/பாக்யராஜின் கடைசி ஆசை..நிறைவேற்றிய வைரமுத்து! என்ன தெரியுமா? வைரல் பதிவை பாருங்க

அரை நூற்றாண்டாக, தமிழ் சினிமாவில் முதன்முதலாக நுழையும் இயக்குநர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கியவர், பாக்யராஜ். இவர், தன்னுடைய 73வது வயதில் திடீரென மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இவருடைய இறப்பு, தமிழ் திரையுலகையே உலுக்கியதை தொடர்ந்து, இவருடைய கடைசி ஆசை குறித்த ஒரு பதிவை கவிஞரும் பாடலாசிரியருமான வைரமுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார்.
கடந்த ஜூன் 27ஆம் தேதியன்று, இயக்குநர் பாக்யராஜ் காலமானார். வாக்கிங் சென்றிருந்த போது, திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. தமிழ் திரையுலகிற்கு வந்த நாள் முதல் அந்த 7 நாட்கள், சிகப்பு ரோஜாக்கள், முந்தானை முடிச்சு என இவர் கொடுத்த ஹிட் படங்கள் ஏராளம். இவருடைய இறப்பு, தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மாபெரும் கலைஞர் போட்டுவிட்டு சென்ற ஆறாத வடுவாக இருக்கும் என்று திரைக்கலைஞர்களால் கூறப்பட்டது. இதனாலேயே, இவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்த தமிழ் பிரபலங்கள் பல பேர் ஒடி வந்தனர்.
பாக்யராஜுக்கு, தமிழ் திரையுலகில் நெருக்கமானவர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், வைரமுத்து. இவர்கள் இருவருக்கும் பல ஆண்டுகால பந்தம் இருக்கிறது. பாக்யராஜின் பல்வேறு படங்களுக்கு வைரமுத்து பாடல்களை எழுதி கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த நிலையில், பாக்யராஜ் இறப்பதற்கு முன்பு தன்னிடம் கடைசியாக கேட்ட ஒரு விஷயத்தை, வைரமுத்து செய்து கொடுத்திருக்கிறார்.
பாக்யராஜ், தான் உயிரிழப்பதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு, தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை பதிவு செய்து, “படிச்சாப்புடிச்சிர்லாம்” என்கிற சுயசரிதை நூலை வைரமுத்துவுக்கு அனுப்பியிருந்தாராம். மேலும், இதற்கு நீங்களே முன்னுரை எழுதிக்கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டாராம்.
அந்த சமயத்தில், “கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்கள்” என்று கேட்ட வைரமுத்து, தற்போது பாக்யராஜின் சுயசரிதை புத்தகத்தை முழுமையாக படித்து விட்டு, அதற்கு முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார்.
அந்த புத்தகத்தை படித்த போது, பாக்யராஜின் வாழ்வில் அவர் சந்தித்த வறுமை, அவமானம், தோல்வி, போராட்டம் உள்ளிட்டவை தன்னை உலுக்கியதாக குறிப்பிட்ட அவர், இது குறித்த பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
17.06.2026 அன்று— வைரமுத்து (@Vairamuthu) July 6, 2026
‘படிச்சாப் புடிச்சிர்லாம்’ என்ற
தன் சுயசரிதை நூலை
எனக்குத் தந்தனுப்பி
'முன்னுரை எழுதிக்கொடுங்கள்'
என்று பாசத்தோடு கேட்டார்
பாக்யராஜ்
‘கொஞ்சம் அவகாசம்
கொடுங்கள்’ என்றேன்
‘சரி’ என்றார்
27.06.2026 அன்று
அவர் மறைவுற்றார் என்றசெய்தி
என்னை நிலைகுலைய வைத்தது… pic.twitter.com/vaZSHBMsbh
வைரமுத்து, முன்னுரை எழுதியதோடு அதனை பூர்ணிமா பாக்யராஜிடமே நேரடியாக கொடுத்திருக்கிறார். பிறிதொரு சந்தர்ப்பமாய் இருந்திருந்தால், முன்னுரையை மின்னஞ்சலில் அனுப்பியிருப்பேன் என குறிப்பிட்டிருந்த அவர், இந்த சூழ்நிலையில் நேரில் சென்று அவருடைய மனைவியிடம் ஒப்படைப்பதே மரியாதை என நினைத்து, சமீபத்தில் அவர்களுடைய வீட்டிற்கு சென்று பூர்ணிமாவிடமே அதனை வழங்கியிருக்கிறார். அப்போது சாந்தனுவும் கூட இருந்திருக்கிறார்.
தன்னுடைய பதிவில் வைரமுத்து இன்னொரு விஷயத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். யார் வெளியிட்டாலும், இந்த புத்தகத்தை சீக்கிரமாக வெளியிட்டு விடுங்கள் என்றும், இது உயிர்த்துடிப்புள்ள புத்தகம் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
பாக்யராஜிற்கு, தமிழ் சினிமாவில் குருவாக நின்று வழிநடத்தியவர், பாரதிராஜா. ஸ்டுடியோவிற்குள் செட் ஆக மட்டும் இருந்த தமிழ் திரையுலகை, வெளியுலக பார்வைக்கு எடுத்துச்சென்றது பாரதிராஜாதான். இவர், சில தினங்களுக்கு முன்பாக தன்னுடைய 84வது வயதில் உடல்நலக்குறைவு மற்றும் வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இவருடைய இறப்பில் பாக்யராஜ் துக்கம் தாளாமல் பேசியது இன்னும் கண்ணுக்குள் நிற்கிறது. அதற்குள், இவரும் இவ்வுலகை விட்டு மறைந்தது, ரசிகர்களை மீளா துயரில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.