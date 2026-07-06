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பாக்யராஜின் கடைசி ஆசை..நிறைவேற்றிய வைரமுத்து! என்ன தெரியுமா? வைரல் பதிவை பாருங்க

இயக்குநரும், நடிகரும், கதாசிரியருமான பாக்யராஜ், சில நாட்களுக்கு முன்னர் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து அவருடைய கடைசி ஆசையை வைரமுத்து நிறைவேற்றி இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 06, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:19 PM IST
பாக்யராஜின் கடைசி ஆசை..நிறைவேற்றிய வைரமுத்து! என்ன தெரியுமா? வைரல் பதிவை பாருங்க
Image Credit: Bhagyaraj Last Wish | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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