். மறுபுறம் மறதி வியாதி இருக்கும் வடிவேலு ஏடிஎம் பின் நம்பரை கூட அவரால் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில் பகத் பாஸில் வடிவேலுவிடமிருந்து எப்படி அந்த 25 லட்சத்தை கொள்ளையடிக்கிறார் என்பதே மாரீசன் படத்தின் கதை.

Experience every shade of Velan & Dhaya in one unforgettable ride. Jumping on the #EmojiStickerStrip trend with full drama! #Maareesan — Releasing in theatres from July 25.#Vadivelu #FahadhFaasil #Maareesan #Emoji pic.twitter.com/tYMbZHrayf

— AP International (@APIfilms) July 23, 2025