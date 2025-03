பெருசு 18+ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் அறிவிப்பு! எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்?

Perusu Movie OTT Release Announcement : தமிழ் சினிமா மட்டுமல்ல, உலகளவில் எந்த திரையுலகை எடுத்துக்கொண்டாலும், 18+ படங்களுக்கென்று ஒரு தனி ரசிகர்கள் கூட்டம் உள்ளது. இதனால், இது போன்ற கதைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அவை படங்களாக மாறுவதும் வழக்கமான ஒன்று. அந்த வகையில், தமிழ் திரையுலகில் சமீபத்தில் உருவான படம் பெருசு.

பெருசு திரைப்படம்:

பெருசு படத்தை புதுமுக இயக்குநர் இளங்கோ ராம் என்பவர் இயக்கியிருக்கிறார். இதில் வைபவ், சுனில் ரெட்டி, சாந்தனா, விடிவி கணேஷ், தீபா ஷங்கர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலமான நிஹாரிகா, வைபவ்வின் மனைவியாக இந்த திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

கடந்த மார்ச் 14ஆம் தேதி, இப்படம் வெளியானது. இது வெளியாவதற்கு முன்னர் செலிப்ரிட்டி ஷோவும், அதன் பிறகு பத்திரிகையாளர்களுக்கான பிரஸ் ஷோவும் நடந்தது. இரண்டிலும் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

ஓடிடியில் வெளியீடு:

திரையரங்குகளில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் அனைத்துமே டிஜிட்டல் உரிமைகள் வாங்கப்பட்டு ஓடிடியிலும் வெளியாகி விடும். அந்த வகையில், பெரிசு திரைப்படமும் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக இருக்கிறது. இதன் ஓடிடி உரிமையை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் வாங்கியுள்ளது. படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி 10 நாட்களே ஆகியிருப்பதால், இப்படம் இன்னும் சில வாரங்களில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை தமிழ் மட்டுமன்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் பார்க்கலாம்.

This family puts the 'fun' in 'funeral'

Perusu is coming to Netflix in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada after its theatrical release! #NetflixPandigai pic.twitter.com/QfsLPbGBRj

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) January 15, 2025